EKSPERT: José Mourinho er nå fotballekspert for beIN SPORTS. Her fra en treningskamp mot Vålerenga i 2017. Foto: Sjur Stølen / VG

Mourinho hyller Klopp: – Dette handler om hans hjerte og sjel

José Mourinho (56) er full av lovord om trenerkollega Jürgen Klopp (51) etter bragden mot Barcelona. Han mener seieren ene og alene handler om den tyske treneren.

– Anfield er et av stedene hvor det umulige kan bli mulig. For meg handler denne prestasjonen om et navn: Jürgen.

Portugiseren fikk sparken i Manchester United i desember, og er nå ekspert for beIN SPORTS. I deres studio etter Champions League -kampen er han full av lovord om sin tyske trenerkollega.

– Dette handler ikke om taktikk, det handler ikke om filosofi. Dette handler om hans hjerte og sjel. Og en fantastisk empati han har skapt hos spillergruppa, sier han og fortsetter:

– Liverpool risikerte å avslutte en fantastisk sesong uten noe å feire. Nå er de bare ett steg fra å vinne Champions League, og jeg synes virkelig Jürgen fortjener dette. Arbeidet i Liverpool er fantastisk, men jeg synes dette handler om ham. Det spillerne gjorde i går reflekterer hans personlighet som går på å aldri gi opp, ha evnen til å kjempe og hver enkelt spiller ga alt.

Liverpool måtte klare seg uten Mohamed Salah og Roberto Firmino. Likevel klarte de å snu 0–3 til 4–3 mot et toppet Barcelona-lag.

– Han klager ikke fordi han savner en spiller, han klager ikke fordi de spiller 50–60 kamper på en sesong. Det gjør trenere i andre ligaer. De klager over at spillerne spiller for mange kamper når de spiller 40 kamper. Alt som skjedde handler om hans mentalitet, sier Mourinho.

– Skjønner ikke hvordan spillerne klarte det

Klopp selv var naturlig nok i ekstase etter kampen.

– Hele kampen, prestasjonen var nesten for mye. Det var overveldende. Jeg har sett mange kamper i mitt liv, men kan ikke huske mange som dette, sa han til BT Sport da han møtte pressen etter kampslutt.

– Å vinne er fra før vanskelig, men å vinne uten å slippe inn mål ... Jeg vet ikke hvordan spillerne klarte det. Jeg så James Milner gråte etter kampen, dette betyr så mye for oss alle, fortsetter 51-åringen.

Nå venter enten Ajax eller Tottenham i Champions League-finalen 1. juni. De to møtes til sin andre semifinalekamp onsdag kveld. Ajax vant 1–0 på nye Tottenham Hotspur Stadium i første kamp.

Publisert: 08.05.19 kl. 08:19 Oppdatert: 08.05.19 kl. 08:48