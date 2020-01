MEDALJEVINNER I OL: Kimia Alizadeh. Foto: TATYANA ZENKOVICH / EPA

Irans største kvinnelige idrettsstjerne hevder hun har forlatt landet

Kimia Alizadeh (21) er Irans eneste kvinnelige medaljevinner i et OL. Nå hevder hun at hun har hoppet av.

21-åringen har postet på Instagram at hun har forlatt Iran, fordi hun ikke ønsker å være en del av «hykleri, løgn, urettferdighet og smiger».

Irans halvoffisielle nyhetsbyrå ISNA melder at hun har flyktet til Nederland.

Kimia Alizadeh driver med taekwondo og tok bronse i Rio-OL for tre og et halvt år siden etter seier over svenske Nikita Glasnovic i bronsefinalen. Hun beskriver avgjørelsen om å hoppe av som vanskelig, men uunngåelig.

Hun kritiserte blant annet at iranske kvinner må bruke hodeplagget hijab og beskyldte funksjonærer for sexisme og mishandling.

– De tok meg med hvor de ville, jeg hadde på meg det de sa jeg skulle ha på meg. Jeg gjentok alle meninger de sa til meg. Når de hadde muligheten, så utnyttet de meg. Jeg var ikke viktig for dem. Ingen av oss var viktige for dem. Vi var bare verktøy, skriver Kimia Alizadeh.

Nyheten er omtalt blant annet av BBC og nyhetsbyrået AP, som skriver at det ikke har kommet noen offisiell reaksjon fra iranske myndigheter.

Alizadeh beskriver seg selv om «en av de millioner av undertrykte kvinner i Iran».

Hun ble i 2019 kåret av BBC til en av verdens 100 mest inspirerende og innflytelsesrike kvinner.

Avhopping skjer samtidig som Iran er i verdens søkelys som følge av nedskytingen av et ukrainsk passasjerfly, midt i konfrontasjonen med USA som følge av droneangrepet som tok livet av Irans general Qasem Soleimani.

Alizadeh skrev at selv om myndighetene ville bruke hennes suksess politisk, ville byråkrater ydmyke henne med kommentarer som «det er ikke dydig for en kvinne å strekke ut beina».

Flere iranske idrettsutøvere har forlatt landet de siste årene. Da Magnus Carlsen vant VM i hurtig- og lynsjakk i Moskva i romjulen, spilte det iranske supertalentet Alireza Firouzja under flagget til det internasjonale sjakkforbundet FIDE. Han har bestemt seg for å slutte å spille for Iran. Han har uttrykt at han ønsker å spille for Frankrike. Han ville ikke kommentere saken for VG under VM.

I september hoppet judoutøveren Saeed Mollaei av og skal heretter representere Tyskland. Alireza Faghani, en internasjonalt anerkjent iransk fotballdommer, har forlatt hjemlandet til fordel for Australia.

Publisert: 13.01.20 kl. 08:26

