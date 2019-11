LØPER FORT: Therese ble norgesmester på 10.000 meter og i terrengløp i år. Her fra NM i terrengløp i Frognerparken. Foto: Ola Vatn / VG

Johaug vil ha hjelp av Gjert Ingebrigtsen

BEITOSTØLEN (VG) Når langrennssesongen er over har Therese Johaug (31) et ønske: Hun vil på treningsleir med Gjert Ingebrigtsen og sønnene.

Lørdag sesongåpner Johaug på Beitostølen. Etter forrige sesong er listen lagt: Forventningene er at hun vinner så godt som alt på distanse. Men neste år vil hun løpe 10.000 meter under EM i Paris.

Og for å bli bedre til å løpe vil hun gjerne på tur med Team Ingebrigtsen.

– Jeg har veldig lyst til å være under en 14 dagers regi med Gjert Ingebrigtsen. Jeg har veldig sansen for ham og for treningsfilosofien hans, sier Johaug til VG.

Hun møtte pressen på Beitostølen torsdag. Det meste handlet om selvfølgelig om langrenn. Men hun snakket gjerne om Team Ingebrigtsen. Gjert Ingebrigtsen ble kåret til årets trener på idrettsgallaen i januar.

TRENERPAPPA: Gjert Ingebrigtsen sammen med løpersønnene under VM i Doha. Her foran finalen på 5000 meter i september. Fra venstre: Filip, Henrik, Jakob og Gjert Ingebrigtsen. Foto: Bjørn S. Delebekk/VG

– Måten Gjert gjør ting på, og måten han har fått de guttene sine opp og frem på er jo rått. Tre gutter fra lille Sandnes, tre brødre som løper finalen på 5000 meter i VM, det er sykt rett og slett, sier Johaug.

– Jeg har ikke peiling

Johaug vant 10.000 meter under NM i friidrett på Hamar i sommer med tiden 32,20.86. Noen uker senere ble Sifan Hassan verdensmester på samme distanse i Doha på tiden 30,17.62.

– Jeg skal prøve og løpe litt fortere. Jeg ser jeg har litt å gå på, jeg løper på hæl og med armene ned og «uti her», sier Johaug og veiver litt med armene.

– Hva tror du Gjert Ingebrigtsen kunne gjort med løpssteget ditt?

– Jeg håper kanskje det hadde blitt litt bedre da. Jeg ser selv at jeg har et elendig løpssteg, det er det alle sier iallfall. Jeg har ikke peiling på løpsteknikk, svarer Johaug.

– Gjert Ingebrigtsen har jo en litt røff stil, hva syns du om den?

– Jeg er fra bygda, så jeg tåler det. Jeg har veldig respekt for Gjert, svarer Johaug.

RASKE BEN: Therese Johaug løper fort, men vil gjerne løpe enda fortere. Derfor vil hun gjerne på treningsleir med Team Ingebrigtsen. Her på landslagssamling i Frankrike i september. Foto: Berit Roald/NTB SCANPIX

Hun kom hjem fra VM i Seefeld med tre gull og et sølv. 31-åringen fra Dalsbygda vant alle distanserenn forrige sesong, unntatt ett.

Avventer forespørsel

EM i friidrett arrangeres i Paris den siste helgen i august neste år.

Hun finner motivasjon i å utfordre seg selv i løpskonkurranser. Hun vant også NM i terrengløp i Frognerparken overlegent. Der vant også Henrik Ingebrigtsen.

Jakob Ingebrigtsen og Therese Johaug har flere ting til felles, for eksempel at de kan løpe til de stuper:

Dommen over Jakob, Filip og Henrik Ingebrigtsen er klar.

– De er rå rett og slett, sier Johaug.

Gjert Ingebrigtsen venter til han får en henvendelse fra Johaug til han svarer på om han tar utfordringen.

– Det får vi ta hvis det dukker opp. Det er ikke noe jeg har reflektert over, sier Ingebrigtsen til VG.

Neste helg er det verdenscupåpning i langrenn med minitour i Finland.

Publisert: 23.11.19 kl. 04:47

