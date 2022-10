UTE: Robert Lewandowski og Barcelona blir sannsynligvis ikke en del av sluttspillet i Champions League.

Barcelona så godt som ute av Champions League: − Det er krise

(Barcelona – Inter 3–3) Allerede før de to siste kampene er spilt i gruppespillet er Barcelona nærmest ute av Champions League.

Inter leverte en svært sterk kamp mot Barcelona på Camp Nou. Uavgjort gjør at Barcelona mest sannsynlig ikke vil være en del av sluttspillet i Champions League, for andre sesong på rad.

– Barcelona er i kjempetrøbbel før de to siste kampene, sa fotballkommentator i TV 2, Peder Mørtvedt.

Hjemmelaget skulle helst hatt en seier for å holde liv i håpet om avansement. Med to gjenstående kamper har Barcelona bare tre poeng opp til Inter, men Milano-laget trenger nå bare å slå bunnlaget Viktoria Plzen i neste runde. Det er på grunn av at det ble 1–1 forrige ukes oppgjør i Milano. Inter har med det bedre innbyrdes målforskjell enn Barcelona, om de skulle ende på like mange poeng.

SKRELL: Barcelona-trener Xavi har åpnet godt i La Liga, men å ikke komme lenger enn gruppespillet er en skuffelse for Barcelona.

Det startet så godt for Barcelona. Like før pause satte Ousmane Dembélé inn 1–0.

Men de første 18 minuttene etter pause var intet mindre enn et mareritt. Først satte Nicolò Barella inn utligningen fem minutter ut i omgangen, 13 minutter senere satte Lautaro Martínez på vakkert vis inn 1–2 etter et skudd som gikk via begge stolpene og i mål.

Ti minutter før slutt blåste Robert Lewandowski liv i håpet. Skuddet gikk via Alessandro Bastoni og i mål til 2–2. Rett før fulltid fikk hjemmefansen en ny kalddusj da Robin Gosens satte inn 2–3.

Det skulle ikke stå på Lewandowski i dagens oppgjør. På overtid satte han inn 3–3, men selv om de jaktet seiersmålet, så kom det aldri. Dermed er ikke avansement lenger i Barcelonas hender.

Barcelona satset stort på overgangsmarkedet i sommer, ved å blant annet hente Lewandowski fra Bayern München.

– Det er krise for fotballklubben Barcelona å ikke kvalifisere seg til sluttspillet for andre året på rad. Spesielt for en klubb som allerede er sterkt presset økonomisk, sa TV 2-reporter Christina Paulos Syversen.

Bayern München og Viktoria Plzen er de to andre lagene i gruppen. Bayern vant 4–2 mot Plzen, og de står dermed med full pott etter fire kamper. Plzen har null poeng.