Hovland med tre baller i vannet etter PGA-triumfen

Søndag stakk Viktor Hovland av med seieren i PGA-turneringen i Puerto Rico. Påfølgende runde ble hans svakeste som profesjonell golfer.

Syv slag over par viste resultattavlen etter 18 hull. 77 totalt.

Det er den dårligste runden han har gått på det øverste nivået noen gang. Han gikk også en 77-runde på Pebble Beach for tre uker siden, men da fem slag over par. Hovland spilte flere runder som amatør på PGA-touren og var også med i Major-turneringene Masters og US Open, uten at han brukte så mange slag på en runde.

Totalt ble det én dobbelbogey, åtte bogey’er og tre ganger birdie.

Men Hovland var ikke den eneste som slet på den knalltøffe banen i Florida. De som er i ledersjiktet er såvidt under banens par. Likevel er det ikke hverdagskost for Hovland å slå tre baller i vannet på samme golfrunde. Det skjedde på hullene 6, 15 og 18. Det betyr at Hovland, selv med sin svake score, i skrivende stund er ti slag bak lederne.

Han har fortsatt en god sjanse til å klare den såkalte cuten, som innebærer at han får spille lørdag og søndag.

