Hovland kjemper i toppen etter utrolig eagle: – Driver en helt annen idrett

Oppturen ser ut til ikke å ha noen ende for Viktor Hovland. Det kan bli drama i natt, når han tar opp kampen om turneringsseieren mot sin tidligere skolekamerat i Workday Charity Open.

Nå nettopp

– Han er kapabel til å vinne denne turneringen her uten problem. Det kan bli utrolig bra, sier Eurosports ekspertkommentator Henrik Bjørnstad til VG.

De to avsluttende rundene på Muirfield Village Golf Club skal etter planen spilles natt til lørdag og søndag norsk tid – dersom været tillater det.

Amerikanske Collin Morikawa, som Hovland gikk sammen med på college i Oklahoma, ligger i tet, 13 slag under par.

Hovland er fem slag bak halvveis i turneringen.

– Det kommer veldig an på hva Morikawa gjør. Han er i kjempeform, men det er ikke «bare bare» å lede heller. Jeg tror det kan tette seg litt til i dag før finalerunden søndag.

– Han er så vill

For fredag leverte Hovland ifølge Eurosport noen av sine mest minneverdige slag på PGA-touren til nå, som fikk kommentatorparet Per Haugsrud og Henrik Bjørnstad til å ta av.

– Han driver en helt annen idrett, han, konkluderte Haugsrud.

les også Hovland dropper fly og kjørte 16 timer i bil på én natt: – Ikke veldig smart

På det 13. hullet kunne han notere seg en birdie etter å ha landet én meter og tjue centimeter fra hullet. Entusiasmen har ikke lagt seg dagen derpå.

– Han tar fra meg nattesøvnen. Han er så vill. Det ligger bare så latent. Han har fortsatt mer å gå på, sier Haugsrud til VG.

Like nært hullet traff han på det påfølgende hullet, etter et slag på 290 meter. Med to slag på dette par 4-hullet, kunne nordmannen juble over en eagle.

– Han leverer så uventede ting. Jeg sa vel i går at han er «forfriskende iskald», sier Bjørnstad til VG.

Selv med bogeys på tre av hullene gikk Hovland den andre runden fem slag under par. Totalt sett for de to første rundene ligger han åtte slag under par og på en sjetteplass.

Kan nå toppen

For snaut to uker siden brøt Hovland en «magisk» grense da han ble den første norske herrespilleren inne blant de 50 beste på verdensrankingen i golf. Siden har han klatret til 42. plass. Og det stopper neppe der, skal man tro Haugsrud.

– Det er bare én ting som kan hindre ham, og det er skader. Resten er marginer, flaks og tilfeldigheter, sier han.

Han trekker frem stabiliteten som Hovlands fremste styrke.

– Jeg vil si at bunnivået til Hovland faktisk er høyere enn verdensener Rory McIlroy, sier Haugsrud.

Du kan følge Viktor Hovland på Eurosport Norge fra klokken 20.05 lørdag kveld.

Publisert: 11.07.20 kl. 13:40

Mer om Golf Viktor Hovland

Fra andre aviser