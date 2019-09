Emil «Nyhrox» Bergquist Pedersen fortsetter å markere seg i e-sport verden, nå med en nominasjon til «Esports Awards 2019.» Foto: ESPAT Media / Getty Images North America

Emil (17) nominert i e-sportens gjeveste prisutdeling

Fortnite-verdensmester Emil «Nyhrox» Bergquist (17) fra Tønsberg er blant de nominerte til «Esports Awards 2019».

Emil sjokkerte hele Norge da han over natten stakk av med 12 millioner kroner i Fortnite-VM. Nå er han nominert blant noen av verdens beste utøvere i prisutdelingen Esports Awards.

les også Norske Emil (16) vant VM i Fortnite

Bergquist er nominert i kategorien for årets nykommere på PC. Blant de nominerte er også hans tidligere duo-partner, David «Aqua» W., som var med han til topps i VM.

Dette er de nominerte i «Esports PC Rookie of the year:» DANILA 'DAN' DONTSOV (Rainbow Six Siege)

MATHIEU 'ZYWOO' HERBAUT (Counter-strike: Global Offensive)

JERE 'SERGEJ' SALO (Counter-strike: Global Offensive)

TIM 'NEMESIS' LIPOVSEK (League of Legends)

JEONG 'NENNE' YEON-KWAN (Overwatch)

DAVID 'AQUA' W. (Fortnite)

KYLE 'BUGHA' GIERSDORF (Fortnite)

EMIL 'NYHROX' BERGQUIST (Fortnite)

Faren til Emil, Frank Pedersen, var med i New York da sønnen tok pokalen foran tusenvis av mennesker.

– Det er fantastisk stort. Av 50 000 nominasjoner har de valgt ut åtte, og Emil er en av dem, så du kan jo tenke deg at vi er rimelig stolte. Det er vel første gang en nordmann har blitt nominert, sier faren.

Emil innrømmer at han ikke har stor tro på vinnersjansene, men at han er glad uansett.

– Jeg tror ikke det er så stor sjanse for at jeg vinner, men jeg syntes det er kult å bli nominert. Jeg er glad uansett om jeg ikke vinner, sier Emil.

Om han og faren får deltatt på utdelingen 16. november er fremdeles usikkert, helgen etter skal nemlig Emil delta på en stor turnering i Sverige.

– Vi må se litt på aktiviteten fremover. Vi må ikke ta bort fokuset fra spillingen, sier faren hans.

Europamesterskap om to uker

Fortnite har ikke markert seg innen e-sport før i år og er stadig i utvikling. Neste steg for spillet – og for Emil, er Europamesterskapet i Squads. Her blir det fire spillere på hvert lag, istedenfor to slik det var da Emil tok VM-seieren.

– Det starter nå om to uker og varer frem til jul, forteller Emil.

Selv om han har øynene åpne for et par spillere, har han enda ikke bestemt seg for hvem han skal spille med.

– Man vil jo gjerne teste ut med forskjellige spillere og finne de riktige lagkameratene til det. Så jeg venter egentlig bare på at det skal bli lagt ut så jeg kan teste forskjellige spillere, sier han.

