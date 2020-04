KULTURMINISTER: Abid Raja på plass på reservebenken på Holmlia. Foto: Terje Bringedal

Abid Raja om toppfotballen: – Det verste som kan skje, er om hundrevis blir smittet

HOLMLIA (VG) I likhet med helseekspertene har kulturminister Abid Raja (44) få forhåpninger å komme med til toppfotballen.

– Jeg tror ikke det er veldig realistisk at vi kan få tilbake en fotballsesong, sånn som vi kjenner den, i løpet av 2020, sa helsedirektør Bjørn Guldvog til VG i forrige uke.

Toppfotballsjef i NFF (Norges Fotballforbund) Lise Klaveness reagerte slik:

– Hvis det ikke skulle vært fotball i 2020, så ville det skapt uopprettelig skade for norsk fotball. Den norske fotballmodellen slik vi kjenner den, står på spill.

Det lengste Abid Raja er villig til å gå nå er at han «er overbevist at det gjennom sommeren blir mulig å ha treninger med mer enn fem spillere».

Lørdag – etter at dette intervjuet ble gjennomført – ble det klart at det generelle arrangementsforbudet blir videreført til september. Håpet til toppfotballen er at det fra 15. juni vil tillates arrangementer under 500 personer slik at det kan spilles kamper for tomme tribuner. Den avgjørelsen faller torsdag.

Når VG treffer ham på Holmlia – der de klekker ut toppspillere på løpende bånd – og spør om hvilke tanker han har rundt helsedirektørens uttalelse, svarer statsråden:

– Tenk om vi skulle fylle Ullevaal med tilskuere på en landskamp. Er det 25.000 tilskuere? Det går bare ikke! Ikke en sånn menneskemengde!

– Men at det etter hvert vil bli lempet på «femmannskravet» – det tror jeg vil komme. Men ikke store fotballturneringer med tusenvis av deltagere.

– Jeg håper at det kan bli større treninger i løpet av sommeren og at vi kan få en relativt normal barneidrett, i hvert fall utendørs, ikke innendørs, og ikke med tilskuere.

– Du har altså større tro på barneidretten enn toppidretten?

– Kamper med masse tilskuere tror jeg ikke kommer til å skje med det første. Den 30. april har vi lovet å komme med en endelig beslutning for perioden fram til 30. august.

– Hvordan er mulighetene for toppfotball uten tilskuere?

– Fotballen liker jo systemer, og nå er det 5–2–1-systemet som gjelder: Maks fem spillere, to meters avstand – og én meters avstand i butikker og apoteker. En neste runde med et nytt system må være en beslutning etter helsemyndighetenes råd.

– Hva sier du om Lise Klaveness’ advarsel om «uopprettelig skader» for fotballen?

– Jeg tror det samme gjelder for Premier League, for Bundesliga, for Champions League, for La Liga ... Alle er rammet, både store og små over hele verden. Det er tragisk å se toppidretten rammes. Og vi risikerer å miste en hel generasjon med talenter. Hvor mange uker går det før barn mister lysten til å komme tilbake til idretten. Her er det viktig å tenke bredde.

Abid Raja er klar på at dette ikke er noe spesielt for norsk fotball:

– Det er en hel verden som stenges.

– Hva er det beste håpet du kan gi til toppklubbene i fotball?

– Jeg kan love at folk kommer til å stå i kø for å kjøre billetter når dette er over. De kommer til å være så sulteforet på fotball. Det er ekstremt mange som har en favorittklubb, eller klubber som de ikke liker, så norske supportere kommer til å stille opp, kanskje mer enn noen gang.

– Tror du det blir eliteseriespill i 2020?

– Det er vanskelig å se i glasskula. Nå kan ingen spå når en vaksine er på plass eller om ebola-medisinen har virkning – eller om viruset kan mutere i løpet av sommeren. Vi må ta ei uke av gangen og høre på rådene fra Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet.

Så legger kulturministeren til med alvorlig mine:

– Det verste som kan skje er at hundrevis blir smittet på en fotballkamp eller et annet stort arrangement. Det er en situasjon som vi ikke kan komme i. Sånn som det skjedde på de afterski-arrangementene i Østerrike.

Publisert: 26.04.20 kl. 03:43

