Celine Borge endte som nummer 18 på LPGA-touren i golf.

Borge med ny god plassering på LPGA-touren

Celine Borge gikk lørdag inn til sin fjerde strake 71-runde i LPGA-turneringen i golf på Hawaii. Det holdt til en 18. plass.

Med fire 71-runder (ett slag under par) endte den norske golferen på fire under par. Det holdt til en 18. plass i turneringen for den norske 24-åringen.

For Borge, som er den første norske kvinne på den gjeveste golftouren siden Suzann Pettersen la opp i 2019, ble det en ny respektabel plassering i sin debutsesong på LPGA-touren. For et par uker siden fikk hun delt 14.-plass i sin aller første turnering i Arizona.

Både onsdag, torsdag, fredag og lørdag ble det tre birdier og to bogeyer på Borge.

73 spillere greide cuten halvveis i turneringen på Oahu.