FAMILIELYKKE: Suzann Pettersen med sønnen Herman på pappa Christians rygg i bæremeis under Solheim Cup. Foto: Jane Barlow / PA Wire

Suzann Pettersen hyller sønnen i åpent brev: – Min dyrebare gave

Hun avgjorde sin siste turnering på det siste hullet under Solheim Cup. Suzann Pettersen (38) beskriver dramaet – og sitt altoppslukende liv som profesjonell golfspiller – med egne ord i et åpent brev. Men hun vier mest plass til sønnen Herman (14 måneder).

– Kjære Herman, min dyrebare gave.

Slik begynner brevet fra Suzann «Tutta» Pettersen. Det er forfattet på engelsk og publisert på hjemmesiden til lpga.com. Det er skrevet i den hensikt at sønnen – når han en dag er gammel nok – skal skjønne hva han betyr for henne og familien. Og hvilke følelser hun sitter inne med. Spesielt den dagen da karrierepunktum ble satt – 15. september på Gleneagles i Skottland – da Europa slo USA (14,5 – 13,5) i Solheim Cup.

– Du er altfor ung til å skjønne hva som skjedde, eller hvorfor, men du var der med sin far og meg den siste uken av min karriere som profesjonell golfer, skriver Pettersen.

Hun ramser opp sine 20 år på LPGA Tour og European Tour. At hun vant 15 LPGA-turneringen og to Major Championships. Og at hun nådde annenplass på verdensrankingen. Men også hvor lidenskapelig opptatt hun ble av golf. Så opptatt at det var det viktigste i livet hennes.

– Før du tok ditt første åndedrag lærte du meg en uvurderlig lærdom om de tingene som betyr noe i livet; om tålmodighet og perspektiv, og om den ekstraordinære arbeidsmoral og monumentale balansegangen kvinner over hele verden viser; og om ofre og uselviske valg arbeidende mødre tar hver dag, skriver Pettersen.

Hun beskriver den lykken hun følte like før jul i 2017, da hun var fire uker inn i svangerskapet, og hvor vanskelig det hadde vært. Suzann og ektemannen Christian Ringvold ønsket seg barn, og var ifølge «Tutta» så desperate, at hun gjennomgikk in vitro-befruktningsbehandling og fikk en serie injeksjoner som forberedte kroppen hennes på graviditet.

Svangerskapet var ikke uten komplikasjoner, medgir hun, og flyforbud var bare ett av mange ting som snudde opp ned på hverdagen. Da hun endelig var tilbake på golfbanen kjente hun overskudd bare ved synet av sønnen. Han og pappa Christian kom til skotske Gleneagles. De fulgte med i nærheten av henne hele den nervepirrende turneringen.

BALLGUTT: Herman sammen med mamma på golfbanen under Solheim Cup. Foto: Jane Barlow / PA Wire

– Jeg kunne alltid se deg. Jeg kunne komme til rommet ditt noen minutter og leke med deg. Jeg kunne holde deg, bysse deg og mate deg. Du kunne høre stemmen min, og jeg kunne føle varmen fra dine kinn, skriver «Tutta».

Alt sto og falt på den norske putten på det siste hullet i Solheim Cup. «Tutta» måtte vinne sin kamp mot Marina Alex, og satte den avgjørende putten, en av karrierens viktigste. Det klarte hun. Ikke mange minuttene etterpå annonserte hun karrierestopp.

– Publikum og lagvenninnene stormet til det 18. hullet, jublet og feiret. Det tok meg et minutt å finne deg og din pappa i mengden. Men da jeg fant deg i din fars armer sa jeg: – Nå er det over. Ingenting kan overgå dette, skriver Suzann Pettersen.

