PARA-PROFIL: Birgit Skarstein tok gull i Tokyo sist sommer. Nå skal hun til Kina og delta i langrenn neste måned.

Røkke åpner pengesekken ytterligere for para-idretten

Gjennom «Stiftelsen VI» gir Kjell Inge Røkke allerede 140 millioner til para-idretten i Norge. Nå vil han gi enda mer – gjennom Aker-selskapene.

Av Ole Kristian Strøm

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Denne gang er det de enkelte idrettsgrener som skal nyte godt. Bare 30 av 55 særforbund under Norges idrettsforbund har et para-tilbud. Nå lokker Aker med penger til alle særforbund som legger fram en klar og handlekraftig plan.

Som kjent skar det seg mellom Røkke og idretten for et drøyt år siden. «Stiftelsen VI» brøt med Olympiatoppen og Idrettsforbundet i protest mot at NIF ikke ga parautøverne noe av daværende kulturminister Abid Rajas spesielle Tokyo-midler – fordi OL og Paralympics måtte utsettes med ett år og ga økte utgifter.

Nå er stemningen atskillig bedre – ikke minst fordi Norges idrettsforbund under para-VM på Lillehammer nylig la fram en femårsplan med en klar strategi for para-idretten – eller rettere sagt det de kaller «én idrett – like muligheter for alle».

– Vi har tatt utgangspunktet i denne strategien for et paradigmeskifte. Vi vil bidra til at det ikke blir bare et dokument, men handling og resultater, sier konsernsjef i Aker, Øyvind Eriksen, til VG.

– Dette er Akers initiativ til at det blir handling snarere enn langvarige prosesser. Vi skal ha mer dialog om hvordan samarbeidet skal fungere, men vi håper at flest mulig særforbund skal etablere langvarige avtaler med Aker-bedrifter., slik at vi sammen kan utvikle idretten – og ha en større satsing på para-idrett.

NY STRATEGI: Visepresident Vibecke Sørensen (i rødt) og idrettspresident Bente Kjøll kunne presentere sin para-strategi til Aker-sjefen Øyvind Eriksen under para-VM på Lillehammer.

Det er ikke klart hvor mye Aker kommer til å bruke på dette, men det skal ikke mye fantasi for å fastslå at det vil handle om titalls millioner kroner.

– Ligger løsningen i para-idretten i særforbundene?

– De forvalter både topp og bredde. Både vi i Aker og alle TV-seerne gledet oss over para-VM på Lillehammer nylig, men det er altfor få deltagere fra Norge i våre nasjonalidretter. Det bør være en vekker for idretten. Vi har allerede rollemodellene i Vilde, Jesper og Birgit. Morgendagens stjerner starter med breddearbeidet, sier Aker-sjefen – og viser med det til navnene til tre norske profiler på Lillehammer i januar: Vilde Nilsen, Jesper Saltvik Pedersen og Birgit Skarstein.

Det er morselskapet Aker ASA som nå tar initiativet, og det blir ulike Aker-selskaper som kommer til å bidra mot det som Øivind Eriksen omtaler som «utvalgte særforbund».

PARA-HJERTE: Kjell Inge Røkke.

– Er Kjell Inge Røkke selv aktiv i dette?

– Han har et bankende hjerte for para-idretten, og er sentral også i dette initiativet, sier konsernsjef Eriksen.

Idrettspresident Berit Kjøll uttaler i en podkast fra «Stiftelsen VI» at «dette er en gavepakke til norsk idrett».

– Vi håper å få med oss alle særforbundene.

Aker-sjef Øyvind Eriksen igjen:

– Dette skal ikke Aker bære alene. Det er idretten selv som har lederskapet. Men vi er villige til å bli partner med de særforbundene som nå øyner muligheten og legger en klar para-strategi.

På spørsmål om all uenighet mellom idretten og Aker nå er lagt til side, svarer Øyvind Eriksen:

– Gjennom sin nye strategi for et paradigmeskifte har idretten sørget for et mer robust og klart utgangspunkt for arbeidet. Idretten har erkjent at dette er utfordring og at mye er ugjort. I hovedsak er dette idrettens ansvar, men dette gjør det lettere for «Stiftelsen VI» og Akergruppen å definere vår rolle og finne ut hvordan våre ressurser kan gi best mulig resultater.