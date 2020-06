SMELLER TIL: Svenske Linn Svahn er på landslaget for første gang. Hun har allerede bevist at hun er ei kruttønne, og ekstremt rask. Her fra Ski Tour i februar. Foto: Anders Wiklund/TT / TT NYHETSBYRÅN

Linn Svahn: Vil ikke dempe temperamentet

Den svenske yndlingen Linn Svahn (20) lover flere ting når hun nå er på landslaget for første gang: Hun vil bestemme over sin egen trening og hun kommer ikke til å legge bånd på nye følelsesutbrudd.

Svahn var verdens beste langrennssprinter forrige sesong. Det ble selvfølgelig belønnet med landslagsplass. Hun har gitt et sjeldent intervju til Aftonbladet om sitt nye liv som langrennskjendis.

– Det er en ting at jeg går fort på ski. Det har jeg bevis på når jeg vinner renn. Men det er så moro når noen stopper meg på gaten eller butikken og jeg får høre: «Fy fasan som jeg elsker din fandenivoldskhet og vinnerskalle». Det er kult at folk ikke bare syns jeg går bra på ski, men at det er mer, sier Svahn til Aftonbladet og legger til:

– At jeg er en jente som muligens tar litt plass og at jeg bare får positive tilbakemeldinger føles veldig bra, det er det som er i tiden. Jeg tror ikke det hadde vært sånn for noen år siden. Jeg håper vi går inn i en tid der man får si det man vil og får vise fandenivoldskhet og følelser, og at man ikke trenger å legge bånd på seg.

Da hun røk ut av sprinten under Ski Tour i Trondheim i februar la hun iallfall ingenting mellom da følelsene måtte ut:

Hun har ikke skrevet noen avtale med en manager. Hun leter fortsatt etter den som passer til henne. 20-åringen leter også etter drømmemannen.

– Jeg må kanskje kysse noen frosker snart, så jeg finner min prins. Det må være en som tar meg med storm, så faller jeg sikkert pladask, sier Svahn til Aftonbladet.

Selv om hun nå er på landslaget fortsetter hun samarbeidet med Ola Ravald som personlig trener. Hun forteller at hun har gitt landslagsledelsen beskjed om at hun vil styre mye av treningen selv. Da hun gikk på skigymnas snek hun seg ut for å trene. Det gikk langt over grensen og hun ble overtrent.

20-åringen avslører ingen konkrete mål, men det er åpenbart at hun vil fortsette og vinne, og i februar neste år er det VM i Oberstdorf.

Svahn trives i sin egen boble. Den ga sprintseier i Davos, Dresden og Falun forrige sesong, hun ble nummer tre i Drammen da landskvinne Jonna Sundling vant.

20-åringen vant sprintcupen foran Sundling, beste norske ble Maiken Caspersen Falla på 5. plass.

SLO FALLA: Linn Svahn vant sprinten i Davos i desember foran Maiken Capsersen Falla (t.v.) og Sophie Caldwell fra USA. Foto: GIAN EHRENZELLER / KEYSTONE

