FAIRPLAY: Både Liverpool og Mjøndalen er på topp 20-listen over de «snilleste» lagene i Europa. Her begge lags midtstoppere: Til venstre feirer Virgil van Dijk scoring mot Manchester United. Til venstre feirer Sondre Solholm Johansen at Mjøndalen beholdt plassen i Eliteserien. Foto: EPA/NTB scanpix

Liverpool og Mjøndalen på samme toppliste

MJØNDALEN (VG) Både Liverpool og Mjøndalen er på topplisten over Europas «snilleste» lag. – Kan ha vært grunnen til at vi holdt oss i Eliteserien, sier MIF-trener Vegard Hansen (50).

Oppdatert nå nettopp

– Er det beste midtstopper i verden vi har til felles?

Det sier Mjøndalen-stopper Sondre Solholm Johansen til VG og ler når han får vite at de er på samme toppliste som Premier Leagues suverene serieleder.

Det er CIES Football Observatory som har publisert Fairplay-listen over lagene i Europa som lager færrest frispark. Det anerkjente statistikk – og analysebyrået samarbeider med både FIFA (Det internasjonale fotballforbundet) og UEFA (Det europeiske fotballforbundet). Liverpool topper lista klart, men blant topp 20 har også lille Mjøndalen fra Norge sneket seg inn.

– Det hadde jeg aldri tippet, men i høst hadde vi mange med to gule kort og som klarte å holde seg unna karantene. Det synes jeg er fint, sier trener Vegard Hansen.

Liverpool lager i snitt 8,14 frispark. Mjøndalen er nummer 16 med sine 9,73. Lista er basert på 2019-sesongen og 2019/2020-sesongen. Premier League er ligaen i Europa hvor det blåses færrest frispark i snitt.

Se hele listen her:

Europas «snilleste» lag 1) Liverpool – Premier League, England (8,14 frispark i snitt)

2) Silkeborg – Superligaen, Danmark (8,89 frispark i snitt)

3) Hamburger – 2. Bundesliga, Tyskland (8,94 frispark i snitt)

4) FC Honka – Veikkausliiga, Finland (9,10 frispark i snitt)

5) Newcastle – Premier League, England (9,14 frispark i snitt)

6) Bournemouth – Premier League, England (9,23 frispark i snitt)

7) PSV – Eredivisie, Nederland (9,28 frispark i snitt)

8) Bayern München – Bundesliga, Tyskland (9,47 frispark i snitt)

9) Freiburg – Bundesliga, Tyskland (9,47 frispark i snitt)

10) Celtic – Scottish Premiership, Skottland (9,50 frispark i snitt)

11) Borussia Dortmund – Bundesliga, Tyskland (9,53 frispark i snitt)

12) Leicester – Premier League, England (9,59 frispark i snitt)

13) Chelsea – Premier League, England (9,64 frispark i snitt)

14) Norwich – Premier League, England (9,68 frispark i snitt)

15) Tottenham – Premier League, England (9,73 frispark i snitt)

16) Mjøndalen – Eliteserien, Norge (9,73 frispark i snitt)

17) FC Nordsjælland – Superligaen, Danmark (9,90 frispark i snitt)

18) Manchester City – Premier League, England (9,95 frispark i snitt)

19) Fortuna Sittard – Eredivisie, Nederland (10 frispark i snitt)

20) Ajax – Eredivisie, Nederland (10,06 frispark i snitt) Kilde: CIES Football Observatory

Hansen tror nettopp det at Mjøndalen lager få frispark var en av grunnene til at de klarte å beholde plassen i Eliteserien forrige sesong. Det etter et nedrykksdrama av de sjeldne i norsk fotball. De hadde flere spillere med to gule kort sent i høstsesongen, men som klarte å unngå suspensjon.

– Vi har vært veldig tøffe når det gjelder det med dumme kort for å for eksempel sparke bort ballen og kjefting på dommer. Vi slår hardt ned på de unødvendige kort. Det kan hende dette var helt avgjørende for oss på slutten i fjor, at vi fikk beholde spillerne og kunne stille med det samme laget stort sett hele tiden. Så det kan faktisk hende den statistikken gjorde at vi holdt oss i Eliteserien, sier MIF-treneren.

Den eneste Mjøndalen-spilleren som pådro seg rødt kort forrige sesong, var Joackim Olsen Solberg. Han omtales også som «lagets råtass» av treneren. Også han ser på det som positivt at klubben havner på en slik liste.

– At vi skulle være blant de snilleste lagene, hadde jeg aldri trodd. Det med tanke på spillertypene vi har. Men vi har ikke en så bred tropp. Derfor er det viktig å ha så mange spillere tilgjengelig som mulig og unngå suspensjoner. Jeg er enig i at det kan ha vært grunnen til at vi beholdt plassen, sier han til VG.

– Hadde du noen gang trodd Mjøndalen skule bli sammenlignet med Liverpool?

– Nei, svarer han kontant og trekker på smilebåndet.

Solholm Johansen er sammen med Olsen Solberg, Tonny Brochmann og Stian Aasmundsen spillerne som pådro seg flest gule kort forrige sesong – fem hver. Midtstopperen blir også overrasket når han får høre om statistikken – og omtaler det hele som «koselig».

– Vi er en snill og omgjengelig klubb. Vi har en trener som er veldig opptatt av at vi ikke skal få så mange kort og ikke lage unødvendige frispark, sier han, men legger til:

– Vi har jo sluppet inn sykt mye mål også, da. Så vi kan kanskje bli litt tøffere. Så dette er ikke en liste vi går etter å være på, men det er hyggelig å dele lista med så fine lag. Også er det jo forskjell på standarden på gule kort i Premier League og Eliteserien. Sånn sett må vi litt opp, tenker jeg.

Sånn så det ut da Mjøndalen-spillerne fikk vite at de beholdt plassen i Eliteserien:

Publisert: 29.01.20 kl. 12:21 Oppdatert: 29.01.20 kl. 12:34

Eliteserien S V U T M P 1 Molde 30 21 5 4 72 – 31 41 68 2 Bodø/Glimt 30 15 9 6 64 – 44 20 54 3 Rosenborg 30 14 10 6 53 – 41 12 52 4 Odd 30 15 7 8 45 – 40 5 52 5 Viking 30 13 8 9 55 – 42 13 47 VIS MER Champions League-kvalifisering

Champions League-kvalifisering Europaliga-kvalifisering

Europaliga-kvalifisering Nedrykkskvalifisering

Nedrykkskvalifisering Nedrykk

