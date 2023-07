KLAR BESKJED: Ingen får spørre Viktor Hovland om den store snakkisen i golfverdenen.

Skjermer Hovland for LIV-spørsmål – truer med å vise bort journalister

Golfstjernen Viktor Hovland (25) skal lørdag delta i en kjendistung turnering hvor pressen er invitert, men det er på én betingelse: Ingen spørsmål til Hovland om sammenslåingen mellom PGA-touren og den saudiarabiske LIV-touren.

Reidar Sollie i Norske Sportsjournalister Forbund mener journalistene skal få stille hvilken som helst spørsmål.

Regelen er satt av turneringens arrangør, Kevin Wright, som hevder at den er der for å sikre fokuset på veldedigheten turneringen støtter.

Sollie mener at all presse bør forlate turneringen hvis noen blir bortvist for å stille spørsmål om sammenslåingen. Vis mer

– Håpløs håndtering av arrangøren som viser hvordan det ikke skal gjøres, sier Reidar Sollie, nåværende styremedlem og tidligere leder i Norske Sportsjournalister Forbund, til VG.

Arrangøren har nemlig listet opp fem regler for turneringen, blant annet denne:

«Etter LIV/PGA Tour sin nye sammenslåing, skal ingen spørsmål rettes til Viktor denne dagen angående dette», står det i invitasjonen til pressen.

– Journalister må få stille de spørsmål de vil, så er det selvfølgelig opp til utøveren om han vil svare eller ikke, sier Sollie.

Her er ordlyden i invitasjonen til pressen.

VG snakket med arrangøren for turneringen, «Wright Invitational» «Wright Invitational»Veldedighetsturneringen til inntekt for organdonasjon som spilles lørdag 8. juli på Miklagard Golfklubb., Kevin Wright, fredag kveld. Han begrunnet «forbudet» slik:

– Dette er en veldedighetsturnering, så fokuset er ikke der den dagen.

Invitasjonen inkluderer også «følges ikke reglene vil man bli bortvist uten advarsel».

– Hvis noen blir bortvist på grunn av dette bør all presse forlate seansen, mener Sollie.

PGA-touren og den Saudi-Arabia-eide LIV-touren slo seg overraskende sammen i juni, noe som fikk flere golfspillere til å reagere.

Viktor Hovland har ennå ikke uttalt seg offentlig om sammenslåingen, og er hjemme på norgesferie foran The Open The OpenÅrets fjerde og siste majorturnering i golf. Spilles på Royal Liverpool Golf Course fra 20. til 23. juli. i Storbritannia.

Da kunne det vært en god mulighet for den norske pressen å spørre den USA-bosatte golfspilleren om sammenslåingen, når han er den store profilen under lørdagens kjendisgolfturnering på Miklagard Golfklubb mellom Lillestrøm og Gardermoen.

Info Derfor er LIV Tour kontroversiell LIV Tour er finansiert av det saudiarabiske regimet.

De er blant annet beskyldt for drapet på den kritiske journalisten Jamal Khashoggi.

Ifølge en rapport fra The Independent har kvinnerettighetsforkjempere og politikere blitt seksuelt trakassert, torturert og drept i saudiarabiske fengsler.

Homofili er ikke lov i Saudi-Arabia, og man kan risikere fengselsstraff og opp mot 1000 piskeslag. Vis mer

Wright forteller at «forbudet» mot spørsmål om sammenslåingen ikke har vært Hovlands eget ønske.

– Nei, det er mitt ønske. Viktor har ikke noe med denne dagen å gjøre. Han stiller opp gratis for å spille golf og kose seg. Så dette er mitt ønske. Det er jeg som setter reglene for denne dagen her, sier Wright.

– I fjor ble Viktor spurt om LIV, har den situasjonen lagt føringene for i år?

– Nei, altså ... Jeg vet ikke hva som ble spurt om i fjor, svarer Wright.

– Er det ikke litt rart å sette grenser for hva journalister kan spørre om?

– Dette er en veldedighetsturnering for en veldedig organisasjon. Jeg vet ikke hva du vil få ut av samtalen akkurat nå. Jeg har satt opp et presseområde i morgen. Det er én regel, og det er den regelen. Det er ikke noe vondt ment mot presse, men dette er en veldedighetsturnering og jeg prøver å sette lys på den veldedige organisasjonen, svarer Wright.

Info Kjendiser som skal delta i «Wright Invitational»: Turneringen arrangeres til inntekt for organdonasjon. Her er noen av kjendisene som deltar: Viktor Hovland

Kygo

John Arne Riise

Erik Follestad

Bård Ylvisåker

Kurt Nilsen

Jon Almaas

Thomas «Fingern» Gullestad

Jahn Ivar «Mini» Jakobsen

Carsten Skjelbreid

Glenn Solberg

Tom Stiansen

Stig-Andre Berge

Nils Ingar Aadne

Atle Lie McGrath

Sebastian Foss Solevåg

Mons Røisland

Amalie Snøløs

Rasmus Wold

Jørgen Karterud

Shay Knight

Kristoffer Ventura

Marcus Valeur

Ulrik Samnøy

Aleksander Walmann

Kasper Wikestad

Glenn Jensen

Marius Lindvik

Daniel André Tande

Espen Lie Hansen

Kjersti Grini

Christian Nummedal

Jan Henrik Syversen

Christer Rødseth

Gaute Berg Ness

Johnny Edlind Vis mer