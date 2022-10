Lillestrøm i harnisk etter offside-scoring - Glimt med viktig seier

ÅRÅSEN (VG) (Lillestrøm – Bodø/Glimt 1–4) Bodø/Glimt vant toppkampen borte mot Lillestrøm på tabellen etter en kontroversiell offside-scoring og vakre mål.

Glimt er nå oppe på annenplass i Eliteserien, med poenget mer enn Lillestrøm på tredjeplass. Rosenborg på fjerdeplass, to poeng bak Glimt, men med en kamp mindre spilt.

Det var lenge jevnspilt, og det var derfor ekstra surt for hjemmefansen at Runar Espejords offside-scoring til 1–2 var med å avgjøre kampen. Han sto akkurat på innsiden av LSK-forsvaret etter at Amahl Pellegrino banket ballen inn foran mål.

Lillestrøm-keeper Mads Hedenstad var åpenbart misfornøyd og slo illsint i luften, mens Kanarifansen raste på tribunen da reprisen av målet på storskjermen kom.

– Offsiden er soleklar, dessverre for Lillestrøm, sa fotballekspert i Discovery Jonas Grønner.

OFFSIDE: Runar Espejord sender Glimt opp til 2–1. Reprisene viste at han var i offside.

Rett før halvtimen var spilt fikk «dødballaget» Lillestrøm smake sin egen medisin. Amahl Pellegrino feiet et frispark inn i feltet, og Ulrik Saltnes stusset den med hodet i det lengste hjørnet til 0–1.

Bare noen minutter senere var det Lillestrøm sin tur til å kopiere motstanderen. Mange vil kategorisere «Glimt-fotball» som kjappe overganger og godt kombinasjonsspill. Det beviste Lillestrøm at de også mestrer. Kontringen endte til slutt opp hos Ylldren Ibrahimaj som banket inn 1–1 fra 10 meter.

UTLIGNING: Ylldren Ibrahimaj satte inn utligningen på Åråsen etter et flott angrep.

Tidlig i andre omgang kom det omtalte 2–1-målet til Espejord. Lillestrøms hjemvendte storsignering, Thomas Lehne Olsen, fikk misbrukte en god mulighet til å sette 2–2.

Og mot slutten var det storspill fra Glimt. Fem minutter før fulltid forserte Hugo Vetlesen fremover og inne i sekstenmeteren plasserte han ballen lekkert i mål.

Innbytter Vetlesen – Hugo boss – satte knapt en fot feil da han kom inn.

GODT INNHOPP: Innbytter Hugo Vetlesen fikk både scoring og målgivende i innhoppet.

Resultatet ble enda verre for Lillestrøm. En herlig langpasning fra Vetlesen landet perfekt for Pellegrino som gjorde Espen Garnås svimmel, og Pellegrinos avslutning var perfekt.

PS! Molde vant 1–0 mot Tromsø og cruiser mot ligagull. Det er hele 15 poeng ned til Glimt.