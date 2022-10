Vetlesen legger seg flat etter storkampen: − Jeg må beklage

ÅRÅSEN (VG) (Lillestrøm – Bodø/Glimt 1–4) Hugo Vetlesen storspilte for Glimt etter at han kom inn i toppkampen, men etterpå la 22-åringen seg flat for oppførselen sin.

Mens Vetlesen varmet opp underveis i kampen bak målet til Lillestrøm-keeper Mads Hedenstad, kom Vetlesen med nedlatende kommentarer og skrek. Senere kom Vetlesen inn å bidro med 3–1-målet og assist på 4–1.

I intervjusonen etterpå ba Glimt-spilleren om en prat med Lillestrøm-trener Geir Bakke. Han ønsket å si unnskyld.

– Jeg var kanskje litt het i kampens hete overfor særlig Mads, vi er kompiser. Jeg prøvde være litt morsom, men han sa etterpå at det gikk over streken. Da må jeg beklage, sier Vetlesen til VG og fortsetter:

– Jeg sa han hadde såpe på hanskene. Jeg beklager overfor Lillestrøm. Det var en viktig kamp og jeg håndterte ikke det. Jeg legger meg helt flat for det.

Mads Hedenstad opplevde situasjonen slik:

– Jeg hører han stiller seg ved stolpen min og skriker noe. Det er ikke noe «big deal». Jeg sa fra det jeg mente til Hugo. Vi er gode kompiser, så det er ikke noe problem, sier Hedenstad.

– Det er unødvendig av ham. Det er ingen spillere som skal stå ved stolpen og stå å skrike til motspillere. Det er usportslig og går for langt.

– Det er over streken. Sånn skal vi ikke opptre. Men det er voksent av Vetle å beklage. Det er ikke slik vi skal ha det, sier Glimt-trener Kjetil Knutsen.

Seieren fører Glimt opp på annenplass i Eliteserien, med poenget mer enn Lillestrøm på tredjeplass. Rosenborg på fjerdeplass er to poeng bak før de møter Kristiansund søndag.

– Det oppleves ikke som en 1–4-kamp, men du ser Glimt har kvalitet. Kampen lever frem til 1–2. Etter det må vi ta sjanser, og da er Glimt skarpe, sier Lillestrøm-trener Geir Bakke til VG.

Det var lenge jevnspilt, og derfor ekstra surt for Lillestrøm at Runar Espejords offside-scoring til 1–2 var med å avgjøre kampen. Han sto akkurat på innsiden av LSK-forsvaret etter at Amahl Pellegrino banket ballen inn foran mål.

– Det var bare å sette foten på den, men jeg var ikke klar over at jeg var i offside, sier Espejord til VG.

Lillestrøm-keeper Mads Hedenstad var åpenbart misfornøyd og slo illsint i luften, mens Kanarifansen raste på tribunen da reprisen av målet på storskjermen kom.

– Den er soleklar. Der er vi heldig, sier Glimt-trener Kjetil Knutsen til Discovery.

OFFSIDE: Runar Espejord sender Glimt opp til 2–1. Reprisene viste at han var i offside.

Rett før halvtimen var spilt fikk «dødballaget» Lillestrøm smake sin egen medisin. Amahl Pellegrino feiet et frispark inn i feltet, og Ulrik Saltnes stusset den med hodet i det lengste hjørnet til 0–1.

Bare noen minutter senere var det Lillestrøm sin tur til å kopiere motstanderen. Mange vil kategorisere «Glimt-fotball» som kjappe overganger og godt kombinasjonsspill. Det beviste Lillestrøm at de også mestrer. Kontringen endte til slutt opp hos Ylldren Ibrahimaj som banket inn 1–1 fra 10 meter.

UTLIGNING: Ylldren Ibrahimaj satte inn utligningen på Åråsen etter et flott angrep.

Tidlig i andre omgang kom det omtalte 2–1-målet til Espejord. Lillestrøms hjemvendte storsignering, Thomas Lehne Olsen, fikk misbrukte en god mulighet til å sette 2–2.

Og mot slutten var det storspill fra Glimt. Fem minutter før fulltid forserte Hugo Vetlesen fremover og inne i sekstenmeteren plasserte han ballen lekkert i mål.

Innbytter Vetlesen – Hugo boss – satte knapt en fot feil da han kom inn.

GODT INNHOPP: Innbytter Hugo Vetlesen fikk både scoring og målgivende i innhoppet.

Resultatet ble enda verre for Lillestrøm. En herlig langpasning fra Vetlesen landet perfekt for Pellegrino som gjorde Espen Garnås svimmel, og Pellegrinos avslutning var perfekt.

PS! Molde vant 1–0 mot Tromsø og cruiser mot ligagull. Det er hele 15 poeng ned til Glimt.