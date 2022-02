KNEBØY: Det var ikke en normal tredje skyting for Tiril Eckhoff under fredagens fellesstart.

Eckhoffs desperate knebøy-knep: − Var siste mulighet

ZHANGJIKAOU (VG) Tiril Eckhoff (31) fryktet hun ville skyte seg bort igjen. Nå tror hun knebøy-rådet hun fikk etter stafett-nedturen kan ha vært med på å sikre sølvet på dagens fellesstart.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Mange lurte nok på hva Tiril Eckhoff drev med da hun begynte å ta knebøy midt på standplass før den første stående skytingen.

Sølvvinneren forklarer nå at å gjøre dette var et av rådene hun fikk etter stafetten tidligere i OL, der Eckhoff pådro seg flere bom nettopp på den stående skytingen, og rotet bort en mulig norsk medalje.

Redaksjonelt samarbeid Strøm alle OL-øvelsene direkte på discovery+

Det rådet tok hun i bruk på fredagens fellesstart.

– Det var heftig mye vind. En blir stående og «holde» muskulaturen, og jeg har eksplosiv muskulatur, så da begynner jeg å riste, forteller Eckhoff om dramaet som utspilte seg da hun og landslagskollegaen Marte Olsbu Røiseland kom inn som nummer en og to til den tredje skytingen.

Da kom nemlig en skikkelig vindkule. Eckhoff og Røiseland ble stående side om side lenge og vente. TV-bildene viste tydelig hvordan Eckhoff slet med å stå stille.

– Jeg tenkte shit, nå skjer akkurat det samme som skjedde på stafetten. Og da tenkte jeg at jeg måtte gjøre siste mulighet, som var å ta en knebøy, forklarer Eckhoff.

Hun flirer mens hun forteller, vel vitende om at det så nok litt merkelig ut.

– Men så hjalp det faktisk! sier Eckhoff.

Det var til slutt franske Justine Braisaz-Bouchet som gikk inn til seieren. Men Eckhoff greid å beholde roen og gikk til slutt inn til sølv. Like bak kom Røiseland og sikret bronsen, og de mente begge at i dag føltes det omtrent som gull.

– Helt fantastisk å gjøre dette sammen med Marte, sier Eckhoff.

30-åringen forteller at hun har brukt dagene etter den skuffende stafetten på å prøve å jobbe mentalt for å kunne bli klar til å prestere igjen på dagens fellesstart. Hun legger ikke skjul på at det har vært tøft å håndtere å være den som skjøt bort en mulig norsk medalje.

– Jeg har prøvd å tenke at den stafetten er historie, og det er ingenting jeg kan gjøre med det, sier hun.

– Den dagen ringte jeg alle de som er verst å ringe. Jeg syns ofte mamma og pappa er verst, da blir jeg som en liten unge igjen. Da ringte jeg dem og gråt meg ferdig. Deretter så jeg frem mot i dag og skulle ha det gøy. I dag syntes jeg det var dødsgøy å gå med Marte. Det var som om vi var på trening igjen.

Eckhoff og Røiseland var blant de som dro tidligst til Kina og det har etter hvert blitt mange uker tett på hverandre for de to norske skiskytterne.

– Det har kanskje brakt oss nærmere. Vi har kjent hverandre siden vi gikk junior-VM i Nove Mesto, sier Eckhoff, før hun begynner å le høyt.

– Da kjørte Marte ut av løypa og knakk en stav, husker jeg. Så ropte hun «Can someone give me a staiv!?» Så ja, det er koselig å være med Marte.