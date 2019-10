SUKSESSTRENER: Luke Allen gratulerer Øystein Bråten med OL-gullmedaljen i slopestyle freeski i Pyeongchang for snart to år siden. Foto: Erik Johansen / NTB scanpix

Gulltrenerens plutselige avgang: – Det er uheldig

OL-gullvinner Øystein Bråten og X Games-gullvinnerne Johanne Killi og Birk Ruud står brått uten landslagssjef etter at Luke Allen (31) forrige uke sa opp jobben etter fem år.

– Det er uheldig, svarer amerikaneren på spørsmål om hvorfor han et par uker før verdenscupen starter i italienske Modena forlater alle sine suksessrike landslagsløpere før kontrakten med Norges Skiforbund er ute.

Luke Allen ville gjerne ha fortsatt som sjef for Øystein Bråten & co., og han liker ikke at han gjør det på et for løperne lite gunstig tidspunkt. Han mener det stiller ham i et ikke helt heldig lys.

Ifølge Allen har han, freestylekomiteens leder Øystein Tamburstuen og Allens assisterende trener siden før Pyeongchang-OL, Christoffer Schacht, hatt tett kontakt de siste par månedene.

– Vi prøvde å fikse det og få det bedre. Men vi fikk det ikke til. Utøverne trengte noe annet enn jeg kunne gi dem. Vi fant ut i fellesskap at det beste for alle parter er at jeg sluttet, sier Luke Allen.

Saken ble først omtalt i Fri Flyt, der han sier at han skulle ønske at han kunne ha fulgt Øystein Braaten, Johanne Killi, Birk Ruud og resten av landslagsløperne mot OL i Kina om drøyt to år.

Luke Allen – som sier han allerede har noen jobbtilbud – avviser at den brå avgangen har å gjøre med penger. Det er kun sportslige årsaker som ligger til grunn. Luke Allen sier at han har lyst til fortsatt å bo og arbeide i Norge, men påpeker at det siste for ham – som amerikaner – kan bli vanskelig.

– Det er helt riktig at vi kom til enighet og en felles forståelse for at han kunne slutte nå, sier leder for freestylekomiteen i Norges Skiforbund, Øystein Tamburstuen.

– Har utøverne sagt at de har ønsket et bytte?

– Jeg vet ikke hva de (løperne/Allen) har snakket om. Men vi har ikke fått den typen signaler fra løperne, svarer Øystein Tamburstuen på VGs spørsmål.

Tamburstuen sier også at Allen har vært veldig viktig for utviklingen av freeskiing i Norge. Ifølge Tamburstuen er den nå raskest voksende gren i Skiforbundet med 6500 registrerte utøvere.

Han mener at Norges freeski-utøvere nå går inn i en mellomsesong. Det vil skje med en midlertidig løsning på trenersiden, der flere trenere vil være involvert som erstatning for eks landslagssjef Luke Allen. En ny landslagssjef vil ifølge komitéleder Tamburstuen ikke bli ansatt permanent før etter 1. mai neste år, altså foran sesongen 2020/21.

Christoffer Schach (25) har jobbet tett med Allen siden han ble ansatt som trener for juniorlandslaget for snart tre år siden. Nå er har han vært i østerrikske Hintertux i to dager sammen med landslaget, der de forbereder seg til sesongpremieren om halvannen uke.

– Det har gått så fint som det kunne gå. Så lenge utøverne har det bra, føler jeg at det er viktigst. Det har ikke vært store utfordringer i det hele tatt, svarer han på spørsmål om hvilke umiddelbare konsekvenser Luke Allens plutselige fratreden har hatt.

