Ronaldo varsler stort intervju: − Media forteller løgner

Cristiano Ronaldo (37) har lagt igjen en kryptisk kommentar på Instagram hvor han hudfletter mediesakene rundt ham.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Det har stormet rundt Ronaldo i sommer. Det har vært flere mediesaker rundt at Manchester United-spilleren skal ha ønsket seg vekk fra klubben.

Nå har han lagt igjen en kommentar på en Ronaldo-fankonto med over 900.000 følgere.

– Media forteller løgner. Jeg har en notatbok, og av de 100 siste sakene som er laget, var det bare fem av dem som var sanne. Tenk deg hvordan det er, skriver Ronaldo i en kommentar på innlegget.

Spekulasjonene i sommer har gått på at Ronaldo skal ha ønsket å spille i Champions League, og at det skal ha vært hovedgrunnen til at han har ønsket seg vekk fra Manchester United.

Erik ten Hag ga tidlig i sommer uttrykk for at han ønsket å ha Ronaldo med videre, men den siste tiden har det kommet nyheter om at klubben skal ha begynt å miste tålmodigheten med superstjernen.

– De (mediene) får vite sannheten når jeg gir et intervju om noen uker, skriver Ronaldo.