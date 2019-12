SISTE VINNER: N.Y. Coeur de Soleil kan bli den siste totalisatorvinneren på Drammen Travbane. Foto: Eirik Stenhaug, Equus Media

Lørdagens travtips: Siste løpsdag i Drammen i V75

Drammen Travbane legges ned etter lørdagens V75-kjøring, hvor Norsk Rikstoto dobler syverpotten i en gulljackpot-omgang.



Anders Olsbu

Nå nettopp

Banen som åpnet i 1955 arrangerer nå sin aller siste totalisatorkjøring. Topper som Rex Rodney, Alm Svarten, Bork Rigel og Moe Odin har alle vunnet på banen. Nesten 20 000 løp er kjørt på nærmere 2400 stevner. 115 000 hester har startet på banen. De har fått delt ut 485 millioner kroner i premier. 4,75 milliarder kroner er det blitt levert spill for til den runde Drammensovalen på 800 meter.

Tradisjonsrike Ludvig Nilsens minneløp avslutter løpsdagen.

– Jeg setter N.Y. Coeur de Soleil knepent foran Deep Sea Dream, men sper på noen garderinger, sier VGs travekspert, Anders Olsbu.

Flere om beinet er det også i hoppeløpet Ole A. Landaas minneløp, hvor han setter 4-årige Blueridge Sun knepent først

Olsbu innleder V75-veddemålet med to bankere i form av Horgen Lynet og Jackson Avery, hvor sistnevnte blir hovedbanker.

Dagens banker

Jackson Avery (V75-2) har vunnet hele syv av elleve løp. Kun to ganger har han vært dårligere enn annen. Tilbake på topp har han en god sjanse.

Dagens luring

Deep Sea Dream (V75-7) hadde halsinfeksjon sist og var unnskyldt. Har gått mange gode løp før det i år og kan være tilbake i vinnersirkelen nå.

Her er Olsbus V75-tips til Drammen:

Lite V75-forslag (store bokstaver): 240 kroner

Stort V75-forslag (over streken): 1440 kroner

BANKERKUSK: Kristian Malmin kan ta en etterlengtet og velfortjent seier med Horgen Lynet. Foto: Eirik Stenhaug, Equus Media

V75-1 (2500mv)

11 HORGEN LYNET

——————————

8 Vetle Petter

4 Vollanfaks

9 Mjølner Spik

3 Lustra Loke

14 Ask Eld

15 Trø Hera

1 Gomnes Hans T.

13 Tao Elda

12 Vesle Sjur

7 Frier Birk

10 Lome Gant

6 Fjord Jerka

5 Miramill

2 Spang Express

Løpet

Horgen Lynet har en god sjanse i stayerløpet feilfritt.

Favoritten

Horgen Lynet tapte kun for gode Brenne Banker fra dødens sist. Er ikke lett å få inn på bestilling. Har kun vunnet ett løp i år og ett i fjor. Men nå er i alle fall forutsetningene perfekte. Men galoppen ligger litt på lur.

Outsiderne

Vetle Petter skuffet sist etter flere gode løp, men hadde hatt dårlige treningsforhold før løpet sist. Trippelaktuell med klaff.

Luringen

Vollanfaks viste fart mellom galoppene sist. Feilfritt og på sitt beste kan han ende på trippelen.

Startsiden

Lustra Loke kan ta føringen.

HOVEDBANKER: Jackson Avery. Foto: Eirik Stenhaug, Equus Media

V75-2 (2100ma)

10 JACKSON AVERY

——————————

12 Thai Explosive

9 Roi du Monde

1 Zlatan Classic

3 Ithinkiama Genius

11 Chinetti

7 Goodman B.R.

2 Weinberry

5 Cosmic Carpenter

4 Always A Star

8 Positano

6 Pearl Street

Løpet

Jackson Avery er en traver utenom det vanlige og vinner om han er tilbake på topp.

Favoritten

Jackson Avery har vunnet hele syv av elleve løp. Kun to ganger har han vært dårligere enn annen. Han skuffet litt i en Derby-kvalifisering nest sist og måtte nøye seg med fjerde. Holdt farten greit til femte etter pause sist. Gikk ny rekord da, raske 1.12,4. Kan ventes forbedret med det løpet i kroppen. Har en rask rygg fra start og kan skli fint igjennom. På sitt beste er Rennesvik-traveren mer enn god nok til å vinne dette.

Outsiderne

Thai Explosive går gode løp hver gang. Har nær sagt som vanlig et dårlig spor, men skulle det bare klaffe litt med posisjonene, kan han fort ende på trippelen igjen, noen han har gjort i ni av elleve starter i år.

Luringen

Roi Du Monde har fått et løp i kroppen etter lang pause og kan være klart forbedret. Står til for et fint smygløp og er mer enn god nok for en trippelplass feilfritt.

Startsiden

Ithinkiama Genius og Goodman B.R. er kjappest fra start.



EKSPERT: VGs travekspert, Anders Olsbu, klemmer til med to V75-bankere direkte. Foto: Eirik Stenhaug, Equus Media

V75-3 (2100mv)

15 OSEN EXPRESSA

1 TROLL DIVA

6 VALLE GULLA

2 HAUGESTAD GABR.

13 Eikjærva

——————————

9 Smedtulla

8 Rive Ruska

4 Pinsleterna

5 Kos Frigga

3 Tangen Marte

10 S.G. Jerv Bllesa

11 Komnes Anna

14 Torpa Oda

12 Areta Mollyn

7 Spik Lotta

Løpet

Jeg sjanser på fem hester i dette hoppeløpet.

Favoritten

Osen Expressa feilet trolig bort annen bak Jokke Ålj i Sverige sist. Var god til to strake seirer før det. Står sjanseartet til i annen rekke på tillegg, men feilfritt og med klaff er hun god nok til å runde alle.

Outsiderne

Troll Diva var flink toer bak Jokke Ålj sist. Står fint til på strek og kan muligens holde unna.

Luringen

Eikjærva var god til en enkel seier tredje sist. Vant på 1.26,1 over full distanse da. Har slitt med sår i munnen etter det, men er behandlet nå. En stor outsider.

Startsiden

Begge strekhestene er gode fra start.

LEGGES NED: Blueridge Sun i Ole A. Landaas minneløp kan bli en av de siste vinnerne på Drammen Travbane. Foto: Eirik Stenhaug, Equus Media

V75-4 (2100ma)

9 BLUERIDGE SUN

1 LADY LANE

12 WILMA LEGGROWBACH

11 MIRA PRAWO

3 LET'S TAKE A SELFIE

5 WINDY AMMIK

——————————

8 Kamperhaugs Dina

6 Etna B.R.

2 Miss Åslandia

10 Xanthis Amazing

7 Luxury Tile

4 Lightning

Løpet

Jeg streker for halve feltet i Ole A. Landaas minneløp.

Favoritten

Blueridge Sun avsluttet flott til fjerde fra køen i hoppeavdelingen av Axel Jensens minneløp sist. Står fint til for et fint smygløp. Møter eldre hester nå, men kan absolutt vinne.

Outsiderne

Wilma Leggrowbach var god toer i V75 sist. Ble innhentet av godt avsluttende I Am The Tiger da. Med tempo kan hun muligens runde alle.

Luringen

Lady Lane har fått et løp i kroppen etter sykdom og kan ventes klart forbedret. Hun er kjapp fra start og kan muligens forsvare sporet. Kan i så fall holde unna, om åpningen ikke blir for tøff.

Startsiden

Lady Lane, Windy Ammik, Etna B.R. og Kamperhaugs Dina løser fort om det laddes. Miss Åslandia og Let's Take A Selfie er heller ingen sinker.



V75-5 (2100mv)

2 T.K. TORDEN

6 LYKKJE CORNELIUS

——————————

14 Nelson Sandra

5 Jæger N.A.

7 T.B.'s Trøll Tyr

3 Vår Oda

1 Horg Mio

9 Kul Stilling

13 Brødsjø Brisa

10 Gaupen Nina

11 Rapid

4 Bovis Maia

12 A.H. Svarten

8 Turbofaksen

Løpet

To hester peker seg litt ut i dette kaldblodsløpet.

Favoritten

T.K. Torden har vunnet hele seks av åtte løp og har aldri tapt feilfritt. Men kun to ganger har han unngått galoppen. Har et trangt spor, og det er galoppfare igjen. Men han var knallgod til seier etter galopp sist. Feilfritt er det nok snakk om en vinner.

Outsiderne

Nelson Sandra har ikke vært utenfor trippelen på fem starter i år. Står i bakspor på tillegg, men kan være trippelaktuell.

Luringen

Lykkje Cornelius tapte kun for Våler Nikolai og Reime Kongen i V75 sist. Møter ingen av deres kaliber her og kan absolutt utfordre.

Startsiden

Nr. 2 og 4 er flinke ut feilfritt.

V75-6 (2100mv)

11 BRENNE BANKER

8 VALLE GRIM

4 REIME KONGEN

3 SPANG OLE

1 V.G. PRINSEN

5 Komnes Bork

6 Ard

9 Valle Ask

——————————

12 Stumne Fyr

7 Hugo Bäck

10 Kos Odin

2 Voje Eld

Løpet

Brenne Banker blir nok stor favoritt i Drammen Kommunes pokalløp, men jeg velger å gardere bredt.

Favoritten

Brenne Banker avsluttet sterkt fra køen sist til seier foran Horgen Lynet. Gangen før vant han lett da sistnevnte feilet. Kommer Hamre-traveren bare feilfritt av gårde, skal han ha en fin sjanse igjen. Men det må uansett klaffe litt fra dobbelt tillegg.

Outsiderne

Valle Grim holdt knepent unna for Reime Kongen sist og har vunnet tre av sine fire siste starter. Møter skjerpet lag nå, men han er farlig å avskrive.

Luringen

V.G. Prinsen sto på flott til annen bak gode Stjerne Kos sist. 4-åringen avsluttet solid etter hinder til femte i et løp årgangstoppen Nordsjø Odin vant i høst. Tor Ivar Hagen-traveren står spennende til på strek og kan muligens overraske, om han viser seg fra sin beste side.

Startsiden

V.G. Prinsen og Spang Ole kjører om føringen.



LITEN OUTSIDER: Lars Anvar Kolle varsler litt for evigunge, 12-årige Mr. X.F. Royal, som han selv kjører, i Drammen Travbanes siste totalisatorløp. Foto: Eirik Stenhaug, Equus Media

V75-7 (2100ma)

2 N.Y. COEUR DE SOLEIL

9 DEEP SEA DREAM

6 Pebbe Simoni

8 Rafolo

3 Mr. X.F. Royal

12 Test Drive

——————————

1 Dream Builder

4 American Cheque

5 Hades Håleryd

7 Jailhouse Banker

10 Armando Kievitshof

11 J.C. Superstar

Løpet

To hester peker seg ut i Drammen Travbanes aller siste totoløp, Ludvig Nilsens minneløp. Men jeg velger å spe på med noen garderinger.

Favoritten

N.Y. Coeur de Soleil var bra til seier fra tet sist, foran Pebbe Simoni som avsluttet fort etter sen åpning. Får Gundersen-traveren gå uten fremsko og kommer seg foran, kan han meget vel holde unna igjen.

Outsiderne

Pebbe Simoni går fine løp hver gang. Avsluttet bra til tredje bak Patent Leather og Rafolo sist, som satt i tet og lederrygg. Gangen før avsluttet han fort etter sen luke til annen bak N.Y. Coeur de Soleil. Klaffer det med rett ryggløp, kan han fort ende blant de tre igjen. Men han er ikke lett å få inn på bestilling.

Luringen

Deep Sea Dream har gått mange solide løp i år. Sist var han unnskyldt på grunn av halsinfeksjon. Glem det løpet. I Eskilstuna tredje sist slapp han føringen til Milligan's School. Gikk ut i siste sving og koblet grepet, men ble kontret ut. Møter ingen av hans kaliber her og står spennende til spormessig. På sitt beste kan han meget vel vinne banens siste løp.

Startsiden

N.Y. Coeur de Soleil er bra fra start, men kan bli utfordret av Mr. X.F. Royal og muligens Hades Håleryd. Rafolo er også kjapp, men står sjanseartet til ytterst på vingen.



NØKKELKUSK: Dag-Sveinung Dalen. Foto: Eirik Stenhaug, Equus Media

NØKKELKUSKEN:

Navn: Dag-Sveinung Dalen

Alder: 29 år

Antall seirer i år: 191

Antall seirer totalt: 872

Dalens superår

Han var tidlig fremme som et kusketalent, Dag-Sveinung Dalen. 29 år gammel er han i år knallsterk toer på seiersstatistikken bak umulige Eirik Høitomt. Lørdag har han flere vinnersjanser i V75 på Drammen travbane. Den største er seiersmaskinen T.K. Torden i V75-5.

V75-1: - Den beste hesten er Horgen Lynet, som har en solid vinnersjanse uten galopp. Men han er ikke av de stødigste. Derfor må det garderinger til. Bak favoritten regnes Mjølner Spik, Vetle Petter og Trø Hera først.

V75-2: - Han var uheldig sist, Jackson Avery, som er den beste hesten på kapasitet. Men sporet drar ned. En som har et bra spor er Weinberry, som jeg selv kjører. Han gikk et veldig bra løp etter galopp sist og skal regnes. Andre med muligheter er Chinetti og Thai Explosive, som det begge må klaffe for bakfra.

V75-3: - Uten skjær i sjøen skal Osen Expressa ha et bra bud på løpet, selv fra en vanskelig utgangsposisjon. Hun ble sjenert til galopp sist. Vant to strake før det. Skulle favoritten rote står Pinsleterna og Troll Diva klare til å overta. Begge er i veldig fin form. Sistnevnte kan på en god dag lede et slikt løp fra start til mål. Selv kjører jeg Rive Ruska, som er en klar trippelkandidat om hun fungerer som hun kan. En liten luring.

V75-4: - Klaffer det bakfra for Blueridge Sun, er vinnersjansen stor. Kamperhaugs Dina er ikke dårligere, men står veldig vanskelig til. Lady Lane kan lede lenge. Mira Prawo, som jeg kjører, var kruttsterk vinner fra tet sist, men står krevende til nå.

V75-5: - Veldig åpent. Jeg kjører T.K. Torden som har vunnet seks av åtte løp, men som av og til klusser det til for seg selv. En favoritt som fort kan være i fare, men som også kan vinne. Lykkje Cornelius går gode løp hver gang og er stabil. Luringene er Kul Stilling og Nelson Sandra.

V75-6: - Han har vært knallgod, Brenne Banker. En klar favoritt. Selv kjører jeg Valle Grim som imponerte meg til seier sist. Han gikk sitt beste løp for meg noensinne. Jeg har ambisjoner om å utfordre favoritten. En av de to vinner.

V75-7: - Jeg tror N.Y. Couer Du Soleil leder fra start til mål. Akkurat som han gjorde det sist. V75-rundens sikreste vinner. Banker.

Publisert: 20.12.19 kl. 12:17

