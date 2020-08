MÅ VENTE PÅ KLARSIGNAL: Verdenscuprennene i USA og Canada før jul kan bli avlyst for Kjetil Jansrud og alpintkollegene. Her er han i Val Gardena i desember i fjor. Foto: LEONHARD FOEGER / REUTERS

USA-renn kan bli avlyst: – Mer krevende nå

Skipresident Erik Røste var optimist for konkurransesesongen før sommeren. Nå er ting plutselig blitt krevende.

Allerede om noen dager kan den første beskjeden om avlyste verdenscupkonkurranser komme.

Skipresident Erik Røste er med i en gruppe kalt «Covid-19 Support Group» sammen med renndirektører og avdelingsledere i Det internasjonale skiforbundet (FIS).

Røste er én av fem fra FIS-styret i gruppen.

– Før sommerferien så ting veldig bra ut, nå er ting mer krevende siden smitten øker, sier Røste til VG.

Verdenscupkonkurransene i alpint Lake Louise og Beaver Creek i november og desember kan bli avlyst.

– Det blir tatt en avgjørelse på det allerede i august, sier Røste.

SKIPRESIDENT: Erik Røste under Blinkfestivalen i Sandnes i begynnelsen av august. Foto: Carina Johansen, NTB Scanpix

Årsaken til tidlig avgjørelse er at mange utøvere legger inn treningsperiode der før konkurransene.

Verdenscupkalenderen for langrenn, hopp, kombinert, alpint, telemark, freestyle og snowboard ellers blir endelig vedtatt av FIS-styret 9. oktober.

– Vi planlegger for normal sesong, men kalenderen spikres ikke før på det digitale høstmøtet i oktober. Det er tre måneder til sesongstart, det er ingen som kan si hvordan situasjonen med corona ser ut da, sier Røste, og legger til:

– I bunn for alt vi gjør er at folk skal unngå å bli smittet og syke.

Kan bli flere konkurranser i Norge

Det meste av verdenscup for vinteridrettene skal etter planen starte siste helgen i november eller begynnelsen av desember.

Røste sier at en normal sesong fortsatt er plan A. Men at det er mange muligheter. I langrenn har kvinner og menn konkurrert på samme sted samme helg.

– Å skille damer og menn er en realistisk tanke, selv om det i en normalsituasjon hadde fremstått veldig rart, sier Røste.

Mens Kjetil Jansrud ventet på en ny sesong, ble han pappa til Frøya i juli:

En av de store utfordringene for sesongen er karantene. Derfor kan verdenscupkonkurransene bli mer samlet.

– Vi er åpne for at Norge kan si ja til å ta på seg flere konkurranser dersom vi blir bedt om det. Det kan også være at vi ser på om det er mulig med et samarbeid mellom Sverige, Norge og Finland, sier Røste.

– Er det grunn til å tro at Sverige med sin corona-historie kan bli en del av et slikt samarbeid?

– Det er det for tidlig å si noe om. Det vil være smittesituasjonen på det aktuelle tidspunktet som avgjør, svarer Røste.

Langrennssjef Espen Bjervig håper smittebildet blir mer oversiktlig.

– Det positive er at vi fikk gjennomført Blinkfrestivalen, og at de snart er Toppidrettsveka. Karantene og reiserestriksjoner kan bli de største utfordringene kommende sesong, sier Bjervig til VG.

Publisert: 13.08.20 kl. 13:04

