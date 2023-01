Kommentar

Filming av barn kan ende i kaos: Hvordan havnet vi her?

Filming av breddeidrett møter politisk motstand flere steder.

Ideen om å strømme mindreårige som driver idrett fremstår svakt forankret. Nå ender gigantprosjektet fort i kaos når kommuner setter foten ned.

Det finnes gode argumenter både for og mot en organisert strømmetjeneste for breddeidretten.

Som forelder hadde jeg ikke hatt noe imot om junior ble filmet på fotball- og håndballbanen fra 15 års alder, så lenge han selv ønsket det. Jeg hadde sett praktiske fordeler med tilbudet.

Men dette spørsmålet er så omfattende at det er av mindre interesse hva den eller den familien eller idrettslederen måtte mene.

Dersom norsk idrett i stort monn skal tilrettelegge for at det flyttes kameraer inn der umyndige holder på, er det et tema som burde vært prinsipielt avklart på høyeste plan før noe som helst ble satt i gang.

Norges Fotballforbund er blant særforbundene som har avtale med MyGame. Her er gründer Harald Strømme sammen med fotballpresident Lise Klaveness.

Hvor god er forankringen?

I stedet er vi vitne til at et storstilt samarbeid med en kommersiell aktør inngås, der det er all grunn til å spørre om hvor god forankringen er.

En ting er at temaet er politisk relevant utover idretten.

Men innenfor NIF-systemet finnes det jo en arena som skal være det øverste organet i en demokratisk organisasjon.

Det heter idrettstinget, og avholdes nå hvert annet år.

Det minste vi burde kunne forvente rundt et så krevende og mangefasettert tema, er at det hadde vært tatt opp til en overordnet debatt.

Hva skal vi med et idrettsting om ikke en slik sak er egnet der? Dessuten finnes det egne ting i særforbundene.

Av en eller annen grunn har ikke MyGame-prosjektet begynt i den enden der det burde ha startet.

Avtale er inngått mellom seks særforbund og den kommersielle aktøren. Idrettsstyret laget retningslinjer for strømming i sommer.

Hvorfor har vi ikke fått en bred, demokratisk debatt i forkant?

FANGER OPP: Et MyGame-kamera i Utleirahallen i Trondheim.

Handelsvare

Det er kontroversielt å gjøre mindreåriges idrettsarena til en handelsvare.

Selv om det settes en grense på 15 år, er man i juridisk forstand definert som «barn» frem til fylte 18 år.

Kontrasten er stor til det vi nå ser utfolde seg, og bevisstheten vi ser i andre sammenhenger rundt nedsider ved profitt og privatisering.

Det har heller ikke vært mulig å spore en kritisk debatt i offentligheten om den økonomiske fordelingen mellom klubber og personene bak MyGame. Tallene som gjelder er 20 prosent til klubbene og 80 prosent til MyGame av inntektene fra abonnementer.

Hvorfor skal nøkkelen være slik? Hvorfor har vi ikke sett flere kritiske spørsmål fra idrettsledere om akkurat dette?

Selvsagt ligger det investeringskostnader her, men det er stort behov for åpenhet rundt økonomiske kalkyler for pengestrømmene når kameraene er nedbetalt.

Hvor mye skal private få lov til å melke mindreåriges idrettsaktivitet med?

Det er også spesielt hvilken kontroll en enkelt privat aktør nå får tildelt av særforbund tilknyttet Norges idrettsforbund, en organisasjon med nær monopol på idrett.

I tillegg til problemet med forankring, har vi allerede sett for mange eksempler på at jobben med kvalitetssikring ikke har vært god nok.

Selv om enkelttilfeller av feil kanskje kan forklares, er det skadelig for tilliten når en video hvor en 12-åring er involvert i et slagsmål er blitt liggende ute eller at feil bane filmes.

Det er heller ikke betryggende at MyGame gikk ut med informasjon overfor idrettsklubber på en måte som fikk Datatilsynet til å reagere på hvordan tilsynets rolle ble beskrevet.

Også rundt kommunikasjonen om reservasjonsrettens detaljer er det grunn til å stille kritiske spørsmål.

Tilfeldig, uheldig og lite prinsipiell

Denne saken er ikke svart-hvit, og det er et gyldig argument at uorganisert filming i dag er et problem.

Men det er ikke skrevet i stein at måten å bekjempe en form for kameraer på, er å kjøre på med en annen type kameraer overalt.

Det fremstår heller ikke dokumentert at filming idrettsorganisasjonen ikke ønsker, kommer til å opphøre bare man gir de private gründerne bak MyGame en hånd på rattet.

Nå er et stadig mer presserende spørsmål hvordan dette opplegget faktisk blir i praksis fremover. Det er en tiltagende fare for at det hele blir kaotisk og uoversiktlig.

I flere store kommuner, som til sammen har et veldig høyt befolkningsgrunnlag, virker det ikke å være politisk vilje til å tillate filming av personer under 18 år.

Her er ståa den at noen idrettsanlegg er offentlige, mens andre er private. Det kan bety at makten til å si ja eller nei til strømming kan variere fra hall til hall eller bane til bane.

Dessuten vil vi kunne ha sprikende retningslinjer avhengig om man er innenfor den eller den kommunegrensen.

En slik situasjon vil være både tilfeldig, uheldig og lite prinsipiell.

Dette underbygger igjen hvordan et vanskelig tema burde vært tatt opp overordnet før noe ble realisert, for å gi argumenter for og mot tilstrekkelig rom til å brynes mot hverandre.

I stedet har flere særforbund solgt mindreåriges aktivitet, på en måte som naturlig nok møter både motstand og bekymring.

Mye har blitt bedre rundt demokratiske prosesser i norsk idrett.

Men dessverre har vi fortsatt langt å gå når det gjelder å gi de vanskeligste temaene en god og grundig nok behandling, der alle sider blir hørt og belyst før valg blir tatt.