FRUSTRERTE: RBK-trener Åge Hareide og Alexander Tettey.

Rosenborg gikk på ny smell mot Rennes – ute av Europa

TRONDHEIM (VG) (Rosenborg-Rennes 1–3, 1–5 sammenlagt) Rosenborg gikk offensivt ut, og satset alt på å sjokke franskmennene med et tidlig mål. Så scoret Rennes ut av ingenting, og ødela moroa før den i det hele tatt rakk å komme i gang.

Av Erik Eikebrokk

Publisert: Nå nettopp

Det var et offensivt lag trener Åge Hareide sendte utpå for å utligne tomålsledelsen som Rennes sikret seg på hjemmebane for ei uke siden. Rosenborg gikk rett i strupen i jakten på franske åpninger, og det var akkurat det spissfunnet Noah Holm fant etter få sekunder.

Uheldigvis fikk ikke Holm stokket beina, og dermed glapp muligheten for en trøndersk drømmestart som ville åpnet kampen på vidt gap. Til da hadde bortelaget knapt rørt ballen.

I stedet scoret Romain Del Castillo på Rennes’ første angrep, og ødela det som var igjen av spenning. Da var det spilt seks minutter.

Offensiv start

Hareide var optimistisk på forhånd, og lovte å sende utpå et offensivt lag. Det gjorde Hareide, som startet i en 4–4–2-formasjon, med Stefano Vecchia og nevnte Holm på topp, og Emil Konradsen Ceide og Carlo Holse på hver sin kant.

Flere tusen hjemmefansen hadde tydeligvis også fått med seg at mye har skjedd på Lerkendal den siste uka. Ikke bare ble Odd feid av banen med 5–0 i sekken. I samme kamp introduserte også Rosenborgs nye stjerneskudd, Noah Jean Holm, seg for det norske fotballpublikummet. I tillegg har klubben signert Adrian Pereira. Samtidig er, uheldigvis, Vebjørn Hoff ute et halvt år etter å ha røket akilles på trening.

Det var mye trøndersk optimisme å spore før «trettimillionerskampen», noe også desibelnivået fra tribunen tydet på.

Spikeren i kista

Til tross for den skuffende starten, så ikke hjemmelaget ut til å gi opp. Fortsatt jaget Holm hver eneste ball, Vecchia forsøkte å finne små rom rundt spydspissen, Alexander Tettey styrte skuta på midten som i gamle (unge) dager, og Adam Andersson og Erlend Dahl Reitan kom på stormende overlapper på hver sin back.

Men faktum er at Rosenborg ikke greide å skape en eneste stor sjanse før Rennes scoret på ny.

Fire minutter før pause raget Nayef Aguerd høyest på en corner, og stanget franskmennene i 2–0-ledelse og på veldig god vei inn i gruppespillet i Conference League.

Samtidig som Rennes la seg lavere i banen for å trygge ledelsen, forsøkte Rosenborg å blåse liv i håpet med å sende enda flere spillere i angrep.

Trøndersk halmstrå

22 minutter før slutt kom et lite trøndersk halmstrå da Holm ofret alt i duellen med Rennes-keeper Alfred Gomis. Holm var først på ballen, men ble nærmest slått i bakken av keeperen.

Den polske dommeren, som pådro seg Hareides vrede ved en rekke anledninger, pekte på straffemerket. Den banket Vecchia i mål.

Nærmere kom ikke Rosenborg, og ni minutter før slutt fikk innbytter Matthis Abline æren av å sette endelig punktum for sesongens europeiske Rosenborg-deltagelse.

Dermed er seriemester Bodø/Glimt Norges eneste gjenværende representant i Europa. Rosenborg må konsentrere seg om jakt på seriegull, cupgull og ny trener.