forrige







fullskjerm neste GULL I SIKTE: Karsten Warholm er klar for finale på 400 meter hekk tirsdag. 1 av 5 Foto: Bjørn Steinar Delebekk

Dette gjenstår av norske OL-håp: − Flere medaljemuligheter

Norge står med tre medaljer når den siste uken i Tokyo-OL er i gang. Dermed mangler fem medaljer for å nå Olympiatoppens målsetting. Her er en oversikt over de resterende norske OL-håpene.

Publisert: Nå nettopp

Så langt i OL har Norge tatt tre medaljer – en i hver valør. Kristian Blummenfelt tok gull i triatlon, Kjetil Borch sølv i singlesculler, og Hermann Tomasgaard bronse i laser-seiling.

Med det har Norge fem opp til de åtte medaljene Olympiatoppen hadde som målsetting før mesterskapet.

Redaksjonelt samarbeid Se alt fra OL i Tokyo på discovery+

– Det er fortsatt flere medaljemuligheter, og det kan komme flere overraskelser, sier håndballspiller Karoline Dyhre Breivang til VG.

– Jeg begynte å telle til frokost. Vi har hatt stang ut i roing og skyting så langt, men vi har gode muligheter i håndball, friidrett og sandvolleyball, sier Breivang lørdag. Da nevnte hun også Tomasgaard i seiling, som levde opp til forventningene og tok medalje søndag.

Dyhre Breivang har selv to OL-gull i håndball fra Beijing 2008 og London 2012, samt ett VM-gull og fem EM-gull. Hun er den med flest landskamper for det norske kvinnelandslaget i håndball.

VGs faktaekspert Geir Juva mener Norge har fire medaljekandidater igjen: Karsten Warholm, Jakob Ingebrigtsen, håndballjentene og sandvolleyballgutta. Han sliter med å se at håndballgutta slår Danmark i kvartfinalen.

Norges resterende utøvere i Tokyo-OL: Friidrett: Karsten Warholm: 400 meter hekk, finale tirsdag

Jakob Ingebrigtsen: 1500 meter, forsøksheat tirsdag

Filip Ingebrigtsen: 1500 meter, forsøksheat tirsdag

Lene Retzius: Stav, kvalifisering mandag

Amalie Iuel: 400 meter hekk, semifinale mandag

Karoline Bjerkeli Grøvdal: 5000 meter, finale mandag

Narve Gilje Nordås: 5000 meter, forsøksheat tirsdag

Eivind Henriksen: Slegge, finale onsdag

Martin Roe: Tikamp, første øvelse onsdag

Håvard Haukenes: 50 kilometer kappgang, natt til fredag

Sondre Nordstad Moen: Maraton, natt til søndag Håndball: Håndballjentene: Kvartfinale onsdag

Håndballgutta: Kvartfinale tirsdag Sandvolleyball: Anders Mol og Christian Sørum: Kvartfinale onsdag Seiling: Helene Næss og Marie Rønningen: 49er FX, medaljeseilas tirsdag Ridning: Geir Gulliksen: Sprang, kvalifisering tirsdag Golf: Tonje Daffinrud: 1. runde onsdag Stup: Anne Vilde Tuxen: 10 meter tårn, innledende runde onsdag Sykling: Anita Stenberg: Banesykling, søndag Vis mer

les også Kommentar: OL-målet strammer seg til

Her er veien til medalje for de antatt største norske medaljekandidatene:

Friidrett

Karsten Warholm: Warholm er klar for OL-finale på 400 meter hekk. Der er han gullfavoritt, i det som ventes å bli en duell med amerikanske Rai Benjamin. I semifinalen søndag var Warholm raskest, men begge tok det relativt rolig de siste meterne.

Finalen løpes tirsdag klokken 05:20 norsk tid.

Jakob og Filip Ingebrigtsen: Brødrene Jakob og Filip Ingebrigtsen løper begge 1500 meter i OL. Kenyanske Timothy Cheruiyot er favoritt på distansen, med Jakob hakk i hæl. Filip er en utfordrer til medalje.

Ingebrigtsen-brødrene løper forsøksheat klokken 02:05 tirsdag. Semifinalene løpes torsdag, mens finalen er klokken 13:40 lørdag.

Håndball

Håndballjentene: Det norske kvinnelandslaget i håndball har overbevist så langt i OL, og er blant de aller heteste favorittene til å ta gullet.

– De er absolutt kapable til å gå helt til topps, sier Dyhre Breivang.

De regjerende europamesterne er allerede gruppevinnere før den siste gruppespillkampen mot Japan mandag. I kvartfinalen onsdag venter Ungarn. Semifinalene spilles fredag, mens finalen og bronsefinalen spilles søndag.

Håndballjentenes siste gruppespillkamp mot Japan mandag starter kl. 14:30. Kampen vises på TVNorge og Discovery+.

les også Mørk takker superstjernen for åpenheten: – Vi er ikke roboter

Håndballgutta: Det norske herrelandslaget i håndball tok seg videre fra gruppespillet med fjerdeplass i sin gruppe. Det ble to tap på fem gruppespillkamper, men i den siste kampen imponerte de med seier mot gruppevinner Frankrike.

– Blant herrene er det mange som kan ta gull, sier Dyhre Breivang og trekker frem Spania, Frankrike, Danmark. Om de norske gutta sier hun følgende:

– Vi må tro på det i utslagsrundene. Da er det vinn eller forsvinn, så da kan alt skje.

I kvartfinalen får de en ekstremt tøff oppgave mot regjerende OL- og VM-gullvinner Danmark. Den kampen spilles klokken 10:00 tirsdag. Semifinalene spilles torsdag, mens finale og bronsefinale spilles lørdag.

Sandvolleyball:

Anders Mol og Christian Sørum: Norges sandvolleyballduo kom til OL som gullfavoritter etter å ha vært rangert som nummer en på verdensrankingen siden 2018. De har underveis i OL falt ned til andreplass på den rankingen. I gruppespillet ble det to seire og ett tap.

Søndag overbeviste de i åttendedelsfinalen mot Nederland. I kvartfinalen venter den russiske duoen Lesjukov/Semenov, som de tapte for i strake sett i gruppespillet. Kvartfinalen spilles klokken 00:00 onsdag. Semifinalene spilles onsdag, og finale og bronsefinale spilles lørdag.