VANT: Casper Ruud knytter neven etter at han og double-makkeren Miomir Kecmanovic tok seg til 2. runde i double på grusen i Paris tirsdag. Onsdag venter Matteo Berrettini i single. Foto: Johansen, Erik / NTB scanpix

Dette sirkuset venter Casper Ruud om han vinner – og møter Federer

PARIS (VG) Onsdag har Casper Ruud (20) en veldig sjelden mulighet til å få vise hele tennisverdenen hvem han er. For med seier venter etter all sannsynlighet en legende – og enorm oppmerksomhet.

Nå nettopp







Matteo Berrettini er ranket som nummer 31, mens Ruud er nummer 63. Onsdag møtes de for å kjempe om en plass i 3. runde og muligheten til å spille mot Roger Federer. Om man tar det for gitt at legenden vinner sin 2. rundekamp.

– Det er en sjanse til å møte en legende i en Grand Slam. Det er en mulighet, en opplevelse og en drøm, sier journalist i franske Le Figaro Jean Julien Ezvan til VG.

les også Drømmestart for Ruud i French Open: – Føles veldig bra

37-åringen fra Sveits har 20 Grand Slam-titler, men «bare» én fra Paris. Det er flere år siden han spilte her sist, oppmerksomheten er enorm.

EN DRØM: Journalist i Le Figaro, Jean Julien Ezvan, jobbet sent på pressesenteret i Paris tirsdag kveld. Han gleder seg over fremgangen til Casper Ruud og norsk tennis. Foto: CAMILLA VESTENG / VG

– Vinner Casper og møter Federer, så kommer det å bli mange tilskuere. Men publikum kommer til å være med Federer. Det vil han merke. Det så vi tydelig i 1. rundekampen til Federer. Og det vil bli mye TV-tid, sier Ezvan, før han legger til:

– Men det er jo eventuelt en utrolig kamp å få spille for en 20-åring. Da kan han vise alle hvor god han er.

les også Tennislegenden Wilander spår: Ruud blir topp 30 i verden

Ruud slo Ernests Gulbis 3–0 i 1. runde.

Double-seier

Tirsdag brukte nordmannen dagen til å spille double med makkeren Miomir Kecmanovic fra Serbia. De tok seg til 2. runde ved å beseire Edoard Roger-Vasselin og Ivan Dodig med 2–1 i sett.

– Vi ønsker selvfølgelig å vinne, men vi tar det ikke like seriøst som singlekarrierene våre. I morgen (i dag) kommer jeg nok ikke til å smile og tulle som i dag. Da er det mer alvor og på med «gameface», sa Ruud til NTB etter doubleseieren.

LEGENDEN: Roger Federer vant French Open i 2009. Her er han etter 1. rundekampen søndag. Foto: Liewig Christian/ABACA / ABACA

Trener og pappa Christian Ruud har god tro på at det kan bli seier onsdag.

– Berrettini kommer til kampen med selvtillit, og det er klart det blir en tøff oppgave. Han server bra, så det blir ikke så lett å bryte. Casper må serve bra selv, spille aggressivt og tungt. Det er ingen lett oppgave, men Casper har sjanse til å vinne om han spiller på sitt beste, sa Christian Ruud til VG søndag.

les også Roger Federer slått ut av 20 år gammel sensasjon: – En kjempebombe

Ben Rothenberg følger tennis tett for New York Times. Han vet mye om den norske 20-åringen, og tror han kan ha en mulighet til å slå Berrettini så Federer-kampen blir en realitet.

HAR TRO PÅ RUUD: Ben Rothenberg i New York Times mener Casper Ruud er en sterk og utholdende spiller. Foto: CAMILLA VESTENG / VG

– For alle unge spillere er det et mål å få spille mot Federer. Jeg vil tro Casper har vokst opp med å se Federer spille på TV. Det er en stor opplevelse for alle å spille mot Federer. Spesielt nå som karrieren hans går mot slutten, så vet de ikke om de får muligheten til å spille mot ham, sier Rothenberg til VG.

Kan få panikk

Den amerikanske journalisten tror Ruud vil møte flere mentale utfordringer om Federer står på andre siden av nettet.

– Det er utfordrende å føle at man hører hjemme i den kampen, og å føle at han fortjener å vinne den, sier Rothenberg og fortsetter:

– Han kan få panikk og tenke: Nå slår jeg Roger Federer. Det skal ikke skje. Det er ikke sånn hierarkiet er. Men han må bare fokusere på seg selv.

– Tror du han eventuelt får bank?

– Nei, han er en hardtarbeidende spiller. Han har god utholdenhet og er sterk. Han spiller mye på grus, mens det er det underlaget Federer liker minst, svarer New York Times-journalisten.

Federer møter Oscar Otte fra Tyskland onsdag.

Elleve ganger French Open-vinner Rafael Nadal møter Yannick Maden, også han fra Tyskland.

Dette sa Casper Ruud etter seieren søndag:

Publisert: 29.05.19 kl. 02:08