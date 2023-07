UØNSKET: FCK ønsker ikke at barn skal komme med denne type plakat på kamp. Bildet er av en ung Sheffield United-fan som ønsker seg drakten til Oliver Norwood.

Klubber ber supportere stoppe med draktønsker

Torsdag la FC København ut en melding om at de ikke ønsker at noen skal ta med plakater med draktønsker til spillerne på kamp kommende sesong.

Det har blitt stadig mer vanlig å se på tribunen – barn som kommer på stadion med plakater med forespørsel om å få drakten til en av spillerne. Det ønsker den danske storklubben FC København å få en slutt på. Torsdag la de ut en melding om at de ikke ønsker å se disse plakatene kommende sesong.

«Beslutningen baseres på at det ikke er mulig for spillerne eller klubben å imøtekomme alle ønskene. Vi ender derfor opp med å skuffe mange barn, som kommer på kamp med en forhåpning om å få en trøye», skriver klubben på deres hjemmeside og legger til:

«Antallet plakat har steget markant de siste sesongene, og vi har dessverre veldig mange barn som får en dårlig opplevelse ved å ta med plakat. Samtidig blir spillerne satt i en vanskelig situasjon, fordi de ikke får oppfylt ønskene og blir dermed satt i et dårlig lys, siden de må si nei til de mange forespørslene».

FCK følger dermed i fotsporene til den nederlandske klubben Ajax, som bannlyste denne type plakater sommeren 2022. Den tsjekkiske klubben Slavia Praha gjorde det samme i vinter, men av en annen grunn:

«Etter samtaler med våre supportere har vi bestemt oss for å bannlyse disse plakatene. Vi har dessverre lagt merke til at en organisert gruppe utnytter barn til å stå med disse. Draktene blir deretter lagt ut for salg på nettet», skrev klubben på deres nettsider i februar.