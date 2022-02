Se dokumentar: «Da store X Games kom til lille Dombås»

Etter to gull og ett sølv i X Games i slutten av januar, er Marcus Kleveland et soleklart gullhåp i Beijing-OL. Midt under pandemien i fjor drømte han om å samle landets beste ski- og brettkjørerne til noe helt unikt i den lille hjembygda.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

VG har kun rettigheter til å vise «Da store X Games kom til lille Dombås» i Norge, og det vil derfor ikke være mulig å se innholdet hvis du befinner deg i utlandet. Filmen er tillatt for alle aldersgrupper.