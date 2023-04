Novak Djokovic har trukket seg fra Madrid Open.

Djokovic trekker seg fra storturnering

Verdensener i tennis Novak Djokovic blir ikke å se i Madrid Open som starter til uken. Serberen skal ha trøbbel med fysikken.

«Vi ønsker deg god bedring. Vi håper å se deg tilbake på banen så snart som mulig, Nole», opplyste Madrid-arrangøren på Twitter.

Det er ikke kjent hva som er årsaken til forfallet.

35 år gamle Djokovic har røket tidlig ut av sine to siste turneringer. I åttedelsfinalen tapte han for Lorenzo Musetti. Fredag tapte han kvartfinalen for Dusan Lajovic i Srpska Open. Det var hans første tap mot en landsmann på elleve år.

Også Rafael Nadal, som deler rekorden med flest Grand Slam-seirer (22) med Djokovic, har trukket seg fra Madrid Open. Spanjolen har trøblet med en skade helt siden Grand Slam-turneringen Australian Open i januar.

Madrid Open starter mandag. Djokovic har vunnet turneringen tre ganger.

Casper Ruud stiller i turneringen i den spanske hovedstaden. (NTB)