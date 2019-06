SUKSESSTRENER: Øystein Tjomsland seler ut ubeseirede Lesja Odin i jackpot-omgangen på Jarlsberg Travbane i kveld. Hesten har en god sjanse til å ta sin 20. strake seier. Foto: Eirik Stenhaug, Equus Media

Kveldens travtips: V75-banker ubeseiret i 19 løp

Det er jackpot i V75-spillet med nærmere en million kroner ekstra i syverpotten. Hovedbankeren er soleklar i denne V75-omgangen som går på Jarlsberg Travbane ved Tønsberg.



Anders Olsbu









Lesja Odin er en traver langt utenom det vanlige.

– Tjomsland-traveren jakter nå sin 20. strake seier og bør klare det. Han har stort sett vært overlegen hver gang. Hesten møter stadig bedre hester, men ikke verre enn at han skal ha en solid sjanse igjen, mener VGs travekspert, Anders Olsbu.

I tillegg lar han hoppe-NM-vinneren Åsrud Vilja, som gjør nytt comeback, samt den talentfulle Gundersen-traveren Isabel B.R. stå ugarderte.

Dagens banker:

Lesja Odin (V75-4) er ubeseiret på 19 starter. 6-åringen vinner igjen uten uhell.

Dagens luring:

Kaffelars (V75-3) er usikker, men viser store fartsressurser. Feilfritt kan han runde alle.

Her er Olsbus V75-tips til Jarlsberg Travbane:

Lite V75-forslag (store bokstaver): 187,50 kroner

Stort V75-forslag (over streken): 864 kroner

EKSPERT: VGs travekspert, Anders Olsbu, lanserer tre jackpot-bankere på Jarlsberg Travbane i kveld. Foto: Eirik Stenhaug, Equus Media

V75-1 (1609ma)

5 MOVESLIKEJAGGER

1 ANNIE'S BOY

7 HANDSOME HANK

9 RAPIDO

6 REVENUE LAVEC

4 Marchetti

——————————–

3 Ubuntu

8 Clementine F.F.

2 Javier Palema

10 Lord Bexley

Løpet:

Fem-seks hester kan vinne V75-innledningen.

Favoritten:

Moveslikejagger har gått to solide løp på rad. Sist på Romme ble han sendt i angrep fra køen etter 500 meter. Kom ned i dødens 1200 meter igjen. Fullførte strålende derfra og tapte kun knepent. Gangen før avsluttet han bra til seier foran Revenue Lavec.

Outsiderne:

Annie's Boy kommer ut etter pause, men rapporteres fin i trening. Kan løse bra fra start, men kan bli overflydd. Om han ikke blir sittende fast, kan han være aktuell i fremste rekke.

Handsome Hank, Annie's Boy sin stallkamerat, gjør en spennende årsdebut. Er kjapp ut og kan kjempe i toppen på direkten, med klaff.

Luringen:

Rapido er en dyktig montéhest, men i et vanlig travløp sist, var han meget god. Vallaken feilet direkte, men fikk kontakt med feltet runden igjen. Avsluttet fort etter sen åpning da og travet 1.12,4 med galopp. Feilfritt og med samme innsats kan han bli farlig her.

Startsiden:

Annie's Boy er flink fra start, men vil bli utfordret av Marchetti. Revenue Lavec og Handsome Hank og Moveslikejagger er heller ingen sinker.



BANKERKUSK: Magnus Teien Gundersen vinner med en feilfri Isabel B.R. Foto: Eirik Stenhaug, Equus Media

V75-2 (2100ma)

5 ISABEL B.R.

——————————–

2 Diamond Are Forever

12 Fidanza

3 N.Y. Rosslyn

10 Amazing Grace U.S.

9 Catch A Volo

6 Countrygirl

8 Lonely Lilly

7 Bullshana T.T.

1 Proud Design

11 Next Door Genius

4 Kenya Dewitt

Løpet:

En feilfri Isabel B.R. vinner trolig dette løpet i DNTs unghestserie for 3-årige hopper.

Favoritten:

Isabel B.R. fikk en tøff åpning sist før hun satt i tet etter 600 meter, som gikk i 1.13-fart. Siden hadde hun full kontroll til en suveren seier. Sist var hun bra med bak bilen før hun feilet seg bort like etter start. Gode Partyman vant det løpet foran Alpha Scarlet R.R. Gundersen-traveren møter enklere selskap enn sist. Og bare hun holder seg til rett gangart, skal det være snakk om en god sjanse.

Outsiderne:

Fidanza var veldig positiv i debuten. Da avsluttet hun solid til tredje etter hinder i et løp Alpha Scarlet R.R. vant. Burde vært litt hvassere nest sist, men var tilbake i toppslag sist. Da feilet hun i første sving, uten at det står i raden, men kom flott tilbake i kulissene. Tross spor tolv, kan hun ende blant de tre.

Luringen:

Diamond Are Forever vant sikkert i debuten, mens hun feilet i angrep i siste sving sist. Kan nok åpne bedre fra start enn vist. Feilfritt har Westergaard-traveren en god trippelsjanse, fra sine flotte utgangsposisjon.

Startsiden:

En feilfri Isabel B.R. sitter trolig tidlig i tet.



V75-3 (2100ma)

4 RIVE RAKETT

5 HUSEBY SNUPPA

10 KAFFELARS

11 STJERNE KOS

12 TUSSE GUTT

8 Værdalingen

6 Dale Lise

1 Granly Storm

——————————–

9 Stjernebjørn

7 Elias

2 Rapp Rauen

3 Eiklands Faks

Løpet:

Jeg ser åtte hester med en viss vinnersjanse i dette kaldblodsløpet.

Favoritten:

Rive Rakett skuffet fra tet sist, men var unnskyldt grunnet halsproblemer. Var overlegen fra samme posisjon nest sist og var suveren etter sisterunden i dødens fjerde sist. Mikkelborg-traveren, som har vunnet hele fire av syv løp, skal regnes i striden igjen.

Outsiderne:

Huseby Snuppa ble sjenert til galopp i annen sving sist og tapte mye. Kom flott tilbake før hun ble hindret på ny i siste sving. Burde vunnet nest sist, men ble innhentet og knepent slått av Dale Lise, som slikket hennes rygg, via siste indre. Gangen før tapte hun kun for Brødsjø Brisa. Fjerde sist vant hun greit foran Frk. Helmine, som vant Vinvaras æresløp i helgen. Huseby Snuppa er kjapp fra start, og fra tet stiger sjansene. Uansett skal hun regnes blant de tre.

Luringen:

Kaffelars feilet i en trang situasjon i angrep sist. Kom tilbake i stor fart før han feilet på ny etter en kilometer. Hesten gjorde sin første start i Rennesvik-regi da og kan ventes forbedret med det løpet i kroppen etter pause. Har store fartsressurser, men galoppen ligger hele tiden på lur. Feilfritt er han mer enn god nok til å kjempe i toppen.

Startsiden:

Granly Storm, Rive Rakett, Huseby Snuppa, Dale Lisa og Værdalingen kan alle løse bra fra start. Kanskje Rive Rakett eller Huseby Snuppa til tet.



V75-4 (2100mv)

9 LESJA ODIN

——————————–

10 Ard

5 Lykkje Birk

6 Godtepåsen

13 Faks Blæsen

14 Silkespika

1 Jentefuten

4 Krovar

3 Hafell Kuling

7 Brenne Major

15 Eos Marinka

12 Løve Lomen

8 Gyldenlinn

2 Jerkeld Frøya

11 Missingmyr Stjernen

Løpet:

Lesja Odin er ubeseiret på 19 starter og vinner normalt igjen. En soleklar banker.

Favoritten:

Lesja Odin jakter sin 20. strake seier og har stort sett vært overlegen hver gang. Tross tillegg må han ha et uhell eller en galopp for å tape. Jeg spekulerer ikke i favorittfall, selv om hestens første tap naturlig nok nærmer seg.

Outsiderne:

Ard fullførte fint til tredje etter en tøff 1.24-åpning over stayerdistanse sist. Romtveit-traveren henter seg gode plasseringer hver gang og kan fort ende på trippelen igjen.

Luringen:

Lykkje Birk gikk en solid opphenting etter stor startgalopp sist. Er langt mer travsikker med voltestart. Feilfritt og om det løser seg fra innerspor på tillegg, er han trippelaktuell.

Startsiden:

Jerkeld Frøya og Hafell Kuling løser bra fra start. Førstnevnte vil ha rygg.



NM-EKSPERT: Åsrud Vilja har slitt mye med skader, men pleier å være strålende i sine comeback. Hun settes opp mot et nytt hoppe-NM, som hun vant for tre år siden. I de to siste har hun blitt toer. Foto: Eirik Stenhaug, Equus Media

V75-5 (1609ma)

11 ÅSRUD VILJA

——————————–

8 Særpefanten

10 Finnskog Sjefen

9 Vesle Sjur

7 Storm Odd

6 Maks Mollyn

3 Tin Tveiten

5 Rokne Eld

1 Finnskog Fokus

Løpet:

Åsrud Vilja er en kapasitetshest som jeg lar stå alene på direkten.

Favoritten:

Åsrud Vilja er en traver langt utenom det vanlige, men hun har slitt mye med helsen og skader. Hun skal først og fremst ha løp i kroppen før NM for hopper, men skal uansett regnes med en god sjanse. Det lukter litt kjøring innledningsvis her, og da kan hun bli tung å stå i mot til slutt. 9-åringen har vært bra i rutineløp og skal være vel forberedt, som vanlig, når hun kommer til start. Hun vant hoppe-NM foran Ulsrud Tea for tre år siden, mens hun ble toer i de to siste utgavene bak henholdsvis Brenne Rødi og Ulsrud Tea. Husk at hun vant både det svenske og norske hoppe-Kriteriet og hoppeavdelingen av DNTs 5-årsløp.

Outsiderne:

Særpefanten har blitt strøket inn et par spor, men har raske Maks Mollyn på innsiden. Men skulle han klare å komme seg til tet, uten å bruke for mye krutt, er det ikke umulig, om han ligger godviljen til helt inn.

Luringen:

Finnskog Sjefen feilet direkte sist, men avsluttet fort etter sen åpning bak Tante Ragnhild og Hellin Faxen nest sist. Er litt variabel, men på sitt beste kan han ende blant de tre, om det klaffer litt fra baksporet.

Startsiden:

Maks Mollyn og Særpefanten kjører normalt tøft om en teten.



V75-6 (1609ma)

5 CRY WOLF

12 LIGHTNING EXCLUSIVE

1 EMMET BONANZA

4 Dreamliner

9 Goodman B.R.

11 Bear Man

——————————–

2 Positano

6 Divine Salt

8 Cliff Hydrup

7 Crystals Star

10 Royalty Street

3 Biwa

Løpet:

Cry Wolf har en flott sjanse, men jeg velger å gardere. Fra tet er han fort en vinner.

Favoritten:

Cry Wolf ble hindret på siste bortre sist og siden kjørt innvendig. Dermed ble han sittende fast med alt igjen og hadde vunnet lett med åpning. Denne gang blir det amerikanervogn og drapropper. Kommer han seg greit til tet, blir han vrien å tukte.

Outsiderne:

Lightning Exclusive avsluttet fort til annen bak Road Vision sist og til seier etter litt hinder i siste sving nest sist. Skulle det bli tøff kjøring i front, er det ikke helt umulig.

Luringen:

Emmet Bonanza går stadig fine løp. Har trukket et perfekt spor. Har raske hester utvendig, men skulle han klare å forsvare sporet, kan det holde helt inn. Uansett trippelaktuell.

Startsiden:

Alle de syv innerste i første rekke bak bilen kan løse fort. Muligens sitter Cry Wolf eller kanskje Emmet Bonanza i tet.



V75-7 (2100ma)

6 HARLEY D.E.

8 FOX DRAGON

9 GLOBAL TALK

3 DELAMAIN

7 UNI LEST

5 Seabreeze Ås

——————————–

12 That's Good Chip

11 Dillon K.W.

4 I See U. One

1 H.M. You Can Choose

10 Princess Blue

Løpet:

Jeg streker for halve feltet i V75-avslutningen.

Favoritten:

Harley D.E. feilet seg bort i første sving sist. Var strålende troer tross startgalopp og sen åpning i Sverige nest sist. Vinner snart løp igjen.

Outsiderne:

Global Talk gjør en spennende start etter åtte måneders pause. Blir kuskeforsterket med landschampion Høitomt og skal regnes som en stor outsider på direkten.

Luringen:

Fox Dragon avsluttet fort etter sen luke sist og tapte kun for Delamain. Gangen før kom han sterkt tilbake etter hinder. Står langt ute på vingen, men klaffer det bare litt med posisjonene, kan han ta en etterlengtet seier.

Startsiden:

Noe åpent. Nr. 3,5,6,7, og 8 kan alle løse bra.



Publisert: 12.06.19 kl. 10:21