Norsk fotballs corona-tap i mars: 50 mill.

Inntektstapet i mars for norsk fotball og ishockey alene er 80 millioner på grunn av coronaviruset. Norges idrettsforbund sentralt jobber på spreng for å få klar en oversikt over hvor stort tapet for hele norsk idrett vil bli.

– I underkant av 50 millioner for mars. Men vi er helt sikre på at tapet for april blir vesentlig større, svarer generalsekretær Pål Bjerketvedt på spørsmål om antatt inntektstap for Norges fotballforbund.

Ishockeypresident Tage Pettersen sier til VG at hans forbund har beregnet en minus på 30 millioner kroner. Det inkluderer det avlyste sluttspillet for toppserien Get-ligaen, kvalifiseringsspillet til Get-ligaen og «noen» landslagsaktiviteter.

Håndballpresident Kåre Geir Lio forteller at håndballens tall «er under utarbeidelse» og vil bli klare i løpet av dagen, mandag. Etter det VG forstår vil de ikke inkludere lag-idrettens utallige inntektsbringende «breddeaktiviteter» over det ganske land.

Tage Pettersen påpeker at norsk håndballs og fotballs breddeaktiviteter, som Kåre Geir Lio viser til, er av en helt annen størrelse enn norsk ishockeys. Alle tre forbundenes umiddelbare behov vil imidlertid danne grunnlag for et slags snittbehov i «totalpakken» Norges idrettsforbund straks vil presentere for Kulturdepartementet og regjeringen.

VG har ikke lyktes med å få kontakt med Kulturdepartementet.

Heller ikke generalsekretær Karen Kvalevåg i Norges idrettsforbund (NIF).

Hun leder dette arbeidet. Pål Bjerketvedt og en god del av hans generalsekretærkolleger i NIF har de to siste ukene dannet en beredskaps- og referansegruppe tilknyttet dette. Særforbundenes presidenter er, i motsetning til hva VG skrev søndag, ikke en del av denne.

Generalsekretær På Bjerketvedt understreker at norsk idretts største særforbund er i en spesiell situasjon med tanke på at idretten i dette tilfellet er bedt om å kartlegge sine tap og behov for inneværende måned. Bjerketvedt påpeker at fotballen ennå ikke har begynt sin sesong. Den starter normalt sett for fullt først neste måned.

Han sier også at tallene forbundet nå har lagt frem er noe usikre på grunn av kort varsel når det gjelder tid til å beregne dem. Behovet for 50 millioner er imidlertid summen for mars beregnet etter tallene toppklubbene og kretsene har rapportert til Norges fotballforbund sentralt.

Fotballens EM-deltagelse er per dato like usikker som selve mesterskapets avvikling til sommeren. Ishockeylandslaget skal i henhold til eksisterende plan delta i VM i Sveits 8. til 24. mai. Hvor vidt det mesterskapet blir noe av, vil høyst sannsynlig bli avgjort av Det internasjonale ishockeyforbundet i morgen, tirsdag.

Et møte i UEFA samme dag kan også avgjøre fotball-EMs skjebne.

Ishockeypresident Tage Pettersen «tror» VM i Zürich og Lausanne er helt nødt til å bli avlyst. Han mener oppkjøringen til det årlige mesterskapet nå i beste fall vil bli en promille av hva det burde ha vært, og han tror heller ikke VM-måneden mai vil bli fri for corona.

Bortfall av VM vil innebære ytterligere bortfall av millioninntekter for forbundet og norsk ishockey, i form av sponsoravtaler og pengebonuser knyttet til landslagssjef Petter Thoresens mannskap.

Ishockeypresident Tage Pettersen sier samtidig at klubbene i norsk ishockey må sørge for å holde seg oppdatert på de andre krisepakkene lansert av regjeringen, blant annet gjeldende permitteringer og arbeidsgiveravgift.

