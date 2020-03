TRE BRUDD: Silje Norendal ble liggende i snøen i en halv time før ambulansen kom etter at hun pådro seg tre brudd i leggen og ankelen under US Open i Vail forrige uke. Foto: Privat

Snowboardernes lange skadeliste: – Press om å «please» alle

Silje Norendal, Marcus Kleveland, Mons Røisland, Ståle Sandbech – listen over norske snowboardkjørere som har pådratt seg alvorlige skader er lang. Sportssjef Per Iver Grimsrud mener årsakene kan være press om å «please» alle og manglende ressurser.

– De to siste årene har det vært flere skader. Vi hadde det før også, med Torstein Horgmos brudd i ryggen for eksempel. Men jeg føler at de kommer litt hyppigere nå, svarer Per Iver Grimsrud på spørsmål om det er flere skader blant de beste norske nå sammenlignet med «før».

Han har vært trener for dem fra 13 år tilbake på Norsk toppidrettsgymnas, via rollene som landslagstrener fra 2011 og sportssjef fra 2017. Per Iver Grimsrud peker på følgende årsaker til den høye skadefrekvensen:

Belastning over tid. Konkurransesesongen starter i New Zealand i august, kjørerne avslutter den ofte med sponsoroppdrag i mai og juni. Reisene er lange og mange.

De er nødt til å takke ja til forskjellige arrangører og konkurranseformer «for å få det til å gå rundt». Per Iver Grimsrud påpeker i den sammenheng at veteranen Ståle Sandbech er flink til velge «de riktige» konkurransene med tanke på hva kroppen hans tåler.

– Det er et konstant press om å please alle, konkurranser og sponsorer, sier Per Iver Grimsrud..

Norge har i motsetning til konkurrentene fra Canada, USA, Japan og Østerrike ikke tilgang til Big Air-bag (en slags landing-dyne). Dermed får de ikke trent nok på vanskelige triks (f eks «triple cork») og kan gå inn i konkurranser med nervøsitet, slik Per Iver Grimsrud uttrykker det.

Grimsrud er delvis enig med de norske stjernene om at det også dreier seg om uflaks eller «tilfeldigheter», som da Marcus Kleveland krasjet i en rails (rekkverk-hinder) og knuste kneskålen

– Uflaks. Det norske laget har vært uheldig de siste årene. Men det er en del av gamet, mener Norges OL-sølvvinner fra 2014, Ståle Sandbech (26).

Han OL-debuterte som 16-åring i Vancouver. For fire år siden falt han helt sammen etter flere operasjoner i knærne.

– Silje hoppet for kort. Det var veldig uheldig. Det kan gå bra, det kan gå galt. Marcus hadde uflaks, mens Mons bommet på et triks. Knærne mine har vært utsatt for slitasje over tid. De har fungert ganske bra i vinter, sier Ståle Sandbech.

To OL-øvelser i X Games X Games Norge er et actionsport-evenement for freeski- og snowboardkjørere. Norske løpere dominerer begge sportene: Blant andre Birk Ruud, Øystein Bråten og Johanne Killi i freeski. Blant andre Mons Røisland, Marcus Kleveland, Ståle Sandbech og Silje Norendal (skadet) i snowboard. Konkurranseformene slopestyle og Big Air står på programmet i X Games i Hafjell 7. og 8. mars. Begge er OL-øvelser. I tillegg arrangeres nyvinningen «Knuckle Huck» (ikke OL-øvelse) for mennene, der utøverne utfører triks fra og over kulen. Finalene: Lørdag fra klokken 15.30: Snowboard Big Air kvinner, freeski Big Air kvinner, snowboard Big Air menn, freeski Big Air menn, snowboard knuckle huck menn, freeski knuckle huck menn. Søndag fra klokken 10.30: Snowboard slopestyle kvinner, freeski slopestyle kvinner, snowboard slopestyle menn, freeski slopestyle menn. Vis mer

Silje Norendal (26) pådro seg tre brudd i leggen etter et hopp under oppvarming foran slopestyle-konkurransen i US Open i Vail i forrige uke. Da hadde Norges mangeårige snowboardstjerne - som har fire X Games-gull - nettopp kommet tilbake fra en alvorlig skulderskade i Big Air i Kina før jul.

– Plutselig trodde jeg at jeg kunne fly. Jeg hadde ikke hundre prosent fokus. Det er da det går galt. Dessuten er det ofte snakk om en dominoeffekt. Etter en skade et sted, pådrar du deg ofte skade et annet sted. Det har skjedd med flere av oss, sier Silje Norendal.

For fire år siden pådro hun seg et brudd i høyre arm i Sør-Korea.

TRE BRUDD: Silje Norendal pådro seg blant andre et såkalt spiralbrudd ned i høyre ankel i Vail forrige uke. Foto: Privat

Hun mener det ikke nødvendigvis er en sammenheng mellom høy risiko og skader. Uhellene kan ofte skje ved utførelse av triks med lav risiko. Hun sier at hun gjør hundre hopp i året av den typen som felte henne forrige uke.

– Uflaks er ofte årsak til skader. I mitt tilfelle var det litt urutinert, men også maks uflaks. Jeg hadde ikke hundre prosent fokus, og da er det min feil, forklarer Silje Norendal.

Marcus Kleveland (20), som har vunnet to gull i slopestyle i X Games, kan endelig trå til som han kunne før han knuste kneet i Breckenridge i Colorado for over ett år siden.

Det vil en av verdens største brettstjerner med nær en halv million følgere på Instagram gjøre under X Games Norge på hjemmebane i Hafjell kommende helg.

– Kleveland var en «freak accident», et uhell, mener NRKs ekspertkommentator under X Games, Jonas Greve.

Mark McMorris er kanskje den mest kjente internasjonale brettstjernen som har vært utsatt for alvorlige skader. Kanadieren, som skal delta i Big Air og slopestyle i Hafjell, pådro seg flere da han kjørte off piste i hjemlandet for tre år siden.

I likhet med Silje Norendal mener snowboardekspert Jonas Greve at det ikke er et absolutt likhetstegn mellom store hopp og skader. Han sier det «godt kan være store hopp», hvis de er bygd riktig. Det har med utformingen å gjøre.

– Men for å hoppe 30 til 40 meter sier det seg selv at du må ha mye fart. For liten fart betyr flat landing og full bråstopp. For å utføre triksene som skal til for å vinne, er du avhengig av større og bedre hopp, mener Jonas Greve.

Mons Røisland pådro seg alvorlige skader i overkroppen under oppvarmingen foran slopestyle-konkurransen i Pyeongchang-OL for to år siden. Etter tre til fire måneder med rigid opptrening var han «fit for fight» igjen. Vel å merke med en «litt funky» skulder. Den ser litt rar ut.

Operasjon ville holdt ham borte fra brettet i dobbelt så langt tid.

Ståle Sandbech understreker at man ikke kan drive med actionsport på profesjonelt nivå og unngå å bli skadet.

– Det er det som gjør det spennende og gøy. Det er grunnen til at vi liker det, sier han.

STORE HINDERE: Ståle Sandbech påpeker at kjørerne har flere valgmuligheter i møte med railsene (rekkverkhindere) i slopestyleløypa. Foto: Snowboard/Brettforbundet

Mons Røisland (23), som vant slopestyle-sølvmedaljen i X Games i Aspen i januar, svarer også «uflaks, rett og slett» på spørsmål om hvorfor antall brutale skader i snowboarding virker å være høyt. Han tilføyer imidlertid at «vi» har pushet det langt, «selvsagt».

– Det er en ekstremsport. Det er også en sport som har vokst veldig fort. Men den har stagnert litt i det sist, fordi det fysisk ikke er mulig å få til så mye mer, påpeker han med tanke på antall rotasjoner i luften over railsene og hoppene i slopestyle og Big Air.

Henning Andersen har organisert og arrangert snowboard og freeski-konkurranser i Norge i en mannsalder. Han er sjef for X Games Norge i Hafjell lørdag og søndag, som Henning Andersen hevder vil by verdens beste utøvere på tidenes største hopp og mest krevende rails.

Mennene og kvinnene konkurrerer i de samme traseene.

Henning Andersen påpeker at X Games-utfordringene er lagt til rette for de aller beste, og at størrelse og risiko «ikke nødvendigvis henger sammen». Lange og bratte landinger gir mer tid i luften til spektakulære triks.

– Men det forutsetter selvsagt at du som utøver er ekstremt god, sier Henning Andersen.

HER GIKK DET FINT: Mons Røisland (brett) og William Kalfoss forbereder seg til helgens arrangement i Hafjell-bakkene. Foto: Daniel Tengs

