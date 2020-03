PERMITTERER: Strømsgodset har permittert alle spillere. Foto: Svein Ove Ekornesvåg / NTB scanpix

Klubber gir «overgangsgaranti» – Sarp-leder forberedt på sirkus

Flere norske eliteserieklubber garanterer at de ikke vil gå etter permitterte spillere. Likevel frykter Sarpsborg-sjef Espen Engebretsen overgangskaos i norsk fotball.

Haugesund, Sandefjord, Strømsgodset og Vålerenga har gått til skrittet å fristille spillere fra arbeidsoppgavene – og flere kan det bli.

Ifølge Joachim Walltin, leder for spillerens fagforening NISO, slår arbeidsmiljøloven inn også for fotballspillere: At man har rett til å søke nytt arbeid og at arbeidstager (spillerne) kan si opp sin gjeldende kontrakt med 14 dagers varsel.

– For oss er regelen veldig tydelig. Idretten benytter seg av det samme regelverket som gjelder for andre bedrifter. Når du er permittert, så skal du søke etter jobb, utdyper Walltin.

Det betyr at permitterte spillere kan bli gratis på markedet mens norsk fotball sliter i sin ufrivillige coronadvale.

Flere garanterer

I den anledning har VG spurt en rekke klubbledere om de kan garantere at de ikke vil forsøke seg på permitterte spillere – og blant annet er Rosenborgs sportssjef Mikael Dorsin, Brann-kollega Rune Soltvedt og administrerende direktør Ole Erik Stavrum i Molde tydelige på at de ikke skal gjøre det.

– Molde vil ikke hente denne type spillere. Da måtte det i så fall vært etter full enighet med spillerens klubb, melder Stavrum til VG.

– Når det gjelder det første, jobber vi med så mye annet for tiden at spillerlogistikk som omhandler andre spillere enn våre egne, er satt på vent. Og vi ønsker å holde takt og tone i denne vanskelige situasjonen som så mange er i nå, garanterer Rune Soltvedt i Brann.

Strømsgodset måtte sende permitteringsvarsel til spillerne torsdag og er blant dem som preges mest av den pågående coronakrisen.

– Vi har ingen intensjon om å stjele spillere. Vi har en intensjon om å løse dette sammen med andre klubber, sier Strømsgodsets sportssjef Jostein Flo.

– Flere klubber har havnet i en brutal økonomisk situasjon, og her er fellesskapet viktig. Vi må takle dette sammen, sier Flo, som mener møtene mellom klubbene, Norsk Toppfotball, spillerorganisasjonen NISO og Norsk Fotballtrenerforening har vært veldig bra.

Frykter likevel kaos

Men det hindrer nødvendigvis ikke at spillere forsvinner.

– Hvis de klarer å få regulert det gjennom et lovverk, styrer det seg selv. Hvis det bare blir en «gentlemans agreement», tror jeg ikke den har noen verdi. Da kommer spillere og ikke minst agenter til å være med på å styre dette sirkuset, sier daglig leder i Sarpsborg 08, Espen Engebretsen.

– Betyr det at Sarpsborg ikke kan garantere at de ikke vil signere permitterte spillere om det ikke blir noe lovverk?

– Vi ønsker ikke å være en som sitter og tar imot, men jeg tror da til syvende og sist at det handler om å ta vare på seg selv. Det må vi akseptere, spillere lever etter korttidskontrakter. De har en sparringspartner, og det er agenten. Vi som arbeidsgiver må ha full forståelse for at om det blir permitteringer over en lav sko, vil overgangsaktiviteten gå innad i landet eller bli styrt ut av landet, svarer Sarpsborg-sjefen.

– Så det går mot kaos?

– Ja, svarer han.

– Komplekst

Men å få til en lov mot dette, som Sarpsborg ønsker, kan bli vanskelig. Det forteller direktør for toppfotball i NFF, Lise Klaveness, til VG.

– Det er ingen formelle forbud mot det, og det er det som er utfordringen. Om man permitterer spillere, følger man norsk arbeidsmiljølov om at de skal kunne gå fritt. Det er loven, sier juristutdannede Klaveness.

Det eneste mulige, er en såkalt «gentleman’s agreement» mellom de norske klubbene. Det diskuteres, men ifølge Klaveness er dette foreløpig ikke er formalisert eksternt.

Flere klubber har tatt til tale for en slik avtale, blant annet Odd.

– I norsk toppfotball har vi vært talspersoner for å ikke hente permitterte spillere. Det gjenstår å se hva vi blir enige om, men vi tenker det må være en solidaritet og et fellesskap hvor ingen nå skal benytte seg av situasjonen som har oppstått, sier daglig leder Einar Håndlykken til VG.

TOPPFOTBALLSJEF: Lise Klaveness. Her fra fotball-VM i Frankrike 2019. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB scanpix

FIFA og UEFA

NFF har også sendt et brev til UEFA (Det europeiske fotballforbundet) for å adressere problemstillingen, og fått tilbakemelding om at det skal sees på da flere land har samme utfordring. NFF tok allerede forrige helg kontakt med FIFA angående problemstillingen, og ifølge Leif Øverland i NTF er dette noe som jobbes med internasjonalt.

– Er det umulig å få til en lov mot å signere permitterte spillere i Norge?

– I prinsippet er det mulig med en regel, men det er for kompleks. Om man permitterer spillere som er ansatt et sted, følger de arbeidstagerrettigheter om at det er lov å flytte på seg og ta en pause i arbeidsforholdet. Man må få lov til å ta jobb et annet sted. Fotballbransjen er spesiell fordi det er eneste bransje som lever delvis av å selge mennesker. Derfor kan dette være en grunn til at man ikke går til permittering av spillere, noe man bør med tanke på økonomien i enkelte klubber, svarer Klaveness og fortsetter:

– Det er en helt spesiell problemstilling, og det er ikke bare å bestemme eller vedta en regel om at de ikke skal få lov til ta vekk den regelen i arbeidsmiljøloven for fotballspillere. Det er en litt større prosess.

PS! Vålerenga, som permitterte stallen sent onsdag, forholder seg på siden av de øvrige klubbene VG har kontaktet i denne saken. Ifølge daglig leder Erik Espeseth har Oslo-klubbens egne juridiske undersøkelser konkludert med at 14-dagersregelen ikke gjelder for tidsbegrensede fotballkontrakter.

– Dette er et stort og interessant spørsmål, men ikke en reell situasjon etter hva vår jurist sier. Så vi mener dette er uoppsigelige kontrakter, sier Espeseth.

Publisert: 20.03.20 kl. 09:47

