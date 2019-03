GULLGUTT: Jakob Ingebrigtsen (18) vant to EM-gull i august, terreng-EM før jul og gull -og sølvmedaljen i inne-EM (bildet) i begynnelsen av mars. Nå vil han løpe terreng-EM i Århus lørdag. Foto: ANDREW BOYERS / X03813

Gjert Ingebrigtsen: – Jakob vil kjenne på egne begrensninger

Jakob Ingebrigtsen (18) stiller til start i terreng-VM i danske Århus lørdag – så sant værmeldingen holder det den lover – for å teste det pappa og trener Gjert Ingebrigtsen (53) kaller egne begrensninger.

– Jakob er litt giret. Han er en ung gutt som liker utfordringer. Afrikanere er jo folk han vil møte i en eller annen sammenheng. Han vil kjenne litt på egne begrensninger, sier Gjert Ingebrigtsen til VG.

Det er tre uker siden Jakob Ingebrigtsen vant Norges første gullmedalje i friidretts-EM innendørs i Glasgow, på 3000 meter. På 1500 meter tok han sølvmedaljen. I forrige uke var han og storebrødrene Henrik (28) og Filip (25) på «studiebesøk» hos sin utstyrs-sponsor Nike i USA, sammen deres svenske manager Daniel Wessfeldt og Nikes sports marketing manager i Europa, Johnny Nielsen.

Gjert Ingebrigtsen forteller at verdens beste mannlige løperbrødre er en slags sko-konsulenter for utstyrs-giganten, og at den for øyeblikket utvikler en «OL-modell» (Tokyo 2020) for Jakob Ingebrigtsen.

Om to uker reiser han og Henrik og Filip tilbake til USA for å innlede en treningsleir i høyden i Flagstaff i Arizona. Den strekker seg over en måned, frem til 10. mai, og inkluderer sesongdebuten utendørs i Palo Alto.

Men før det vil den dobbelte gullvinneren fra utendørs-EM i august i fjor etter alt å dømme nærmest stikke innom Århus for å løpe åtte kilometer i terrenget i VMs U20-klasse om fire dager.

– Det ser veldig bra ut. Nå er det ingen grunn til ikke å reise. Men det er helt opp til Jakob. Det er ikke aktuelt for de (to) andre. Det gidder vi ikke, sier Gjert Ingebrigtsen.

Det som ser veldig bra ut, er værmeldingen. For Midtjylland og Århus viser den 13 grader og overskyet lørdag, etter tørt og solfylt vær dagene forut for VM-starten. Hvis det skulle snu radikalt, og blir «gjørmebad» (som da Jakob Ingebrigtsen vant terreng-EM i desember), vil det ikke være aktuelt for ham å delta.

– De store tingene ligger frem i tid. Jakob er en utøver for de store anledningene. Men det er greit for ham å få testet seg på forskjellige arenaer, sier Gjert Ingebrigtsen.

Han påpeker at VM-løpere som representerer nasjoner som Spania, Frankrike, USA og Canada, stort sett er av afrikansk opprinnelse. Tradisjonelt sett er de verdens beste langdistanseløpere, og konkurrenter Jakob Ingebrigtsen gjerne vil klå.

Friidretts-VM utendørs i Qatar i månedsskiftet september til oktober er Team Ingebrigtsens desidert største mål kommende sesong.

26.03.19 09:02 Oppdatert: 26.03.19 09:16