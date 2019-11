KAN BLI LENGE TIL NESTE GANG: Russiske utøvere går inn, bak det russiske flagget, under åpningen av OL på hjemmebane i Sotsji 2014. Slik kunne de også åpne Rio-OL i 2016, men det er foreløpig siste gang de har fått delta på vegne av Russland. I Pyeongchang i 2018 deltok russiske utøvere under nøytralt flagg, slik de også gjorde under friidretts-VM i 2019. Foto: BARBARA WALTON / EPA FILE

Hemmelig varsler er nøkkelen: Derfor vil WADA-utvalget straffe Russland

I stor grad takket være en hemmelig varsler kan Verdens antidopingbyrå (WADA) avsløre at russerne har slettet, manipulert og tilbakedatert databeviser. Derfor kan det gå mot en hard straff for Russland.

Et utvalg har foreslått for styret i WADA å utestenge russerne i fire år.

Grunnlaget for det er manipulering med data fra Moskva-laboratoriet. Takket være en varsler, som i 2017 ga WADA tilgang til data fra laboratoriet, har de nå kunnet sammenligne det med dataene de fikk fra Russland i januar 2019.

Denne varsleren lever i dag, etter det VG forstår, i skjul i USA – på samme måte som den tidligere sjefen for Moskva-laboratoriet, Grigorij Rodtsjenkov. Det viser seg at det er mye som ikke stemmer i dataene som WADA har fått.

Her er WADA-utvalgets syn:

* Moskva-dataene er hverken fullstendige eller fullstendig autentiske.

* Trolig er hundrevis av «ugunstige» dopinganalyser fra datasystemet LIMS slettet – i forhold til den kopien som WADA fikk fra varsleren.

* I løpet av 2016 og 2017 er «noen av de antagelig positive prøvene og tilhørende bevisene fjernet».

* WADA krevde i september 2018 å få dataene fra laboratoriet innen nyttår. Utvalget mener at russerne har «slettet/endret» data også i desember 2018 og januar 2019 (WADA fikk ikke tilgang til dataene før den 10. januar 2019).

* Utvalget mener at russerne tilbakedaterte datasystemene for at det skulle se ut som om Moskva-dataene ikke hadde vært endret siden 2015.

* De mener at russerne har drevet med manipulering, sletting og tilbakedatering for å skjule spor.

* Dette kommer i tillegg til avsløringene fra den tidligere laboratorie-sjefen Rodtsjenkov om systematisk doping og fusking med prøver før Sotsji-OL i 2014 – ikke minst i skiskyting og langrenn.

* Rodtsjenkov varslet også at de byttet om dopingprøver gjennom et «musehull» i veggen til laboratoriet i Sotsji - og at etterretningstjenesten FSB hjalp til med dette.

* Utvalget mener også at russerne i perioden 25. november 2018–10. januar 2019 har prøvd å plante bevis som støtter russiske myndigheters påstand om at Rodtsjenkov og to medsammensvorne forfalsket data i Moskva-basen for å presse penger av utøvere.

* De mener også at det ble slettet viktige bevis i databasen som beviser at en annen ansatt i laboratoriet, Jevgenij Kudrjavtsev, var med på å skjule doping i 2014 og 2015.

* Denne personen er i dag et viktig vitne for russerne. Han benekter at det var noen konspirasjon for å skjule doping og han hevder også at Rodtsjenkov er en løgner, skriver utvalget.

* De mener at russernes manipulasjon er «et ekstremt alvorlig tilfelle av manglende overholdelse av kravet om å gi fra seg en autentisk kopi av Moskva-dataene». Russerne forsvarer seg blant annet med at det handlet om en årlig «rengjøring» i datamaterialet.

MOSKVA-LABORATORIET: Bildet er fra 2016. Foto: Alexander Zemlianichenko / AP

Anbefalingene fra WADAs ekspertkomité går blant annet på følgende:

* At Russland som nasjon utelukkes fra alle større sportsbegivenheter de neste fire årene, inkludert OL.

* At russiske regjeringsmedlemmer ikke får sitte i styrer i internasjonale idrettsorganisasjoner.

* At russiske regjeringsmedlemmer heller ikke får være til stede ved OL, VM og andre store idrettsarrangementer.

* At russiske utøvere som kan bevise at de ikke har vært en del av dopingsystemet, får delta i store idrettsarrangementer.

* At Russland de kommende fire år ikke kan bli tildelt store idrettsarrangementer.

* At Russland fratas store arrangementer som skulle ha vært avviklet de neste fire årene – om det er praktisk mulig.

* At det russiske flagget ikke kan brukes i forbindelse med store idrettsarrangementer de neste fire årene.

* At det russiske antidopingbyrået Rusada ikke blir godkjent – og at landet dermed ikke oppfyller WADAs standarder.

Avgjørelsen om Russlands fremtid i internasjonal idrett skal altså tas på WADAs styremøte den 9. desember. Russland kan komme til å anke en utestengning til CAS, voldgiftsdomstolen for idrettssaker.

Publisert: 28.11.19 kl. 07:55