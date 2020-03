FRITT FRAM? Det gjennomføres svært få dopingkontroller rundt i verden på grunn av corona-viruset. Foto: Jaakonaho, Timo / Scanpix Sweden

Må kutte ned: Dopingtesting på et «minimum»

Antidopingbyråene både i Storbritannia og USA kutter ned på dopingkontrollene. Antidoping Norge-sjefen innrømmer at testingen er «svært begrenset».

– Dopingkontrollen er på et minimum, og den foregår med beskyttelsesutstyr. Det viktigste nå er at vi ikke bidrar til corona-smitte, sier Anders Solheim, sjefen for Antidoping Norge.

– Det handler om å hindre at både utøvere og kontrollører blir smittet - eller sprer smitte seg imellom. Vi bruker maske og hansker som beskyttelse, fortsetter Solheim.

– Er du redd for at idrettsutøvere vil utnytte situasjonen?

– Nei, jeg tror de fleste vil være mer opptatt av å holde seg friske og kunne trene skikkelig, enn å drive med juks og fanteri.

Også sjefene i antidopingbyråene både i Storbritannia og USA har i uttalelser innrømmet at det blir mindre testing nå. Etter som det så å si ikke lenger er idrettskonkurranser noe sted, blir all testing utenfor konkurranse.

– Samtidig har dette med troverdigheten til fremtidige idrettsarrangementer å gjøre. Denne troverdigheten er helt avhengig av at kontrollvirksomheten ikke legges på is i mange måneder, sier Anders Solheim.

ANTIDOPING-SJEF: Anders Solheim. Foto: Ole Kristian Strøm / VG

– Betyr dette at dopingkontrollene nå handler bare om Tokyo-OL?

– For å si det sånn: OL er et viktig idrettsarrangement som foreløpig ikke er avlyst. Uten at jeg vil ekskludere at andre kan bli testet.

USADA innrømmer at OL og Paralympics er det som gjelder akkurat nå:

– Med umiddelbar virkning vil USADA kun fokusere på kritisk testing av utøvere i idretter som fortsatt konkurrerer, og det absolutt nødvendige for dem som forbereder seg til de olympiske og paralympiske lekene i Tokyo, slik at deres rettigheter og omdømme blir beskyttet, skriver Travis Tygart i en uttalelse på hjemmesidene. Han er toppsjef i USADA.

Storbritannias antidopingbyrå, UKAD, gjør det samme:

– Vi kunngjør at vi kutter betydelig i vårt testprogram. Dette er en vanskelig avgjørelsen, og det har ikke vært lett å bestemme seg for det. Men vår prioritet er utøvernes helse og velvære, sier UKAD-sjefen Nicole Sapstead i en uttalelse.

– Vårt ansvar er å beskytte ren idrett, men inntil videre må vi prioritere folks helse.

Både USADA og UKAD sier at de også må ta vare på helsen både til idrettsutøverne og sine ansatte.

Den russiske antidopingorganisasjonen Rusada skal ha møte med WADA torsdag. Nestsjefen Margarita Pakhnotskaja sier til VG:

– Etter som alle konkurranser er avlyst, mister vi selvfølgelig den muligheten til å drive dopingkontroll. Men til gjengjeld vil vi - inntil videre - jobbe for fullt med testing utenfor konkurranse, sier Pakhnotskaja.

– Etter som vi ikke har godkjent laboratorium her i Russland, er det også en utfordring med analyse av testene. Det er vanskeligere å frakte dopingprøvene rundt til laboratoriene i Vest-Europa nå.

De nasjonale antidopingbyråene ber alle om at idrettutøverne registrerer hvor de oppholder seg i verden på dataprogrammet ADAMS som før.

Publisert: 18.03.20 kl. 14:29

