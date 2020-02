Hovland med hole-in-one

Viktor Hovland (22) slo til med hole-in-one under fredagens runde av PGA-turneringen på Pebble Beach i California.

Hovland, som spilte på Monterey Peninsula-banen, kunne juble etter at utslaget gikk rett i koppen på hull 14, et «par tre»-hull på 171 meter.

Hovland skal ha reagert med jublende å melde «Ser dere senere på hull 19, da», som betyr at han siktet til baren i klubbhuset etter runden. Der kan det ha blitt litt dyrt for golf-stjernen. Det er nemlig en uskreven regel at de som var vitne til et «hole-in-one»-slag blir påspandert champagne av den som utførte slaget. Det er til og med mulig å kjøpe en forsikring for å dekke en slik utgift . . .

LYKKETREFF: Viktor Hovland fikk hole-in-one på PGA-touren fredag kveld. Bildet er fra en treningsrunde tidligere i uken. Foto: Michael Reaves / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Men Hovland har penger nok. Han har tjent godt over ti millioner kroner på sitt første halvår som profesjonell, og sponsorinntektene er trolig større enn det.

Nordmannen åpnet veldig sterkt i fjor høst, men har slitt litt mer de siste månedene. Nå er han kanskje på gang igjen. Hovland spilte stort sett veldig bra «fra tee til green» under den andre (av fire runder), men slet med puttingen.

«Hole-in-one»-slaget gjorde at han rykket opp til en 24. plass (156 spillere er med). Deretter fikk han en bogey, fulgt av en birdie og Hovland gikk runden tre slag. Han er på «minus fem» totalt, ni slag bak ledende Nick Taylor fra Canada, men det er bare fem slag opp til en fjerdeplass.

Kristoffer Ventura er også med i denne turneringen, men han hadde en tøff dag og gikk fire slag over par. Ventura er nummer 123, åtte slag dårligere enn Hovland. Han må levere en sterk runde lørdag for å klare cut-en, som i denne turneringen går etter tre runder.

Publisert: 08.02.20 kl. 01:14

