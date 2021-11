NRK-journalister ble arrestert i Qatar

NRK-medarbeiderne Halvor Ekeland (32) og Lokman Ghorbani (45) ble arrestert i Qatar, etter å ha rapportert om forberedelsene til fotball-VM 2022. I natt er de to journalistene på vei hjem til Norge.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Ekeland og Ghorbani var på reportasjereise i Qatar ett år før fotball-VM. De ble pågrepet på hotellet sent søndag kveld, før de skulle forlate landet. Først tirsdag morgen ble de løslatt, etter omfattende politiavhør.

– De har det etter forholdene bra og vi vil sørge for at de får den oppfølging de trenger, sier kringkastingssjef i NRK Thor Gjermund Eriksen til VG.

Journalistene kommer hjem uten mobiler og utstyr.

– Nå er vi først og fremst veldig glade og lettet over at begge er i god behold og på vei hjem, sier Eriksen.

NRK har fått bekreftet at Boeing 787-maskinen fra Qatar Airways lettet fra hovedstaden Doha klokken 23.35 norsk tid tirsdag, med Ekeland og Ghorbani om bord.

Ekeland er journalist i NRK Sporten og jobber blant annet med idrettspolitikk. Han har levert flere kritiske saker om Qatar-regimets behandling av gjestearbeidere. Ghorbani er en erfaren utenriksfotograf i NRK.

FLYPLASS: Hamad internasjonale lufthavn i Doha i Qatar.

–. I løpet av reisen har de vært på offisielle markeringer, snakket med offentlige representanter og i tillegg en rekke arbeidere om deres betingelser og situasjon, opplyser kringkastingssjefen.

Han sier de har fulgt et grundig planlagt opplegg.

– Hensikten med denne reportasjereisen, var å vise fram et bredt bilde av hva som skjer i landet. Det har vi vært åpne på overfor myndighetene i Qatar. NRK har ikke fått en forklaring på hvorfor de ble arrestert.

Skulle møte regimekritiker

Ekeland og Ghorbani kom til Qatar søndag 14. november og hadde dagen etter en avtale med regimekritikeren Abdullah Ibhais.

Ibhais var tidligere media- og kommunikasjonsdirektør i Qatars VM-organisasjon. Han ble i april dømt til fem års fengsel for misbruk av offentlige midler og korrupsjon, men har anket dommen.

Qatar Qatar er en av de minste statene i den arabiske verden, med rundt 2,6 millioner innbyggere. Den opprinnelig qatarske befolkningen i klart mindretall. Tallmessig domineres befolkningen av gjestearbeidere fra flere land. Qatar ligger på en halvøy i Persiabukta og grenser til Saudi-Arabia i vest. Folk flest bor i hovedstaden Doha. Landet er et monarki som ble selvstendig i 1971. Emiren styrer i praksis eneveldig. Qatar har store inntekter fra utvinning av olje og gass og regnes som et av verdens rikeste land. Landet har markert seg med en aktiv utenrikspolitikk. Qatar øver innflytelse gjennom muslimske organisasjoner og har også satset på toppidrett. Kilde: Store norske leksikon Vis mer

Bare timer før intervjuet med NRK skulle finne sted, ble Ibhais arrestert av politiet.

Fotballmagasinet Josimar publiserte tidligere i år en lengre artikkel om rettssaken mot Ibhais, og hevdet at han ble dømt for å forsvare migrantarbeidernes rettigheter i landet.

Det benektet VM-komiteen, som ifølge Josimar også sendte en lengre e-post med krav om at «feilaktig og injurierende informasjon» skulle fjernes fra artikkelen.

SYV STADIONER: Khaliffia Stadium i Qatar er under bygging til fotball-VM 2022.

– Redselen i øynene

I Sportsrevyen søndag ble Halvor Ekeland spurt på direkten om forholdene for gjestearbeidere i Qatar:

– Det er store kontraster i landet her. Det er noen arbeidere som har det fælt. Du ser det i øynene deres at de ikke har det godt. De jobber lange dager og de jobber hardt. Og så er det selvfølgelig noen arbeidere som har det fint.

Sportsrevyen gjenga rapporter blant annet fra den internasjonale arbeidsorganisasjonen ILO, som er kritiske til arbeidsforholdene for dem som bygger VM-anleggene.

Spurt om hva som gjorde sterkest inntrykk på ham, svarte Ekeland:

– Jeg tror møtene med arbeidere, de som ikke ønsker å snakke med journalister på kamera. Når jeg spør om intervju, ser du redselen i øynene på dem.

NRK-TOPP: Kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen.

Ekeland og Ghorbani skulle etter planen reist fra Hamad internasjonale lufthavn i Doha klokken seks mandag morgen, men ble arrestert foran hotellet sent søndag kveld, rundt midnatt.

VG erfarer at Utenriksdepartementet har ytt konsulær bistand og stått i tett kontakt med NRK underveis.

Kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen er kritisk til pågripelsen:

– Vi mener det er uholdbart at media blir hindret i å utøve fri og uavhengig journalistikk på et av verdens største idrettsarrangement. Denne hendelsen har NRK håndtert som arbeidsgiver. Hvordan vi som mediehus skal ta dette videre med FIFA, må vi komme tilbake til. Det er et spørsmål som må tas i de redaksjonelle linjene i NRK.

Han sier at saken har hatt høyeste prioriter i NRK.- Alle NRKs utenlandsreiser, spesielt utenfor Europa er godt planlagt. Det gjøres grundige og løpende risikovurderinger, blant annet via eksterne leverandører som har sikkerhet og risikovurderinger som sitt spesialområde.

Ekeland jobbet i Aftenposten i 2016–2018 før han kom til NRK. Han har også jobbet i VGTV. Ghorbani kom fra Iran til Norge i 2002, etter ha sittet fengslet for å drive en studentavis som brøt med landets medielover.

ANLEGG: Gjestearbeidere på al-Bayt stadion i Doha i 2019.

VM-tildeling kritisert

At Qatar ble tildelt fotball-VM, er sterkt omdiskutert. Amnesty mener at landets gjestearbeidere som bygger VM-anlegg og infrastruktur, utnyttes grovt og utsettes for systematiske brudd på menneskerettighetene.

Qatarske myndigheter lovet å gjennomføre reformer for fremmedarbeiderne. Men en ny Amnesty-rapport 16. november hevder at effekten uteblir og at arbeids- og levekår i visse tilfeller til og med er blitt verre.

Den britiske avisen The Guardian har knyttet mer enn seks tusen dødsfall blant gjestearbeidere fra India, Pakistan, Nepal, Bangladesh og Sri Lanka til konstruksjonen av VM-anleggene det siste tiåret.

Avsløringene førte til en langvarig debatt i norsk fotball om mesterskapet skulle boikottes. Det endte med at Fotballtinget i juni stemte nei til boikott. Norge er ikke kvalifisert til fotball-VM 2022.

Arbeidsdepartementet i Qatar har uttalt at «tall som media har rapportert om dødsfall blant migrantarbeidere er sterkt villedende», melder CNN.

Se VGs rapport fra mars i år om fotball-VM og gjestearbeiderne: