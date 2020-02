NM-vinner: Odd Herakles. Foto: Eirik Stenhaug, Equus Media

Lørdagens travtips: Nytt mestermøte i V75

Norgesmesteren Odd Herakles møter norgesmesteren for hopper, Ulsrud Tea, til dyst i Tollef Fjermestads minneløp.



Anders Olsbu

VGs travekspert, Anders Olsbu, bankertipper Odd Herakles igjen.

– I deres siste møte, i Jacob Melands æresløp, bankertippet jeg Odd Herakles. Han leverte en råsterk prestasjon da og tok ned Ulsrud Tea tross dødens posisjon. Usikkerhetsmomentet er at Odd Herkales ikke har startet siden det løpet i slutten av oktober. Romtveit-traveren trenger nok løp i kroppen før han er på topp, men kretsen rundt hesten tar neppe den lange turen til Forus, om ikke alt er i orden. Dessuten har han klar fordel av voltestart, kontra Ulsrud Tea. Jeg tror han kan sitte tidlig i tet, i så fall blir han ikke enkel å skubbe seg på. Uansett skal han regnes med en solid vinnersjanse, og jeg lar ham stå ugardert igjen, sier Olsbu.

Han bankertipper også Blues Photo.

– Blues Photo jakter sin syvende strake seier. Kåre Refsland, som har trappet ned trenervirksomheten sin, har siktet inn dette løpet for sin gode 6-åring. Klaffer det bare litt fra baksporet, skal han ha en fin sjanse igjen. Motbudet er Bronzini, som ikke er ufarlig om han skulle komme seg foran, varsler traveksperten.

Dagens banker

Odd Herakles (V75-4) slo Ulsrud Tea fra dødens sist de møttes. Jeg tror han vinner igjen, tross årsdebut.

Dagens luring

Zeen av Ekbacka (V75-3) var tapper fra tet etter en tøff åpning sist. Står til for et fint smygløp og kan overraske.

Her er Olsbus V75-tips til Forus:

Lite V75-forslag (store bokstaver): 480 kroner

Stort V75-forslag (over streken): 2520 kroner

EKSPERT: VGs travekspert, Anders Olsbu, lanserer to V75-bankere på Forus tirsdag. Foto: Eirik Stenhaug, Equus Media

V75-1 (2040mv)

6 VOJE PIRIL

8 FANTOMET

1 Tønder Ø.K.

————————–

10 Verdals Torden

7 Etne Spretten

13 V.G. Prinsen

11 S.K.'s Karsk

12 Pøylefanten

5 Flytin

9 Nordli Lyn

4 Erga Prinsen

3 Rive Raptus

2 Jelina

15 Verdals Svarten

14 Soten

Løpet

To-tre hester kan rekke i grunncupen.

Favoritten

Voje Piril innledet karrieren med fem strake seirer som 3-åring i fjor. Var ikke på topp i Biri Oppdretningsløp og måtte nøye seg med femte med galopp ut på oppløpet. Kan vinne på direkten.

Outsiderne

Fantomet vant suverent som VG-banker i billig lag sist. Regnes blant de tre her.

Luringen

Tønder Ø.K. kom flott tilbake etter galopp på siste bortre sist og kan muligens overraske.

Startsiden

Tønder Ø.K. forsvarer sporet, men er ingen startrakett.



V75-2 (2040mv)

4 PIECE OF CANDY

5 JEANET NEWPORT

8 N.Y. LOVEMELIKEYOUDO

6 IXELLE BOLETS

7 So Superb

————————–

11 Welcome

1 Alice Road

2 J.P.'s Dream

3 Sajama

10 Lara's Revenge

9 Lucky

Løpet

Fem hester bør holde i dette hoppedivisjonsoppgjøret.

Favoritten

Piece Of Candy vant lett fra tet som VG-luring på Forus sist. Gangen før feilet hun før bilen slapp, men kom strålende tilbake til sjette i et løp Thai Eros vant. 4-årshoppa møter skjerpet motstand nå, men ikke verre enn at hun kan vinne igjen. Skulle hun klare å komme seg foran, stiger sjansene.

Outsiderne

Jeanet Newport har vært bra til to enkle, strake seirer. Feilet også som trolig vinner tredje sist. Buer-traveren er rask fra start. Klarer hun å ta en lengde på Piece Of Candy, er det trolig hun som sitter med de beste kortene.

Ixelle Bolets avsluttet godkjent etter innvendig reise sist, i et løp gode Hands Down vant foran Best Of All. Tapte kun for Given nest sist. Med rett smygløp kan hun avslutte fort.

Luringen

N.Y. Lovemelikeyoudo er usikker, men er veldig god på sitt beste. Sist var hun strålende toer og tapte kun knepent slått av den ledende stallkameraten Given. Hun var også meget god i seiersløpet fjerde sist, da hun var suveren fra tet i et Oaks Bonus-løp foran Ilenna Bonanza, Tiffany Yellow og Rebella Matters, som alle sto på tillegg. Voltestart skal være fordel. Feilfritt og på sitt beste er Hamre-traveren mer enn god nok.

Startsiden

Piece Of Candy og Jeanet Newport kjører om føringen.



V75-3 (1640ma)

4 AXE BROGÅRD

2 JAILHOUSE BANKER

8 HARLEY D.E.

3 HIGHLAND BREEZE

9 ZEEN AV EKBACKA

1 Maxundalex

11 Credicone

————————–

10 What You Want

5 Global Undefeded

7 Mr. Malando

6 John's Boy

Løpet

Et åpent sprintløp, hvor nesten ingen er helt sjanseløse.

Favoritten

Axe Brogård har vært strålende i sine to siste starter. Sist feilet han i tetkampen mot første sving, men kom etterhvert frem i dødens. Tross galoppen vant han lett. Vant lett fra tet gangen før også. Med samme innsats er han seiersaktuell igjen, men motstanden er klart skjerpet.

Outsiderne

Jailhouse Banker innfridde enkelt som VG-banker fra tet sist. Er veldig rask ut og har fordel av sprint. Kommer han seg greit til tet, uten at åpningen blir alt for tøff, kan han meget vel holde unna, selv om han møter noen gode.

Highland Breeze sto på fint til annen bak stallkameraten Red Shankly R.S. sist. Vant enkelt i billig lag gangen før. Mikkelsen-traveren er flink fra start og står fint til spormessig. Skal regnes blant de tre igjen.

Luringen

Zeen Av Ekbacka holdt bra fra tet i V75 sist. Tapte kun for medsmygende Lady Lara og sterke Gretzky Boko da. Og var god til seier etter en tøff tur etter to måneders pause gangen før. Står til for et fint smygløp, og skulle det bli tøff kjøring i front, stiger sjansene.

Startsiden

Jailhouse Banker er kjapp fra start, men kan bli utfordret av alle de tre utvendige. John's Boy er heller ingen sinke om det laddes.

UTFORDRER: Norges beste hoppe, Ulsrud Tea, vil prøve å utfordre Norges beste hingst, Odd Herakles. Foto: Eirik Stenhaug, Equus Media

V75-4 (1600mv)

6 ODD HERAKLES

————————–

5 Ulsrud Tea

4 Ingbest

3 Troll Solen

1 Søndre Jerkeld

2 Valle Tiril

7 Vertigo Bjørn

Løpet

Jeg tror Odd Herakles tar seg av Tollef Fjermedstads minneløp. Ulsrud Tea er motbudet.

Favoritten

Odd Herakles hadde en fantastisk sesong i fjor med over 2,25 millioner kroner innkjørt. Romtveit-traveren har vært den klart beste norskfødte kaldblodshesten den siste tiden. 10-åringen gjør en spennende årsdebut nå. Hans siste start var i Jacob Melands æresløp i fjor, hvor han som VG-banker tok ned Ulsrud Tea fra dødens. Moe Odin-sønnen er den raskeste av de to fra start og vil nok kunne sitte tidlig i tet. Uansett så skal han ha en veldig god vinnersjanse. Men han trenger kanskje ett løp i kroppen før han er helt på topp. Man tar uansett neppe den lange turen til Forus, om ikke alt er i rute.

Outsiderne

Ingbest gikk litt på det jevne nest sist, men har vært veldig bra ellers, etter at han kom tilbake på Hamre-stallen. Sist avsluttet hun flott fra lederygg og yppet seg mot Ulsrud Tea. Med posisjonsklaff er han aktuell blant de tre igjen.

Troll Solen er omtrent jevngod med sin stallkamerat Ingbest og vil sannsynligvis kjempe om den siste trippelplassen. Posisjoner og dagsform vil trolig avgjøre.

Luringen

Ulsrud Tea er Norges klart beste hoppe. Hun har vært bra til to strake seirer, selv om hun fikk kamp av Ingbest til slutt sist. 13-årshoppa har kjørt inn over 7,4 millioner kroner hittil i sin fantastiske karriere. På 178 starter har jernhoppa vunnet nær halvparten. Dessuten har hun en trippelprosent på nærmere 80. Hun kunne ikke stå i mot Odd Herakles sist de møttes, men hun er klart bedre med ryggløp. Ligger hun på skuddhold i siste sving, er hun ikke helt ufarlig.

Startsiden

Søndre Jerkeld og Valle Tiril er nokså jevne fra start. Fra tillegg er nok Odd Herakles og Ingbest best i gang. Jeg tror Odd Herakles kan sitte relativt tidlig i tet.



BANKERKUSK: Geir Mikkelsen. Foto: Eirik Stenhaug, Equus Media

V75-5 (2550ma)

10 BLUES PHOTO

————————–

5 Bronzini

4 Heinz B.R.

8 Orlandostile

9 Beverlyhills Dream

7 Maksi Lady

2 Maksi Queen

6 Maksi Muscles

1 Catwalkens Dream

3 Coktail Mack

11 Thai Selfie

Løpet

Jeg lar Blues Photo stå ugardert i grunndivisjonen, men skulle gjerne hatt med Bronzini for å være helt på den sikre siden.

Favoritten

Blues Photo gikk mest på det jevne innledningsvis i karrieren, men utviklet seg voldsomt det siste halvåret og avsluttet 2019 med seks strake seirer. Vallaken har ikke startet siden i slutten av november, men han er satt opp for dette løpet. Kåre Refsland-traveren mangler kun 3000 kroner på å tippe over grunnlagsgrensen. Formen skal være god. Klaffer det bare litt fra baksporet, skal han ha en bra vinnersjanse igjen. Først og fremst Bronzini i mot.

Outsiderne

Heinz B.R. var hissig og dro unna i front i Ove Wassberg-debuten sist. Ble sliten til slutt og ble innhentet. Kan være forbedret med det løpet i kroppen etter pause. Holder han seg rolig og viser seg fra sin beste side, kan han ende blant de tre.

Luringen

Bronzini sto på fint til tredje bak Fougueux og Indiana Fortuna sist fra tredje innvendig, men var klart slått. Var tapper treer fra dødens nest sist. Tapte kun for Primero Greentown og Donato Gilbak da. Fjerde sist var det kun gode Eldorado Grazieux, som ble for god. Bronzini fikk maks fra lederrygg da. Hamre-traveren har noen raske på innsiden, men skulle han komme seg foran, kan han lede lenge. Muligens helt inn, om favoritten skulle ha en dårlig dag.

Startsiden

De tre innerste, samt Bronzini og Maksi Muscles kan løse bra fra start. Kanskje kan Bronzini sitte tidlig i tet.



V75-6 (2040ma)

4 FAUST BOKO

2 GANYBOY

5 MASSIVE SPEED

10 BLUERIDGE SUN

9 OUTSTANDING O.

12 I AM THE TIGER

————————–

7 Lady Lane

6 Handsome Hank

1 Gukko Raw

3 Come Vacation

11 Roberto D.K.

Løpet

Nesten ingen er sjanseløse i dette sølvdivisjonsløpet.

Favoritten

Faust Boko årsdebuterer. Gundersen-traveren er kjapp fra start og bra på sitt beste. Skulle han klare å komme seg foran, er det trolig han som sitter med de beste kortene. Skal uansett regnes i striden i normalform.

Outsiderne

Ganyboy fikk en velfortjent seier på Bjerke sist etter mange sterke løp. Står fint til spormessig og er normalt sikret et fint løp. Lundstrøm Wolden-traveren er sterk, går til mål og må regnes igjen.

Massive Speed var solid til seier på en sterk tid på raske Färjestad sist. Er ikke av de raskeste ut, men skulle han få et fint, utvendig par, kan han vinne igjen.

Luringen

I Am The Tiger har galoppert i alle sine fem siste starter, men har kommet sterkt tilbake, stort sett hver gang. Galoppfaren reduseres betraktelig fra spor tolv. Og skulle det bli tøft tempo i front, kan han runde alle, vel og merke feilfritt.

Startsiden

Faust Boko er kjapp ut og kan trolig få overta fra Gukko Raw. Utenfra vil nok Halle-duoen Handsome Hank og Lady Lane yppe seg.



LØP I KROPPEN: Moe Tjalve avsluttet bra på Bjerke sist og kan være ytterligere forbedret med det løpet i kroppen etter pause. Han er en av flere vinnerkandidater i V75-finalen. Foto: Eirik Stenhaug, Equus Media

V75-7 (2550mv)

12 PROFESSOR Ø.K.

13 MOE TJALVE

8 TANGEN ELVIRA

2 VALLE HUGO

7 Neslands Faksen

14 Art Miklagard

————————–

1 Alfa Betty

10 Røster

6 Ard

9 Valle Max

4 Modin

3 Njølstad Jela

5 S.G. Jerv Blesa

11 Solberg Jela

Løpet

Seks hester bør rekke i kaldblodscupen.

Favoritten

Professor Ø.K. kommer ut etter fire måneders pause, men rapporteres løpssugen og i fin form. Den lange distansen er bare en fordel for den sterke Djøseland-traveren. Men han trenger muligens ett løp i kroppen før han er på topp.

Outsiderne

Moe Tjalve fikk langt frem etter pause sist, men avsluttet bra til fjerde bak Wellek og Brenne Banker. Med det løpet i kroppen kan han ventes ytterligere forbedret. Feilfritt og med klaff er han god nok til å runde alle.

Luringen

Tangen Elvira feilet som klar vinner mot siste sving sist. Tjomsland-traveren er råsterk, men feiler for et godt ord. Uten galopp er hun mer enn god nok. Men på grunn av galoppfaren, er og blir hun en evig, stor outsider.

Startsiden

Ingen startraketter på strek. Muligens kan Valle Hugo sitte tidlig i tet, om han blir offensivt kjørt.



NØKKELKUSK: Tom Erik Solberg. Foto: Eirik Stenhaug, Equus Media

NØKKELKUSK:

Navn: Tom Erik Solberg

Alder: 44 år

Antall seirer i år: 7

Antall seirer totalt: 2169

Comeback med Odd

Tom Erik Solberg er kjent som en friskus i løpsbanen. I lørdagens V75 på Forus har han tre mulige vinnere. Med Odd Herakles som den beste sjansen etter over tre måneders pause.

V75-1: - Flere mulige vinnere. Voje Piril er en veldig fin 4-åring som gjør comeback etter lang pause. Kan vinne på direkten. Selv kjører jeg Fantomet som har et høyt toppivå og som er en klar utfordrer i en feilfri utgave. 20 meter bak oss står tøffe typer som Verdals Torden og S.K.’s Karsk . Fra strek er Tønder Ø.K. en luring.

V75-2: - Åpent igjen. So Superb har gjort bra løp hele tiden og får tipset foran Ixelle Bolets, som har farten som skal til om det først løser seg. Det er heller ikke umulig at vinneren står på strek. Alice Road og Jeanet Newport er begge i fin utvikling.

V75-3: - Jeg synes duoen Highland Breeze og Jailhouse Banker, som jeg selv kjører, skiller seg litt ut. Begge er herdet i V75 og står fint til. Axe Brogård er et nyere bekjentskap i denne sammenhengen, men har toppform. Det har også What You Want, som står litt mer sjanseartet til.

V75-4: - Jeg kjører Odd Herakles, som kommer ut etter pause. Treningsrapportene er positive. Vi kjører til direkte i håp om tidlig tet. Hesten å slå er som alltid Ulsrud Tea, som har vunnet to strake og som har dokumentert form.

V75-5: - Blues Photo vant seks løp på rad før han fikk pause. Treningsrapportene er positive. Han vinner igjen. Banker.

V75-6: - Veldig åpent. Likevel tre som skiller seg ut på grunn av sporene. Den som får det fineste løpet av Massive Speed, Faust Boko og Ganyboy er fort vinneren. Outstanding O. og Blueridge Sun kan begge utfordre med maks flyt bakfra.

V75-7: - Posisjonene vil også avgjøre finalen som bugner av seierskandidater. Professor Ø.K. er seiersmaskinen som kommer ut etter pause. Moe Tjalve har dokumentert form og går alltid til mål. Men begge står på 40 meter tillegg. 20 meter foran står gode konkurrenter som Tangen Elvira og Neslands Faksen. Fra strek er Valle Hugo en klar strek med sitt høye toppnivå. Luringene i løpet er Valle Max og Ard, som jeg selv kjører.

Publisert: 07.02.20 kl. 11:34 Oppdatert: 07.02.20 kl. 18:06

