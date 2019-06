SKØYTEPAR I VEST: Allroundlandslagets Allan Dahl Johansson og Ida Njåtun har flyttet sin skøytebase fra øst til vest i landet. Foto: Larsen, Håkon Mosvold / NTB scanpix

Skøyte-paret flytter: Har gitt opp hall-håp i Oslo

Skøytelandslagets samboerpar Ida Njåtun og Allan Dahl Johansson har gitt opp håpet om at Oslo kan bli et hurtigløp-sentrum og mener forholdene i og rundt Vikingskipet på Hamar ikke holder mål. Nå har de flyttet og vil ha Stavanger som base frem til neste OL.

– Det har vært et pågående arbeid for å få skøytehall i Oslo. Men «OL 2022» var det et håp. Men jeg har innsett at det for min del ikke vil skje så lenge jeg går på skøyter. Valget ble enkelt, selv om det er en kjip avgjørelse å flytte fra Oslo, sier Ida Njåtun til VG.

Ida Njåtun (28) er fra Asker, tok sine første skøyteskjær på utendørsbanen der og har vært landslagsløper i mange år. Samboeren Allan Dahl Johansson (20) deltok i 2018-OL i Pyeongchang og er i verdenstoppen på 1500 meter. Han er fra Tveita i «verdens vinterhovedstad» Oslo og er nærmest oppvokst på utendørsbanen Valle Hovin, hvis fremtid når det gjelder utbedring - og ikke minst hallstatus - er høyst usikker.

– Inntrykket mitt er at det jobbes hardt for det. Skulle det skje, er det en bonus. Men jeg gir det opp, sier Allan Dahl Johansson til VG.

Han og samboer Ida Njåtun omtaler Valle Hovin som alt for uforutsigbar; Allan Dahl Johansson har måttet avlyse planlagte økter der på grunn av for mye snø på isen. Dessuten er eksosen som flyter inn fra all biltrafikken i området lite gunstig.

I likhet Njåtun sier Dahl Johansson at Hamar, arrangør av tidenes første skøyte-VM sprint og allround kommende sesong, kunne ha vært et alternativ, men at Stavanger etter deres erfaring kan tilby bedre isforhold innendørs enn OL-arenaen Vikingskipet. Oljebyen er også bedre egnet når det gjelder å bedrive trening på sykkel året rundt.

De påpeker også flere andre løpere, som ikke er på landslaget, har flyttet til Stavanger for å være med i et nylig etablert skøytelag under ledelse av Nederlands tidligere landslagsløper Wouter Olde Heuvel. Det kan de ha gjensidig nytte av på deres nye hjemmebane.

– Jeg håper Stavanger blir et senter for skøyter i Norge, sier Allan Dahl Johansson.

Han og Ida Njåtun regner med å bo og trene i Stavanger «i alle fall» frem til OL i Beijing om snaut tre år. De skal fortsatt trene under og følge landslagssjef Bjarne Rykkjes program. Det innebærer at de i sommer skal være på to treningsleirer av to uker i nederlandske Heerenveen, der de nederlandske landslagsløperne har sin base.

Med et lignende tilbud i Norge - det senteret Dahl Johansson refererer til - ville de norske landslagsløperne «skrelle» antall reisedøgn på sommeren og høsten, slik OL-gullvinner og verdensmester Sverre Lunde Pedersen uttrykker det.

– Jeg er helt enig med Allan (Dahl Johansson). Det ville være lurt å samle så mange (landslagsløpere) som mulig på ett sted. Jeg har hatt det oppe til vurdering, men ikke bestemt meg. Jeg får se til neste år, om det er aktuelt, svarer nygifte Sverre Lunde Pedersen (26) på spørsmål om han også har tenkt tanken om å flytte til Stavanger.

Han har alltid hatt sin base i hjembyen Bergen, der han sammen med flere skøytekjente bysbarn har vokst opp på utendørsbanen Slåtthaug - stadig i håp om at en ishall skal se dagens lys.

Ida Njåtun vedgår at flyttingen Oslo, der skøytelandslaget har en slags base, medfører en og annen ulempe. Blant annet at Olympiatoppens toppidrettssenter ligger der. Men fordelene er altså langt flere, også når det logistikk.

– På samling i Oslo om sommeren blir det en del kjøring hit og dit, for eksempel hvis vi skal gå på rulleskøyter. Vi har en bane i Asker, som er 40 minutter (i bil) fra Oslo. Her i Stavanger er det nærmere til alt. Det merker jeg allerede på kilometertelleren, sier Ida Njåtun til VG.

