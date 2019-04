Stort VG-tips: Slik ender 3. divisjon

Lyn kommer dårlig ut av en opprykksduell mot blant andre Vålerengas rekrutter, et lag som var i 7. divisjon i 2008 er favoritter, Fløy kan bli årets beste poengplukker på dette nivået og skal den grusomme trenden endelig snu på Hønefoss? Her er VGs spådom for alle avdelingene i 3. divisjon.

Men vi starter naturlig nok med avdeling 1. Og der virker det langt mer åpent rundt opprykksplassen nå enn da oppsettet kom før jul.