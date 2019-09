TRENER: Hege Riise er hovedtrener for LSK Kvinner. Hun ville ha stortalentet Julie Blakstad, men slik ble det ikke nå. Her er Riise i forbindelse med Champions League for en måned siden. Foto: David Catry

Motstanders klage stoppet LSKs lånsavtale med stortalent

LSK Kvinner sikret seg Julie Blakstad (18) på lån fra Fart. Men en motstander sendte en klage til fotballforbundet, og fikk medhold. 18-åringen er oppgitt over situasjonen.

LSK Kvinner sikret seg midtbanespiller Blakstad fra Hedmark-klubben Fart, men i løpet av noen dager ble utlånsavtalen mellom de to Toppserie-klubbene opphevet. I går fikk LSK den beskjeden, skriver Romerikes Blad.

– Fotballforbundet fikk en klage på utlånsavtalen. De så på søknaden en gang til og snudde. Vi legger dette dødt nå, vi kan ikke overprøve den, sier styreleder Trond Vidar Sørensen i LSK Kvinner til VG.

– Hvem leverte inn klagen på utlånsavtalen?

– Vi vet ikke hvor klagen kom fra, svarer Sørensen.

Klagen handlet om at Blakstad allerede spiller fast på et Toppserie-lag, og at det derfor ikke var noen grunn til å bruke utvikling som grunn til en utlånsavtale til LSK Kvinner.

LSK er en attraktiv klubb, i fjor ble det kvartfinalespill mot Barcelona i Champions League.

Ifølge pappa Even Blakstad har datteren hatt tilbud fra rundt halvparten av Toppserieklubbene i tillegg til forspørsler fra utlander.

– Hun er en offensiv spiller og gledet seg å spille for et lag som er vant til både å angripe og vinne. Det er utviklende for henne. Julie er selvfølgelig oppgitt over denne situasjonen, sier Even Blakstad til Romerikes Blad.

18-åringen har 41 aldersbestemte landskamper for Norge siden 2016. Hun har scoret tre mål på 15 kamper for Fart denne sesongen.

Fotballforbundet bekrefter at de først godkjente en utlånsavtale før de trakk den tilbake.

LSK Kvinner-trener Hege Riise må innse at det ikke blir noen Blakstad på banen for klubben denne høsten. Men det ligger i kortene at det kan bli gjort et forsøk på en overgang i neste overgangsvindu.

– Julie er absolutt et av de største talentene jeg har sett. Det som også er spesielt med Julie er fysikken hennes. Det gjør at hun nå også er i stand til å tre inn i en rolle sentralt på midtbane, sa trener Hege Riise til Romerikes Blad dagen før avtalen gikk i vasken.

