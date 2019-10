Bodø/Glimt snytt for seier i Bergen: – Irritert og forbannet

BERGEN (VG) (Brann – Bodø/Glimt 1–1) Det skulle vært scoringen som la press på serielederen og ga Glimt sin første seier på naturgress på årevis. Men Jens Petter Hauge (20) og lagkameratene fikk feiringen i halsen.

Assistentdommeren dro opp flagget etter at U-landslagsspilleren hadde vippet det alle trodde var 2–1 i nettet bak en ellers god Håkon Opdal. Men TV-bildene viste at avgjørelsen var feil fra dommerteamet, ledet av Rohit Saggi.

– Utrolig skuffet og irritert og forbannet for at de ikke ser at det ikke er offside. Så ser jeg i ettertid at det er en vanskelig avgjørelse. Spillere gjør feil og dommere gjør feil, sier Håkon Evjen til VG.

Det var han som spilte fri lagkameraten med en lekker pasning – og innrømmer at han rakk å tro de endelig hadde jagd bort gressforbannelsen og tatt sin første seier på naturlig underlag i Eliteserien siden 2015. Før han fikk assistentdommerens flagg i fleisen.

– Jeg skjønte det ikke var offside også. Bevegelsen hans var perfekt, fortsetter Glimt-spilleren.

– Utrolig kjedelig

– Jeg hadde en god følelse. At den ikke blir godkjent, er utrolig kjedelig. Jeg skal se noen ordentlige bilder før jeg konkluderer, sier Jens Petter Hauge, strippet for matchvinnerstatusen og to poeng av dommerteamet – som igjen betyr at de ikke tok inn på Molde med mer enn ett poeng etter serielederens tap mot Rosenborg søndag kveld.

– Vi fikk en fin mulighet til å ta innpå, men nå blir det Rosenborg som tar innpå oss. Vi må bare ha fokus på oss selv og prestere best mulig, fortsetter 20-åringen.

– Hvor bittert er det at den scoringen blir annullert og kanskje kan være avgjørende?

– Som sagt, utrolig bittert. Men vi får ikke gjort noe med. Vi hadde en situasjon mot Lillestrøm også som var ganske tvilsom, og som jeg tror var feil den og. Vi har ikke marginene, sier Hauge – og hevder det fortsatt er fullt mulig med gull og bruker matematikken med at fire kamper gir 12 poeng å spille om, pluss at Glimt møter Molde i siste runde.

Bamba tilbake med smell

I 1–1-kampen på Brann stadion var den store snakkisen før kampstart at Daouda Bamba var tilbake for Brann for første gang siden 25. august. Da fikk han fire kampers karantene etter en stygg albue mot Tromsøs Simen Wangberg. Han var så benket i hjemmekampen mot Molde, men der brøt han klubbens interne regler og var derfor ikke med i troppen som møtte Sarpsborg forrige runde.

Spissen skal også ha kranglet med spisskollega Veton Berisha på trening.

Men Bamba slo altså tilbake i comebacket - etter en tidlig Glimt-scoring fra Ulrik Saltnes utlignet Brann-spissen til 1–1 i omgang nummer to. En nydelig goal av Bamba som vippet opp ballen til seg selv og satte den i mål med hodet.

– Det var kjekt. Han scorer jo i stort sett alle kamper han spiller. Det er bare å lære, så kan det blir en kjempesesong, nesten, sier Brann-trener Lars Arne Nilsen til VG.

Molde og Bodø/Glimts resterende kamper Bodø/Glimt:

Runde 27: Haugesund hjemme

Runde 28: Rosenborg borte

Runde 29: Kristiansund hjemme

Runde 30: Molde borte

Molde:

Runde 27: Kristiansund hjemme

Runde 28: Strømsgodset hjemme

Runde 29: Vålerenga borte

Runde 30: Bodø/Glimt hjemme

Pepet ut

Fotballfaglig var ikke Brann-treneren helt fornøyd med kampen, og før det var spilt ti minutter viste Glimt hvorfor de har vært livsfarlige på kontringer denne sesongen: Boniface headet et godt Erlend Dahl Reitan-innlegg mot mål, men Opdal reddet forsøk nummer én.

Returen havnet i beina på Phillip Zinckernagel, som med overraskende god tid kunne legge inn til Ulrik Saltnes. Han satte ballen kontrollert inn bak Brann-keeperen – faktisk tidligere så målfarlige Glimt sin eneste scoring på de tre siste kampene.

Brann slo tilbake med to store sjanser: Både Veton Berisha og Gilbert Koomson kom til farlige avslutninger, men ingen av de to maktet å sette ballen i mål.

Dermed sto det 0–1 etter første omgang og Brann ble pepet av banen til pause - det foran meget glisne tribuner i Bergen.

Skadetrøbbel og Bamba-comeback

Da lagene entret matta til andre omgang så det først ut som om Lars Arne Nilsen hadde tatt grep da Thomas Grøgaard kom inn for Veton Berisha og Gili Rolantsson kom inn for Taijo Teniste, men begge hadde pådratt seg en strekk i første omgang, Berisha i leggen og Teniste i hamstringen.

Skadetrøbbel til tross slo Brann tilbake: Vito Wormgoor var først på en godt slått corner. Ballen landet i beina på Bamba som kranglet ballen inn bak Ricardo Friedrich. Scoringen var Branns bare 12. på hjemmebane denne sesongen, og Glimt var utvilsomt nærmest seieren.

– Kanskje den beste bortekampen i år, mener Jens Petter Hauge.

Eliteserien S V U T M P 1 Molde 26 17 5 4 58 – 27 31 56 2 Bodø/Glimt 26 14 8 4 55 – 35 20 50 3 Odd 26 13 7 6 39 – 32 7 46 4 Rosenborg 26 12 8 6 42 – 32 10 44 5 Viking 26 11 7 8 45 – 38 7 40 VIS MER Champions League-kvalifisering

Champions League-kvalifisering Europaliga-kvalifisering

Europaliga-kvalifisering Nedrykkskvalifisering

Nedrykkskvalifisering Nedrykk

