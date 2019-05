YPPET SEG: Casper Ruud takker Roger Federer for matchen i French Open fredag ettermiddag. Foto: Clive Brunskill, Getty Images

Kommentar

Ruud stresset Federer i tredje sett: Slutten er starten!

(Roger Federer – Casper Ruud 3-0) Verktøykassen ble for liten i avgjørende øyeblikk, men det er nettopp opplevelser som denne Casper Ruud trenger for å ta steget enda videre.

Oppdatert nå nettopp







Ser vi bare på sifrene, fremstår selvsagt 3–0 (6–3, 6–1, 7–6) som en sveitsisk parademarsj mot en norsk unggutt.

Men går vi litt bak tallene, er det faktisk veldig mye å ta med seg på plusskontoen for 20-åringen fra Snarøya fra denne ettermiddagen på Roland Garros.

Tross alt hadde han settball mot tidenes beste tennisspiller.

les også Ruud tapte 0–3 i sett for Federer etter høydramatisk tiebreak

Hadde Casper Ruud klart å forlenge kampen der og da, er det ikke utenkelig at aldersforskjellen hadde spilt inn til hans fordel, ikke minst om han hadde forlenget trenden med å få flere dueller til å vare.

Men du vinner ikke tenniskamper gjennom «dersomatte, hvisomatte», og alt i alt var selvsagt seieren til Federer svært fortjent.

Hvordan forløp så dette?

Fra start så vi en heltent Ruud bite godt fra seg i egen serve, og det gikk litt tid før Federer fikk kampen inn i sin rytme.

Men så ble det en altfor lang periode hvor 37-åringen fikk diktere tempoet – og da går det fort. I midterste settet var det en stund litt «gutt mot mann» over det som foregikk på Suzanne Lenglen-banen, og da lot Ruud seg tilsynelatende stresse.

les også Klyp meg i tennisalbuen

Desto mer imponerende mentalt var det at nordmannen la det bak seg, brøt Federers serve ved første anledning i sett nummer tre, og deretter klarte å legge seg mye tettere opp til planen som var lagt på forhånd. Det gjorde at Ruud ikke var så langt unna i motstanderens to siste servegame. Og i tie-breaket, som alltid er en psykologisk tvekamp, hadde han altså settball etter å avverget to matchballer.

Vel vitende om at Federer kan gå litt sur, var dette den gylne muligheten som må ivaretas på dette nivået. Ironisk nok ble det i stedet en norsk dobbeltfeil som la til rette for at den siste tvisten gikk i retning av mannen med 20 Grand Slam-titler, som spilte singlekamp nummer 400 i disse turneringene.

arrow-left















expand-left arrow-right FIKK KJØRT SEG: Casper Ruud ble et par hakk for liten mot tennislegenden Roger Federer.

Hvor langt har så Casper Ruud opp til de aller beste?

En av de største forskjellene vis-a-vis Federer, er var ikke overraskende repertoaret på banen. Federer har et mer variert arsenal å plukke fra, og blir mer dermed uforutsigbar.

Dessuten har ikke Ruud ennå det ekstra våpenet en ekstremserve er for de aller beste. Gang på gang ser vi, og denne kampen var ikke noe unntak, at serven er nøkkelen for favorittene til å dukke unna trøbbel.

Her er 20-åringen i klar utvikling, men den virkelige spisskompetansen må det jobbes enda mer med, om det siste steget skal tas. Foreløpig mangler et dødelig våpen.

Gitt takten Ruud har utviklet seg på de siste månedene, er det imidlertid ingen grunn til å tro noe annet enn at han vil fortsette fremgangen. Og det må jo være en motivasjonsboost av de sjeldne å stresse tidenes beste såpass som han gjorde i tie-breaket, der ørsmå marginer skilte ham fra å kunne lage et virkelig drama ut av tredjerundekampen.

Heldigvis har Casper Ruud alle muligheter til å få mer Grand Slam-moro fremover, og neste gang han skal ut på den største scenen er han nå litt tryggere på hva det innebærer.

Sånn sett var slutten starten på det vi har i vente, og det er ekstremt lovende både for Casper, familien og hele norsk tennis.

Så får det være til å leve med at en 37-åring fra Sveits er av det helt spesielle slaget ...

Publisert: 31.05.19 kl. 17:53 Oppdatert: 31.05.19 kl. 18:03