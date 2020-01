Veteran-Sandbech foran prestisjefinalen: – Kan bli plan B

Ståle Sandbech (26) er en av tre nordmenn som kan vinne slopestylefinalen i verdenscupen i Laax fredag formiddag. Snowboardveteranen mener han hevder seg i toppen fordi han behersker triksene de yngre fortsatt holder på å lære.

– Slopestyle er litt mer meg enn Big Air akkurat nå. Du må gjøre flere ting, som jeg behersker, og da kan det gå mer galt for de andre. Når det er gøy for meg, er det lettere å gi hundre prosent, sier Ståle Sandbech.

– Og så er slopestyle ekte snowboarding, tilføyer han.

Han har imidlertid inntil det siste vært usikker på hvilken kjøreplan han vil velge i finalen.

– Jeg har endret taktikk litt fra kvaliken (mandag) og semifinalen (onsdag). Hvis det ser ut til å skulle gå i morgen (fredag), går jeg for den. Hvis ikke, blir det plan B. Men med et par jokere til i innerlommen, skal det gå bra, forklarer han.

Herrefinalen starter klokken 13.00 fredag og vises av TV 2.

Ståle Sandbech (26), som fire år etter OL-debuten vant sølvmedaljen i Sotsji 2014 og tok 4. plass i Pyeongchang-OL for to år siden, liker seg godt i Laax. I fjor tok han 2.-plassen bak USAs Chris Corning i den sveitsiske alpeidyllen tusen meter over havet, som gjennom hele uken siden kvalifiseringen mandag og semifinalen onsdag har bydd på nær perfekte forhold.

Ståle Sandbech mener det er umulig å peke på en favoritt. Den som kjører renest, med de aller hardeste triksene, vinner. Det blir uansett mer «snurring» i finalen.

Finalefeltet på 12 – der det beste av to run/omganger teller – består riktignok av hele syv amerikanere, med OL-gullvinner Red Gerard (19) som bestemann fra semifinalen. Men Norge har tre (semifinaleplassering i parentes): Ståle Sandbech (4), Fridtjof Sæther Tischendorf (6) og Mons Røisland (12).

Ståle Sandbech mener den amerikanske dominansen ikke er tilfeldig.

– For noen år siden pleide vi å ha 50 prosent av løperne i finalene i slopestyle. Deretter kom kanadierne. Nå har amerikaneren fått opp en lite hær med småtasser. Bare fra i fjor er det tre til fire nye, forteller han.

NORSK FINALETRIO: Ståle Sandbech (f.v.), Mons Røisland og Fridtjof Tischendorf er alle gode nok til å vinne den prestisjetunge slopestylefinalen i Laax fredag, ifølge landslagssjef Stian Sivertzen. Foto: Matias Rosso/Brettforbundet, snowboard

Landslagstrener Stian Sivertzen sier dette om de norske finaleforutsetningene:

– Mons falt i sitt første run i semifinalen og valgte et tryggere i det andre, for å komme seg videre. Jeg tror han kommer på pallen hvis han får til run-et han vil få til. Det gjelder alle tre. Fridtjof er veldig kreativ, ikke en A 4- snowboarder. Ståle har et veldig godt konkurransehode, sier landslagstrener Stian Sivertzen (30).

– Hvordan holder du koken?

– Jeg har triksene de andre fortsatt holder på å lære seg, og de «har» jeg. Jeg er ikke blitt gammel, de andre er bare blitt yngre. Det er ikke så lenge siden jeg var yngst, svarer Ståle Sandbech.

Ståle Sandbech liker seg godt i Laax. Til finalen fredag klokken 13.00 har han endret litt på triksmenyen. Foto: Matias Rosso/Brettforbundet, snowboard

– Ståle har kjørt veldig bra på trening og han har endret (triksene) litt foran finalen. Det tror jeg er veldig klokt. Han er flink til å ta vare på kroppen sin. Han har mange «vondter», men pleier dem godt. Og han er strukturert, sier Stian Sivertzen om grunnen til at veteranen gjennom 10 år har hevdet seg i den skadeutsatte sporten.

Silje Norendal vant slopestyle i Laax i fjor. Hun er ikke med nå på grunn av skulderskaden hun pådro seg i Big Air-konkurransen i OL-arenaen i Beijing før jul.

Dermed er ingen norske kvinner med i Laax. Stian Sivertzen sier at kjørerne i kjølvannet av Norendal «har en liten jobb igjen å gjøre» med tanke på å matche hennes nivå.

Publisert: 16.01.20 kl. 19:54

