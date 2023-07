– Hadde dette gått på bekostning av ammingen, hadde jeg vært klar for å stoppe

Få måneder etter at Linn Solvang (25) ble mor for første gang konkurrerte hun i fitness. Bare fire dager etter fødselen, startet oppkjøringen.

– Det var mest for gøy at jeg var med her. Det gikk bedre enn jeg hadde forventet, stråler Solvang.