DRAMATISKE BILDER: Emil Pálsson får behandling på banen av helsepersonell og klubblege Anders Rosø.

Legen fra Sogndal-dramaet: − Var teamet som reddet livet hans

BERGEN (VG) I syv år har klubblege Anders Rosø (39) vært i beredskap under Sogndals hjemmekamper. Mandag kveld ble det alvor, da hjemmelagets Emil Pálsson (28) falt om med hjertestans.

Av Frank Haugsbø

– I slike situasjoner går man inn i rolle det er drillet mye på. Det blir som å jobbe på autopilot, sier Rosø til VG.

Det var drøyt 12 minutter ut i oppgjøret mot Stjørdals-Blink mandag Pálsson falt om på Sogndals hjemmebane Fosshaugane Campus.

– Jeg så ikke at Emil falt, men det gjorde dommeren. Han viftet med armene og virket oppkavet. Vi skjønte raskt at det var alvorlig.

Rosø sier at det var Sogndals fysioterapeut som først løp ut på banen for å bistå Pálsson.

– Det er standard prosedyre, at fysioterapeuten går først. Ofte ligger spillere nede fordi de har fått en trøkk i en duell. Denne gangen forsto vi at det var annerledes, at det var noe mer. Dommeren vinket på hjelp, og spillerne reagerte også annerledes enn det vi er vant til å se, sier klubblegen.

Etter det VG ser fra TV-bildene, tok det syv sekunder fra dommeren vinket på hjelp, til fysioterapeut Sondre Jakobsen var ved spilleren som lå nede.

Sogndals klubblege Anders Rosø.

Da Rosø kom ut på gressmatten, konstaterte han raskt at Pálsson hadde fått hjertestans, sier han.

– Ambulansepersonellet fra Helse Førde og hjelpemannskap fra Røde Kors som alltid er til stede på kampene, ble tilkalt med en gang. De står bare to-tre meter fra der jeg sitter, og de var veldig fort på plass. Vi var mye personell der.

Rosø vil ikke gå i detaljer på hva slags behandling Sogndal-spilleren fikk, eller hvor lang tid det tok før han ble gjenopplivet, siden hendelsen ikke er ferdig evaluert og Pálsson fortsatt er innlagt på Haukeland universitetssykehus.

Klubblegen sier at det er to ting som er viktig når man står overfor en hjertestans.

– Det er å følge prosedyrene – og teamarbeid. Etter en gjenopplivning handler det om å stabilisere pasienten, sørge for at vitale funksjoner som pust og sirkulasjon er intakt – og få pasienten raskt fraktet til sykehus. Mandag kveld fungerte alt veldig bra. Det var teamet som reddet livet til Pálsson, sier han.

DRAMATISK: Emil Pálsson får behandling på banen av helsepersonell, mens spillere står rundt.

Rosø sier at han ga beskjed til helsepersonellet om at det måtte tilkalles ambulansehelikopter mens 28-åringen fikk behandling ute på gressteppet.

– Han ble først kjørt bort i ambulanse, og deretter flydd til Bergen. Jeg fulgte med ham inn i helikopteret, men ble igjen i Sogndal.

Til daglig jobber Anders Rosø som fastlege ved Skei legesenter i Jølster, vel seks mils kjøring fra Sogndal. Jobben som klubblege i Sogndal Fotball har han hatt siden 2014.

– Anders har gjort en formidabel innsats for oss som vi setter veldig stor pris på, sier arrangementssjef og pressekontakt Geir Inge Heggestad i Sogndal Fotball til VG.

BLE REDDET: Emil Pálsson.

I løpet av sine syv år som klubblege i Sogndal Fotball, har 39-åringen aldri opplevd en så alvorlig hendelse på fotballbanen.

– Jeg har vært med på mange hjertestanser som lege, men det som skjedde mandag var veldig spesielt. Det var ubehagelig. Det blir ekstra spesielt når det skjer på et fotballstadion, med mye publikum på tribunene. Man forventer jo ikke at noe slikt skal skje med unge idrettsutøvere, som i utgangspunktet skal være friske.

Rosø forteller at han ennå ikke har snakket med Pálsson etter hendelsen mandag.

– Jeg forsøkte å ringe ham onsdag, men antar at han er opptatt med familien eller videre utredning. Han er våken og har det bra. Det er det viktigste.

PS! Sogndal-trener Eirik Bakke har vært i Bergen og hilst på Emil Pálsson. – Jeg snakket med Emil og familien hans. Det var godt for oss å få prate med ham. Emil er ved godt mot og i er bra form etter omstendighetene. Det var godt å se smilet hans igjen. Han er den samme gutten, sa Bakke.