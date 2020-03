GODE BUSSER: Olaf Tufte og Henrik Christiansen. Foto: Terje Bringedal

OL-flytting kan føre til kaos i 2021-terminlistene

Flyttingen av OL – med alle sine idrettsgrener – setter terminliste-makerne på en prøve.

Nå nettopp

Kollisjonene er mange. Enkelte åpner allerede for å flytte arrangementer som var lagt til 2021, over til 2022.

IOC-president Thomas Bach sa i en telefonpressekonferanse onsdag at han håpet nye datoer for OL og Paralympics blir avgjort så snart som mulig, men innrømmet samtidig at dette er «en utfordring».

Han fortalte også at Den internasjonale olympiske komité (IOC) torsdag skal ha telefonmøte med de 33 særforbundene for å diskutere saken. Store idretter som fotball, svømming og friidrett forventes å rammes fordi det allerede er terminfestet store mesterskap neste sommer.

les også Olaf Tufte etter OL-nyhet: – Jeg kan ikke fortsette slik det er nå

Svømming

Svømming er også en av de mest profilerte OL-idrettene. De har på terminlisten VM 16. juli-1. august 2021 i Japan. Gitt at OL holder seg til noenlunde samme datoer i 2021 som det var planlagt for den kommende sommeren, vil det medføre en mesterskapskrasj.

– Det er vanskelig å ta stilling til det nå. Jeg regner med at det internasjonale svømmeforbundet kommer opp med en god løsning, sier svømmehåpet Henrik Christiansen til VG.

– Hvis det ender opp med at det blir bare OL sommeren 2021, så får man uansett sjansen til å konkurrere mot alle de beste i verden, fortsetter romerikingen, som mener det var fornuftig å utsette OL i ett år.

les også IOC-Bach: – Vi har tusen ubesvarte OL-spørsmål

Friidrett

Friidretts-VM har også stor prestisje. Det er tydelig at Sebastian Coe aller helst vil flytte mesterskapet til 2022:

– Vi er klar til å jobbe sammen med IOC for å finne alternative datoer, og har allerede vært i kontakt med VM-arrangørene i 2021 for å finne ut om de kan arrangere på alternative datoer, inkludert i 2022, skriver Det internasjonale friidrettsforbundet (World Athletics) i en pressemelding.

For europeisk friidrett lurer også et EM, som etter planen skal gå 26.-30. august 2020 i Paris.

– Det ligger an til masse konkurranser neste år, sier sportssjef Erlend Slokvik i Norges Friidrettsforbund.

– Det er veldig lite sannsynlig at det blir noe EM i Paris i august, så da har vi også det.

– Tror du det blir både OL og VM i 2021?

– VM kan enten bli flyttet til høsten 2021 eller over til 2022. Det er flere alternativer, og dette vil det nok bli jobbet intenst med den nærmeste tiden.

Sportssjefen sier at det ligger an til å bli hektisk allerede til vinteren:

– Etter som VM innendørs i Kina er flyttet til 2021, er det EM og VM i løpet av få uker vinteren 2021 – om vi er ferdig med pandemien.

Fotball-EM for herrer og kvinner er foreløpig terminfestet til henholdsvis fra 11. juni til 11. juli og 7. juli til 1. august.

Fotball

For de mannlige fotballspillerne er det ingen krise om OL og EM faller samme sommer, da førstnevnte ikke regnes som en like stor begivenhet. Det ligger likevel an til krøll for kvinnes EM, ettersom de beste konkurrerer i begge mesterskapene. Dermed kan det – mot NFF og stjernespiller Caroline Graham Hansens vilje – gå mot en utsettelse av kvinnenes EM.

– Nei, det går jo ikke. Da blir det ikke EM for damer i 2021, mente Melissa Wiik, fotballekspert og tidligere landslagsspiss, etter å ha hørt nyheten om at OL i 2020 utsettes ett år.

Roing

Roing blir også sterkt rammet av endringene. Egentlig er det et EM i begynnelsen av juni. Det er fortsatt ikke flyttet. I 2021 er det VM i Kina i månedsskiftet september-oktober.

– Jeg har vanskelig å se for meg at det blir OL og deretter et fullverdig VM neste sesong, sier landslagstrener Johan Flodin.

– EM i Poznan 3.-5. juni i år er faktisk ikke avlyst eller flyttet ennå, men vi regner med at det kommer til å skje nå etter OL-avgjørelsen. Vi har også en kvalifiseringsproblematikk som må løses, sier Flodin.

– Vi må snakke med de internasjonale særforbundene om hvilke muligheter som finnes, sa IOC-president Thomas Bach på sin pressekonferanse onsdag.

Publisert: 25.03.20 kl. 18:24

Mer om Friidrett Svømming Fotball IOC

Fra andre aviser