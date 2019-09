MED GJENGEN: Martin Johnsrud Sundby og kona Marieke Heggeland har ettermiddagene sammen, da får sønnene Markus (t.v.) og Max masse oppmerksomhet. Her hjemme i stuen etter middag mandag. Foto: BJØRN S. DELEBEKK/VG

Sundby får særbehandling: Tror lagkompisene kan ha reagert

HOLMEN (VG) Martin Johnsrud Sundby (34) har knapt vært på landslagssamling i år.

Man kan nesten si det sånn at Sundby vant og forsvant. Etter VM-gullet i Seefeld har han knapt vært på samling.

Landslagsløperne plikter å stille på enten Toppidrettsveka eller Blinkfestivalen. Sundby sto over begge. Han var sammen med kona og sønnene.

– I sommerferien hadde vi fire uker sammen. Jeg kunne «føkka» en av de ukene med å dra til Blink, men jeg var interessert i å unngå det. Jeg ba pent om at ting kunne endres litt med alderen. Vi har heldigvis et ganske smidig skiforbund som forstår det, sier Sundby.

Spurte om å få være hjemme

Han fikk på plass en avtale hvor han kunne stå over samlingen på Sognefjellet og høydesamlingen i Font Romeu. For hverdagen til 34-åringen har blitt mer hektisk for hvert år.

Dagen til Sundby starter klokken 06.30. Da står han og eldstemann Markus (6) opp. Kona Marieke er fysioterapeut med fersk mastergrad, hun begynte i full jobb i august. Hun tar med seg Max (3) og drar i 07-tiden hver morgen.

Videre på det daglige programmet følger han Markus til skolen. I sekken ligger matpakken som ble smurt i 22.30-tiden kvelden før. Selv skal han trene to økter i løpet av døgnet. Og sjansen er stor for at det er et møte midt på dagen.

– Om jeg i tillegg skulle reist fire dager til Toppidrettsveka for å tulle til situasjonen her hjemme ... Jeg spurte pent om det var mulig å la være å dra. Det har ikke bare vært lett det. Men jeg prøver bare å gjøre det så smidig som mulig, så jeg også kan gå fort på ski til vinteren, sier Sundby.

– Tror du noen av lagkameratene mener du bidrar for lite til laget?

– Det kan godt hende de tenker det av og til. Det er helt i orden. Men jeg tror også de er innforstått med det. Det er sunt at vi er åtte på laget, og ikke syv som i fjor. Det er mindre viktig at jeg er med nå enn før. For jeg er aldri han som ligger foran og pusher nivået. Før var det oftere jeg som la lista, svarer Sundby og fortsetter:

– Men jeg føler på at det er viktig at jeg nå går inn i gruppen og stiller opp.

– Har du vurdert å legge opp?

– Nei. Jeg har hatt veldig dårlige dager på jobben. Men det har alle. Noen ganger er det dritt å stikke og trene. Andre ganger er dét det kuleste jeg gjør.

MED GUTTENE OG KONGEN: Både kong Harald, dronning Sonja og statsminister Erna Solberg var i Seefeld da Norge vant VM-stafetten tidligere i år, fra venstre: Martin Johnsrud Sundby, Sjur Røthe, statsministeren, dronningen, kongen, Emil Iversen og Johannes Høsflot Klæbo. Foto: Bjørn S. Delebekk/VG

Mister ikke noe økonomisk

Langrennssjef Espen Bjervig understreker at Sundby har skrevet under på den samme landslagsavtalen som de andre, i motsetning til Astrid Uhrenholdt Jacobsen som har permisjon frem til sesongstart på grunn av medisinstudier.

– Her er det snakk om sunn fornuft med tanke på en som vil gå på ski. Vi ønsker å tilrettelegge for familielivet, alle er ikke 22 år og kan reise 200 døgn i året. Vi har mennesker i ulike faser, det er viktig at vi ikke er rigide, men har plass til mangfoldet, sier Bjervig.

Selv om Sundby bidrar mindre enn tidligere mister han ikke noe på den økonomiske biten fra forbundet.

– Det enkleste er å ha utøvere som er hundre prosent fleksible, men sånn er ikke verden, sier Bjervig.

Markus er veldig stolt av pappa Martin. 6-åringen fikk en tur til Seefeld og sa dette etter femmila:

For et år siden flyttet familien fra en treroms leilighet på Gaustad i Oslo til en romslig enebolig ved foten av Holmenkollen. Utenfor skyvedøren ut fra stua er det en liten gressplen med fotballmål. Nærklubben til sønnene er Njård og Ready. Det stikker litt i Røa-hjertet til 34-åringen.

På selveste bursdagen, den 26. september, starter neste samling i Trondheim. Den varer en uke. Da er Sundby med.

– Jeg har hatt mye dårlig samvittighet. Men jobb er jobb. Jeg regner med at det er noe veldig mange kjenner på. Kanskje det ikke endrer seg med annen jobb, at det ikke er yrkesrelatert, men livet, sier Sundby.

Hadde fått sjokk

Med to barn leves livet i full fart. For å hjelpe seg selv litt har han et godt utstyrt treningsrom i kjelleren. Han tror lagkameratene hadde fått sjokk om de skulle prøvd livet hans.

– Jeg tror de hadde konkludert med at dette går ikke, dette er helt sjanseløst. Her er det bare å legge inn årene med en gang. Men det handler litt om erfaring. Man lærer seg at det går an å være sliten. Jeg har sett at det går, sier Sundby.

SE PÅ MAMMA OG PAPPA: VGs fotograf ville ta et oppstilt bilde av Martin Johnsrud Sundby og Marieke Heggeland hjemme i stua. Det syns sønnene Markus og Max var fryktelig morsomt. Foto: BJØRN S. DELEBEKK/VG

Og han har hatt sine beste år som langrennsløper etter at han ble pappa.

– Det er ikke noe å være redd for. Det er viktig å ufarliggjøre toppidrettslivet med barn. Jeg ble bedre etter at jeg ble far. Men når man setter dem til verden, så må man følge dem opp. Da vanskeligere å få ting til å henge sammen. Der jeg alltid sto først i rekken før, så gjør jeg ikke det lenger, sier Sundby.

Landslagstrener Eirik Myhr Nossum forteller at laget ikke er så avhengig av Sundby som tidligere.

– For meg og Norge er det om å gjøre og holde skiløperen Martin i gamet best mulig så lenge som mulig, ikke å presse gjennom at han ikke kan være sammen med familien, sier Nossum.

Sundby er med på mange av hardøktene som landslagsløperne i Oslo-området har.

– Han har vært ledestjernen i mange år, det kan guttene takke ham for. De lever etter hans postulater nå, sier Nossum.

Deilig å slippe gullmaset

For det tok som nevnt tid å hente det individuelle gullet. Begge sønnene og kona var med i et kaos av galskap som preget oppkjøringen til VM forrige vinter. De var på Sjusjøen i uker da Sundby med og uten pulk, med tre økter om dagen lappet sammen storformen. Derfor sier han at VM-gullet tilhører hele familien.

– Det folk kommer til å huske er jo Seefeld, selv om det var den sesongen jeg gikk tregest på seks år, så er det det ene skirennet man husker, sier Sundby.

– Nå som du har det litt på avstand, hva tenker du om at du ble verdensmester til slutt?

– Da det faktisk gikk var det som å vippe 100 kilo av skuldrene. Jeg var ikke klar over at det ville bli sånn på forhånd. Det ble emosjonelt sterkere, svarer Sundby og legger til:

– Og det er deilig å slippe det jævla maset.

NYTT HUS: Martin Johnsrud Sundby og familien flyttet inn i nytt hus mellom Holmen og Vinderen nedenfor Holmenkollen for et år siden. Foto: BJØRN S. DELEBEKK/VG

VG møtte Sundby hjemme mandag ettermiddag. Han hadde en time før Markus skulle hentes på skolen, så skulle seksåringen på turning. Deretter kunne familien samles til middag. Han roser kona, og poengterer at besteforeldrene er gode til å stille opp.

– Gutta mine er alt for meg. Jeg fortsetter med dette, fordi det går. Jeg hadde valgt dem 10 av 10 ganger om jeg måtte velge. Som alle andre familier har vi utfordringer, men dette er mulig å få til, sier Sundby.

Det er bare drøyt to måneder til den nasjonale åpningen på Beitostølen.

– Jeg har alltid vært redd for å tape, det har drevet meg fra skanse til skanse. Jeg ser for meg å vinne neste skirenn. Det har preget karrieren min, jeg pekte aldri ut at dét løpet dét året skal jeg vinne. Jeg er kjempeglad for en kul karriere, sier Sundby.

