TØFFE TAK: Det har lugget litt for Brann de siste månedene. Brann-trener Lars Arne Nilsen kunne puste lettet ut etter 90 minutter mot Stabæk. Foto: Marit Hommedal / NTB scanpix

Brann-treneren om kritikken: – Den er berettiget

BERGEN (VG) To cup-exiter, haltende poengfangst og svakt angrepsspill har gitt Brann-ledelsen noe å tenke på. Men de lar seg ikke påvirke nevneverdig av kritikken.

– Jeg har ikke lest så veldig mye, jeg vet ikke helt hva som er skrevet. Det er ikke noe jeg bruker mye tid på, hevder Brann-trener Lars Arne Nilsen overfor VG.

– Erik Huseklepp sa blant annet at dere har sluppet litt unna kritikk på grunn av Rosenborgs prestasjoner.

– Det har jeg ingen kommentar til. Han kan synse og mene som han vil, han er jo ekspert, responderer Nilsen tørt – og tilsynelatende upåvirket av sin tidligere spillers uttalelser.

Pilene har pekt i riktig retning siden Sotra-strilen overtok Brann i 2015. Da lå rødtrøyene på nedre halvdel av tabellen i OBOS-ligaen. Siden har det blitt seriesølv, en femteplass og tredjeplass. Det kan det bli i år også.

Men selv om Brann ligger på en foreløpig fjerdeplass i serien, erkjenner Nilsen at ting har lugget og ikke helt gått etter planen i inneværende sesong.

– Vi har skuffet i Europa. Og vi har skuffet i cupen, slår Brann-trener Lars Arne Nilsen fast overfor VG.

– Er det du som har gjort en for dårlig jobb?

– Det er vi – som lag, sier Nilsen, før han følger opp:

– Det spørs hva man forventer ... Hvis man forventer at vi skal ta seriegull, er det en for dårlig jobb.

– Men hva forventer du?

– Jeg forventer at det kan ta tid. Vi jobber hardt og vi skal få det til, og vi kommer til å få det til, understreker Nilsen.

– Skjønner du hvorfor kritikken kommer?

– Kritikken er berettiget med tanke på hva vi har prestert med så mange gode spillere, men den krisen som er skapt, ser jeg ikke. Vi er fremdeles med i toppen, sier Nilsen, og utdyper:

– Jeg skjønner ikke den krisen som er skissert. Det er ikke krise når man ikke taper to kamper på rad, fortsetter Nilsen og sikter til at Brann ennå ikke har tapt to på rappen hittil i år.

Tar treneren i forsvar

Branns sportssjef Rune Soltvedt er vant til at det er store forventninger i Bergen, både blant supportere og i lokalpressen. Han har sittet med det sportslige ansvaret i godt over fire år og har lang fartstid fra klubbens yngre avdelinger. Han tar kritikken med fatning, men ser samtidig behovet for en realitetsorientering.

– Vi har kanskje hatt den jevneste rekken med topp-plasseringer i nyere tid etter at Lars Arne kom inn og tok oss opp fra OBOS-ligaen. Da er det helt naturlig at det kommer forventninger, og de har vi jo på mange måter skapt selv. Du kan ikke følge opp en rekke med annenplass, femteplass og tredjeplass med å si «neste år skal vi bli nummer seks til ti», sier han med et smil om munnen.

GLISENDE: Branns sportssjef poserer med det som er blitt kjent som «signeringsskoene» blant enkelte av spillerne. Når Soltvedt spenner på seg dem er det visstnok stor sjanse for at konkurransen om en plass i elleveren øker. Foto: Fredrik Tombra

Soltvedt skulle, naturligvis, gjerne sett at Brann var flinkere til å avgjøre kamper. De siste minuttene mot Stabæk forrige helg ble tilbrakt i helspenn, slik som de foregående av Branns seirer i 2019. Alle rødtrøyenes trepoengere i seriespillet har kommet med ett måls margin.

– Det har lugget litt. Vi merker at motstanderne tar mer hensyn til oss, noe vi ikke har løst på en god nok måte. Ennå.

– Skjønner du at det kommer kritikk?

– Jeg har ingen problemer med kritikken. Vi er ikke hårsåre og forstår det. Vi har et så godt lag at vi ønsker å spille bedre fotball.

– Det handler om at en ikke må «ta livet av folk» fordi vi ikke får det til. Kritikken må stå i stil til de utfordringene som ligger foran oss. Vi blir også frustrert, fortsetter Soltvedt.

Vil ikke kjøpe seg ut av trøbbel

Lars Arne Nilsen uttalte etter kampen mot Stabæk at han ikke trengte noen nye spillere inn. I stedet pekte han på det han mener har vært den største utfordringen denne sesongen.

– Vi har slitt med å sette en ellever. Våre to faste indreløpere de siste fire årene – Fredrik Haugen og Kristoffer Barmen – har slitt med skader. Vi har fått inn to glimrende fotballspillere i Petter Strand og Kristoffer Løkberg. Vi fikk inn et nytt anker i fjor høst (Ruben Yttergård Jenssen), men vi har ikke fått satt laget, forklarer Brann-treneren.

– Nå skal vi bruke de neste ukene til å trene mot etablert forsvar før vi møter Mjøndalen og Ranheim, som kan skape problemer for hvem som helst, sier Nilsen.

Publisert: 29.07.19 kl. 15:22