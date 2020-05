VANSKELIG Å SPØRRE OM VEKT: Langrennslandslagets Simen Hegstad Krüger tror mange kvier seg for å konfrontere andre idrettsutøvere om vektproblematikk. Her sammen med landslagstrener Eirik Myhr Nossum (t.v.) og Sjur Røthe ved Ullevaal stadion mandag. Foto: JOSTEIN MAGNUSSEN/VG

OL-vinner Hegstad Krüger: – Vet om gutter som har hatt anstrengt forhold til mat

ULLEVAAL STADION (VG) Landslagsløper Simen Hegstad Krüger (27) syns det er utrolig vanskelig å spørre noen om de sliter med mat og vekt. Han er redd for at det skal bli oppfattet feil.

Onsdag kveld inviterer Sunn Idrett alle som ønsker å delta til konferanse via videolink. Tema: Betydningen av gode forbilder i idretten. VG har de siste dagene satt søkelyset på vekt, ernæring og spiseforstyrrelser.

Langrennslandslagets Simen Hegstad Krüger kan bekrefte at det ikke bare er et «jenteproblem».

– Jeg vet det er gutter som har hatt et anstrengt forhold til mat, jeg tror det er litt sjeldnere enn blant jenter, men det eksisterer blant gutter også, sier Krüger til VG og fortsetter:

– Det er et vanskelig tema, for det er vanskelig å vite om man kan gjøre det verre ved å snakke om det. Og det er kanskje det mange tenker, men det er kanskje feil, for jeg tror det viktig å være åpen om det, sier Krüger til VG.

For drøyt to år siden kom han hjem til Oslo med to OL-gull i bagasjen fra Sør-Korea. Mandag møtte han pressen i strålende solskinn utenfor Ullevaal stadion for å promotere rulleskirenn under Blinkfestivalen i august.

– På laget vårt er vi flinke til å være åpne om alt som handler om mat og kosthold. Det tror jeg gjør at det er lettere for oss å si ifra til hverandre om vi merker at noen får et litt overanstrengt forhold til mat. Hvis man kan snakke åpent om det, så er det lettere å si ifra om man tenker det er noe som er problematisk, sier Krüger.

Tandrevold: Tenkte hun var feit

Ingrid Landmark Tandrevold (23) er juniorverdensmester i skiskyting og har to VM-gull på stafett som senior. Hun VM-debuterte med sølv på sprinten i fjor. For et halvt år siden, i en podkast hun har sammen med skiskytterkollega Tiril Eckhoff, snakket hun om en vekt-kommentar hun fikk på bursdagen sin.

ÅPEN: Ingrid Landmark Tandrevold har valgt å være åpen om at hun hadde en periode med mange feil tanker om kropp. Mandag møtte hun pressen for å promotere Blinkfestivalen i Sandnes senere i sommer. Foto: JOSTEIN MAGNUSSEN/VG

Tandrevold fikk en jakke. Han som ga gaven holdt en tale og sa at de ikke hadde større størrelser i butikken, men han håpet hun ikke var for stor for jakken.

Hun tenkte at hun måtte ned i vekt, at alle syntes hun var feit. Det satte humøret og tankene ut av spill i et halvt år.

– Noen ganger er det lite som skal til, det var derfor jeg valgte å fortelle den historien. Det var ikke bare til dem som får en kommentar, men også til dem som gir den. Slike ting kan være en utløsende faktor, selv om ingen mener noe vondt, sier Tandrevold til VG.

Hun hadde en våken klubbtrener i Fossum den gangen, og en like våken trener på skolen. De samarbeidet.

– Jeg er heldig med gode folk. Foreldre, venner og trenere tok tak i tankene mine, sier Tandrevold.

– Hvorfor snakker så få om vektproblematikk i idretten?

– Om man sier: Jeg er bekymret for deg, jeg syns du er blitt veldig tynn, så kan det tolkes feil. Noen kan kanskje ta det som en kompliment og motivasjon. De tenker at det de har gjort funket og vil fortsette med det. Man er redd for å trå feil, sier Tandrevold.

– Må lære mer om kroppen

Hun forteller at måltidene på skiskytterlandslaget er sosiale og hyggelige. Alle må legge vekk mobiltelefonen.

– Det er krevende å være jente i vekst, i puberteten får man en helt annen kroppssammensetting enn det man har hatt før. Å kontrollere kostholdet kan være en måte å kontrollere det som skjer på. Vi må lære unge mer om hvordan kroppen fungerer med syklus, hormoner og næringsstoffer. Kvinnekroppen er helt rå. Man kan lage et nytt menneske, da må man ha en kropp som fungerer, sier Tandrevold og legger til:

– Vi snakker om å spise karbohydrater før og etter trening, men vi burde hylle det å ha en kropp som fungerer og hvor viktig det er å ha menstruasjon.

Med mange restriksjoner skal Blinkfestivalen med rulleskirenn arrangeres 5. til 8. august utenfor Sandnes.

Publisert: 27.05.20 kl. 11:01

